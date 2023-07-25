«Циан» изгнали с американской биржи

Нью-Йоркская фондовая биржа приняла окончательное решение о прекращении листинга акций «Циана». Компания указывает, что не нарушала правил биржи, но соответствующее решение было принято исходя из общественных интересов.

«Циан» ушел с NYSE

Онлайн-маркетплейс «Циан» сообщил о делистинге своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). В то же время программа американских депозитарных акций (ADS), выпущенных на акции «Циана», продолжает действовать, а ADS компании продолжают свое обращение на Московской бирже.

Проблемы российских компаний с западными биржами

«Циан» провел IPO (первичное размещение акций) на Московской и Нью-Йоркской биржах в конце 2022 г. Но уже в начале 2022 г., сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, NYSE приостановила торги акциями компании.

Такая же судьба ждала большую часть компаний с российскими корнями, имевших листинг на западных площадках. Так, NYSE также приостановила торги акциями телекоммуникационного оператора «Мобильные телесистемы» (МТС).

Другая американская биржа, Nasdaq приостановила торги акциями Yandex (владелец российского «Яндекса»), рекрутингового сервиса HeadHunter, маркетплейса Ozon, платежной системы Qiwi и разработчика мобильных игр Nexters. Параллельно Лондонская фондовая биржа приостановила торги акциями интернет-холдинга VK и АФК «Система» (основной владелец МТС).

Тогда же в России был принят закон, обязывающий российские компании приостановить обращение своих акций на зарубежных фондовых площадках. Правда, он касался только тех компаний, которые выходили на зарубежные биржи непосредственно через свои российские юридические лица.

Кроме того, компании могли запросить разрешение правительственной комиссии по контрою над иностранными инвестициями на продолжение листинга.

Расставание Goldman Sachs с «Циан»

В марте 2023 г. администрации NYSE и Nasdaq приняли решение об окончательном делистинге акций Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и «Циана» . Все из перечисленных компаний подали апелляции на это решение.

Как говорится в сообщении «Циан», компания представила свои доводы о том, что она не нарушала правил биржи, а делистинг ее акций нанесет ущерб ее акционерам. В то же время администрация NYSE решила, что может самостоятельно принять решение о делистинге акций компании, исходя из общественных интересов.

В конце 2022 г. из числа совладельцев «Циана» вышел один из ее основных акционеров — американский банк Goldman Sachs, владевший 10,3% ее акций. Одновременно владельцем 9,4% акций «Циана» стал ранее неизвестный офшор Broomfield International.

По данным РБК, российские активы Goldman Sachs отошли к ее российским топ-менеджерам — управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы банка Максиму Климову и управляющему директору банка в России Антону Шрейдеру. Основным акционером «Циана» является фонд «Эльбрус капитал», который на начало 2022 г. владел 45,1% акций.

Как другие российские компании решают вопросы с иностранными биржами

МТС еще летом 2022 г. прекратила свой листинг на NYSE. Тогда же АФК «Система» получила разрешение на продолжение листинга на LSE до мая 2023 г.

Весной 2023 г. АФК «Система» окончательно прекратила листинг на LSE. К тому моменту под санкциями Великобритании оказались основной владелец корпорации Владимир Евтушенков и члены его семьи. Позднее под санкциями Великобритании оказалась и сама АФК «Система».

Nexters с весны 2022 г. стала работать над возвращением на Nasdaq. Весной 2023 г. торги акциями компании были возобновлены. К этому времени компания прекратила работу в России и перевезла свой российский персонал в другие страны.

Yandex и Qiwi представили планы реструктуризации своих бизнесов, в случае выполнения которых Nasdaq возобновит торги их акциями. Предполагается уход обоих компаний из России и выделение их российских активов в отдельные структуры. В случае с Yandex его российское подразделение планируется передать под контроль менеджменту и привлечь туда внешних инвесторов. Соответствующие переговоры ведутся с владельцем «Лукойла» Вагитом Алекперовым, владельцем холдинга «Интеррос» Владимиром Потаниным и др.

Апелляция Ozon была отклонена, но компания продолжает обжаловать решение о делистинге ее акций. Апелляция HeaaHunter также была отклонена. Компания пришла к выводу, что для восстановления листинга на Nasdaq нужно будет покинуть России, что не представляется возможным. В этой связи листинг акций компании был прекращен.