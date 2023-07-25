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CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября.

С докладами выступят:

Иван Карпов, директор по информационным технологиям, Почта банк

Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк

Елена Тятенкова, руководитель дирекции развития и трансформации сети, Альфа-банк

Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют страхование»

Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, группа «Московская биржа»

Андрей Бессараб, руководитель центра экспертизы по оптимизации процессов офиса трансформации, ОТП банк

Юлия Носенко, директор по развитию открытых данных и экосистем, ассоциация «Финтех»

Сергей Клековкин, заместитель начальника управления клиентской аналитики и развития инструментов CRM, лидер стрима «Корпоративный клиент 360», ВТБ

Екатерина Полякова, директор по управлению портфелем проектов группы CRM и клиентских данных департамента технологического развития корпоративного бизнеса, ВТБ

Представитель компании ТТК

Основные темы конференции:

Российский рынок банковской цифровизации
  • Импортозамещение как повод избавиться от устаревших решений
  • Собственная разработка или заказное ПО: что выбрать
  • Как перейти на независимый стек с минимальными потерями
  • Информационная безопасность в банках: главные вызовы
  • Где взять и как удержать квалифицированные кадры
  • Технологии для банков
  • Что такое цифровой банк
  • Что делать со старыми АБС
Проекты в российских банках
  • Реализация стратегии цифровой трансформации: шаг за шагом
  • Переход на отечественное ПО: практический опыт
  • Навстречу клиентам: цифровые банковские сервисы
  • Цифровизация бизнес-процессов и отказ от бумаги: экономический эффект
  • Цифровые сервисы для финансовых организаций

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403,e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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