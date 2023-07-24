Криптобиржи в России могут заработать в режиме «исламского банкинга»

Криптобиржи в России могут быть созданы на два года по аналогии с экспериментом по исламскому банкингу. На весенней сессии Государственная дума активно обсуждала законопроекты, позволяющие начать эксперимент по открытию криптобирж в России. Законодателям пока не удалось согласовать все вопросы с ответственными госструктурами.

Законы о криптобиржах пока не приняты

Криптобиржи в России могут быть созданы в экспериментальном режиме по аналогии с так называемым исламским банкингом — сроком на два года. Регулировать работу криптобирж, вероятно, будет Центробанк (ЦБ, Банк России). Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил 24 июля 2023 г., что договоренность с ЦБ по вопросу легализации криптобирж в рамках эксперимента на неплохом уровне, но все зависит от позиции «некоторых структур», которые пока не дают отмашку для запуска законотворческого процесса. Об этом пишет «Интерфакс».

«Надеюсь, что в осеннюю сессию процессы активизируются, по крайней мере тема, связанная с экспериментальными правовыми режимами, которые могут быть установлены на те же два года, как по исламским инструментам, будет узаконена, и посмотрим, как это работает», — сказал депутат.

Закон о проведении с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане Госдума приняла в третьем чтении в июле 2023 г. Участниками эксперимента станут юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством и включенные в реестр, который будет вести ЦБ. Автор инициативы, Аксаков заявлял, что корректировка законодательства необходима для привлечения финансирования из исламских стран.



Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и на процентные сделки, запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар), запрет на финансирование определенных секторов экономики (игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции). Такой банкинг подразумевает разделение риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам, проведение финансовых сделок только на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.



Зачем это рынку

Согласно действующему законодательству расчеты в криптовалюте на территории России запрещены, между тем покупка разрешена, что позволяет как участникам ВЭД, так и гражданам использовать криптобиржи в качестве расчетного инструмента для перевода средств за рубеж и получения средств из-за границы.

Фото: Канчанара на Unsplash Осенью в Госдуме продолжать обсуждение эксперимента по созданию криптобирж в России

По словам Аксакова, объемы использования криптоинструментов в товарообороте с внешними партнерами составляют миллионы, если не миллиарды долларов.

Участники рынка соглашаются с необходимостью установки правил учреждения и работы в России систем, связанных с криптовалютой. Директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко ранее сообщал «Ведомостям», что это поможет минимизировать риски новых санкций, кибератак на инфраструктуру, а также исключить случаи злоупотребления доминирующим положением на рынке. Аналитик «Финама» Леонид Делицын говорил CNews, что обсуждаемый Госдумой, ЦБ и Минфином формат проекта криптобирж напоминает не столько организацию известных Coinbase или Binance, сколько вид устройства специализированных банковских структур, через которые Россия выплачивала советский государственный долг. И в этом смысле их задачей станет обеспечение устойчивости трансграничных торговых операций.

Сейчас популярные у россиян криптобиржи, в том числе одна из пяти крупнейших мировых бирж по торговле цифровыми финансовыми активами Binance, находятся в иностранных юрисдикциях. С весны 2022 г. площадки начали ограничивать в действиях российских владельцев кошельков. К тому же для российских компаний и ИП стоит вопрос отчетности, так как многие криптобиржи не предоставляют документы, которые могут соответствовать требованиям контролирующих органов.

Почему не национальная криптобиржа

В ноябре 2022 г. В Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи, сообщили тогда «Ведомости». Правительство России эту идею не поддержало.

«Система, состоящая из нескольких организаций, может оказаться более жизнестойкой, чем одна государственная криптобиржа, подобно тому, как распределенная сеть интернет пережила все глобальные корпоративные и государственные сети. Контролировать деятельность таких организаций будут Банк России и Минфин», — такой комментарий дал CNews Делицын.