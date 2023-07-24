Замминистра связи уволился по собственному желанию

Замглавы Минцифры Маским Паршин сложил с себя полномочия на фоне коррупционного скандала, связанного с предполагаемым получением чиновником взятки в особо крупном размере.

Отставка для Паршина

Задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере замминистра связи Максим Паршин сложил с себя полномочия. Это следует из распоряжения Правительства России от 18 июля 2023 г., опубликованного тремя днями позже.

«Освободить Максима Паршина от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее CNews обнаружил, что Паршин перестал быть председателем Экспертного совета по российскому ПО при Минцифры. Приказ главы Минцифры Максута Шадаева на этот счет был выпущен 19 июля 2023 г. На этот пост заступил другой заместитель министра — Андрей Заренин.

Вместе с Паршиным с этой же даты из состава совета был исключен гендиректор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» («БФТ-холдинг») Александр Моносов, чей арест в один день с Паршиным рынок склонен объединять в одну уголовную историю.

К моменту публикации данного материала сведения о Паршине были удалены с сайта Минцифры из раздела, посвященного структуре министерства. На данный момент в этом разделе остались данные о девяти заместителях Шадаева.

Напомним, в середине июля 2023 г. Паршин, по словам председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, оказался под подозрением в получении крупной взятки – около 3,5 млн руб. – в обмен на помощь в получении грантов. Следствие ходатайствовало о заключении замминистра под стражу, но, как сообщал CNews, суд выбрал в качестве меры пресечения домашний арест до 12 сентября 2023 г.

По данным «Ведомостей», именно Андрей Заренин теперь примет на себя многие обязанности Паршина, хотя и не все.

Чем занимался Паршин в Минцифры

Максим Паршин был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России распоряжением Правительства 16 августа 2018 г.

18 ноября 2022 г. Максут Шадаев подписал приказ, в котором прописал зоны ответственности каждого своего заместителя.

Паршин был назначен ответственным за развитие ИТ-отрасли, включая меры поддержки разработчиков ПО, переход на отечественное ПО, а также развитие инфраструктуры центров обработки данных и облачных сервисов, экспорт ИТ-продукции и спортивное программирование.

Он также курировал деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), фонда Бортника по поддержке разработки и внедрения российского ПО, а также Центра экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), НИИ «Восход» и НИИ «Интеграл».

Помимо этого он руководил федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».

До прихода в Минкомсвязи в ноябре 2018 г. Паршин с января 2016 г. занимал должность директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития.

До этого в 2014-2015 гг. он работал на посту заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости. Еще ранее в 2013 г. он был заместителем гендиректора ФГУП «Почта России», где занимался тематикой госуслуг. До 2013 г. работал в Минэкономразвития, куда пришел в 2002 г.