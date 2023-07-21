Российским школьникам с 1 сентября 2023 г. введут уроки управления беспилотниками

Власти хотят ввести в школах уроки по управлению беспилотниками. Предложение уже одобрено министерствами обороны и просвещения. Знания могут пригодиться тем, кто захочет работать в новой технологичной отрасли.



Уроки по беспилотникам

Планируется, что российские школьники с 1 сентября 2023 г. на уроках начальной военной подготовки в рамках предмета ОБЖ начнут изучать основы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения», — сказал агентству РИА «Новости» зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. «Армия сейчас — это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника», — заключил сенатор.

Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в ответе Шейкину уточнил, чему именно будут обучать школьников — «виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство, ведение разведки местности и способы противодействия БПЛА противника».

«Указанная программа одобрена Минпросвещения и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с сентября текущего года», — говорится в ответе, который есть в распоряжении РИА «Новости». Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» был учрежден правительствами Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны. Его задача опубликована на официальном сайте: «образование и воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине и популяризация среди молодежи воинской и государственной службы».

Школьная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) будет переименована в «Основы безопасности и защиты Родины» согласно поправкам в закон «Об образовании в Российской Федерации», принятым Госдумой 20 июля 2023 г. Поправки о переименовании вступят в силу с 1 сентября 2024 г.

Перспективная профессия

Новые знания могут быть востребованы школьниками при выборе будущей профессии. В ближайшие годы потребность в специалистах в отрасли беспилотной авиации будет возрастать. Такое мнение представителя Минтруда приводили ранее «Ведомости».

Фото: standret на Freepik Школьники смогут применить знания по управлению беспилотниками, работая в геодезии, картографии или в сельском хозяйстве

Сельское хозяйство, мониторинг полезных ископаемых, геодезия и картография, логистика — это отрасли, в которых в ближайшие годы будет наблюдаться наиболее высокий спрос на специалистов по управлению беспилотниками, их назвал изданию гендиректор компании разработчика беспилотников и ПО для них «М-индастриз» Михаил Липатов. По оценкам проректора университета «НТИ 2035» Роберта Уразова, только в сельском хозяйстве уже в 2024 г. потребуется 60 тыс. таких специалистов. Липатов считает, что отрасль будет ежегодно нуждаться в подготовке «нескольких сотен тысяч» операторов беспилотных летательных аппаратов, а также инженеров и инженеров-конструкторов, программистов.

Развитие беспилотной авиации

Оценки экспертов по отраслям с наиболее перспективным спросом на специалистов БПЛА перекликаются с данными о мировом рынке, приведенными в «Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 г.»: на сегодняшний день лидирующими отраслями в мире по объему заказанных услуг с применением беспилотных авиационных систем являются энергетический сектор — 14%, строительство — 12% и сельское хозяйство — 9%.

Правительство России утвердило «Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г.» распоряжением от 21 июня 2023 г. Ее реализация призвана обеспечить для гражданских отраслей продуктового и технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. В России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Как указано в документе, российский рынок беспилотной авиации обладает значительным потенциалом. К 2030 г. число реализованных беспилотных авиационных систем на рынке России оценивается в более чем 180 тыс. единиц и порядка 200 тыс. единиц к 2035 г. В денежном эквиваленте эти объемы соответствуют почти 200 млрд руб. и более чем 220 млрд руб.