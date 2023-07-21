«Билайн» добился в Конституционном суде пересмотра российского законодательства

Конституционный суд поддержал жалобу «Вымпелкома» на положения Налогового кодекса, согласно которым двухлетний срок для проведения проверок контролируемых сделок следует отсчитывать с момента получения уточненного уведомления от налогоплательщика. Оператор предупреждал, что такой подход делает налоговые проверки неограниченными по времени.

Удовлетворение жалобы «Вымпелкома»

Конституционный суд удовлетворил жалобу телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») на положения Налогового кодекса России (НК) в части исчисления сроков проверки контролируемых сделок (сделок внутри одной группы компаний). Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Как «Вымпелком» судился с ФНС

В мае 2018 г. «Вымпелком» уведомил Федеральную налоговую службу (ФНС) о 111 контролируемых сделках, совершенных в 2017 г., в том числе о сделках с компанией Veon Wholesale Services («дочка» группы Veon, в которую входит «Вымпелком»). В октябре 2018 г. «Вымпелком» направил в ФНС уточненное уведомление, связанное с тем, что по 68 сделкам оператором неверно были указаны номера договоров.

В декабре 2020 г. ФНС вынесла решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением в 2017 г. сделок между «Вымпелкомом» и Veon Wholesale Services. «Вымпелком» посчитал такое решение незаконным в связи с истечением отведенного законодательством двухлетнего срока с момента подачи им уведомления в налоговые органы.

Фото: «Билайн» «Билайн» нашел правду в Конституционном суде

В ФНС же решили отсчитывать двухлетний срок с момента подачи «Вымпелкомом» уточненного уведомления. В «Вымпелкоме» с таким подходом не согласны, так как уточненное уведомление не содержало информации о новых сделках. Но в ФНС указывают, что в законодательстве нет норм, которые позволяли бы при незначительных изменениях в налоговом уведомлении игнорировать этот факт при исчислении срока, в течение которого можно принимать решение о проведении налоговой проверки.

Кроме того, в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса по решению Правительства проведение налоговых проверок по контролируемым сделкам было прекращено в период со 2 апреля по 30 июня 2020 г. Соответственно, этот промежуток времени (два месяца и 25 дней) не должен учитываться при расчете срока, в течение которого можно принимать решение о проведении налоговой проверки.

«Вымпелком» пытался оспорить действия ФНС в Арбитражном суде Москвы, но проиграл дело во всех инстанциях. После этого оператор обратился в Конституционный суд. Оператор предупреждал, что существующий подход «делает сроки налоговых проверок неопределенными, а налоговый контроль — неограниченным по времени».

Почему налоговые органы должны избегать формального подхода

Согласно позиции Конституционного суда, сформировавшейся на практике подход, когда налоговый орган во всех случаях проверяет контролируемые сделки при получении уточненного уведомления, обусловлен тем, что «налогоплательщики через такое уведомление нередко впервые сообщают о конкретных сделках или вносят существенное изменение в сведения о сделках, содержащихся в первоначальном уведомлении».

«Однако уточненное уведомление может корректировать также и несущественные технические ошибки и недочеты, — заявили в суде. — В такой ситуации отсчет двухлетнего срока для проведения проверки с момента получения налоговым органом уточненного уведомления о сделках не соответствует конституционным ограничениям прав и свобод, основанным на социальной оправданности и соразмерности ограничений, поэтому решение о проверках контролируемых сделок не должно быть формальным. Налоговым органам необходимо учитывать объем, содержание и характер уточняемых сведений. Для этого требуется наличие определенных критериев начала исчисления срока проведения проверок контролируемых сделок, что обеспечит баланс частных и публичных интересов».

Теперь законодатель должен внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс (пункт 2 статьи 105.17). До тех пор при получении уточненного уведомления двухлетний срок для принятия решения о назначении проверки контролируемых сделок будет исчисляться со дня получения налоговым органом уточненного уведомления, если в нем впервые приведены сведения о сделке или содержатся существенные изменения сведений первоначального уведомления.

Если корректируются несущественные аспекты, срок на проведение проверки отсчитывается от дня получения налоговым органом первоначального уведомления, решили в Конституционном суде. Также подлежат пересмотру решения судов по иску «Вымпелкома» к ФНС.

В пресс-службе «Вымпелкома» от комментариев для CNews отказались.