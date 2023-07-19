Власти хотят переключить все ТВ и интернет на российские спутники связи

Чтобы обеспечить всех граждан качественным интернетом к 2030 г., Минцифры предлагает полностью перейти на отечественные спутники связи, при этом стоимость использования российских спутниковых группировок может подняться в 2,5 раза.



Предложение Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает правительству запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий. А для того, чтобы национальные операторы фиксированной спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы» смогли увеличить инвестиции в развитие, их тарифы предлагается поднять в 2,5 раза. Это следует из презентации министерства, которая была представлена на сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, посвященной стратегии развития отрасли связи до 2035 г. С презентацией ознакомился «Коммерсант».

«Требование должно распространяться как на госкомпании, так и на частные. Для стабильной работы интернета и ТВ наши провайдеры должны работать через наши, отечественные аппараты», — уточнили изданию представители Минцифры.

Сложности отрасли

Крупнейшими российскими владельцами уже существующей спутниковой группировки являются ФГУП «Космическая связь» — 12 спутников серии «Экспресс» — и «Газпром космические системы» — пять спутников серии «Ямал». Из презентации Минцифры на сессии с премьер-министром следует, что к 2030 г. возможна деградация этой спутниковой группировки связи. В 2023 г. из 12 спутников ФГУП «Космическая связь» семь отработают свой срок существования. В числе возможных последствий — сбои в работе системы президентской, правительственной и специальной спутниковой связи, федерального цифрового телевидения, недоступность связи на значительной части Арктической зоны России, доминирование иностранной спутниковой группировки, невозможность обеспечить потребности экономики страны современными услугами связи и т. д.

Фото: wirestock на Freepik Операторы связи должны отказаться от использования иностранных спутников

Так что акционер «КАИ интернет» Сергей Пехтерев видит логичными намерения Минцифры по увеличению регулируемых тарифов для клиентов «Космической связи». «Создание и вывод на орбиту новых спутников требует денег, а в силу санкций и ухода западных производителей стоимость бортов будет выше, соответственно, нужно наполнить бюджет «Космической связи», увеличив те тарифы, которые устанавливаются государством и находятся ниже рыночного уровня»,— сказал он «Коммерсанту». А представители оператора цифрового телевидения «Триколор» добавили, что развитие и адаптация технологий в России под текущие реалии займет «значительно больше трех-пяти лет», так как на данный момент российские игроки не обладают достаточной собственной технологической и экономической базой.

Стратегия развития связи

К 2030 г. интернет на скорости от 1 Гбит/с должны получить почти все домохозяйства и социально значимые объекты в населенных пунктах, где число жителей превышает 10 тыс. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 гг. Над ней работает Минцифры совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Документ цитировали «Известия».

В «Стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 гг.» также сказано, что санкции существенно повлияли на возможности российских предприятий по производству спутников. С «учетом геополитической обстановки» сейчас отсутствует возможность поставки ключевого зарубежного оборудования и комплектующих для создания отечественных космических аппаратов, которое ранее составляло более 80%.

Несмотря на все трудности отрасль развивается. Ранее CNews писал, например, что компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг) намерена обеспечить не только россиян, но и жителей 75 стран мира доступом в высокоскоростной интернет к 2035 г. Для этого будет сформирована группировка низкоорбитальных спутников связи численностью более 900 космических аппаратов. Первый шаг в этом направлении был сделан в конце июня 2023 г. – на орбиту выведено три первых экспериментальных спутника.