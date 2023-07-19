Власти хотят переключить все ТВ и интернет на российские спутники связи
Чтобы обеспечить всех граждан качественным интернетом к 2030 г., Минцифры предлагает полностью перейти на отечественные спутники связи, при этом стоимость использования российских спутниковых группировок может подняться в 2,5 раза.
Предложение Минцифры
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает правительству запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий. А для того, чтобы национальные операторы фиксированной спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы» смогли увеличить инвестиции в развитие, их тарифы предлагается поднять в 2,5 раза. Это следует из презентации министерства, которая была представлена на сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, посвященной стратегии развития отрасли связи до 2035 г. С презентацией ознакомился «Коммерсант».
«Требование должно распространяться как на госкомпании, так и на частные. Для стабильной работы интернета и ТВ наши провайдеры должны работать через наши, отечественные аппараты», — уточнили изданию представители Минцифры.
Сложности отрасли
Крупнейшими российскими владельцами уже существующей спутниковой группировки являются ФГУП «Космическая связь» — 12 спутников серии «Экспресс» — и «Газпром космические системы» — пять спутников серии «Ямал». Из презентации Минцифры на сессии с премьер-министром следует, что к 2030 г. возможна деградация этой спутниковой группировки связи. В 2023 г. из 12 спутников ФГУП «Космическая связь» семь отработают свой срок существования. В числе возможных последствий — сбои в работе системы президентской, правительственной и специальной спутниковой связи, федерального цифрового телевидения, недоступность связи на значительной части Арктической зоны России, доминирование иностранной спутниковой группировки, невозможность обеспечить потребности экономики страны современными услугами связи и т. д.
Так что акционер «КАИ интернет» Сергей Пехтерев видит логичными намерения Минцифры по увеличению регулируемых тарифов для клиентов «Космической связи». «Создание и вывод на орбиту новых спутников требует денег, а в силу санкций и ухода западных производителей стоимость бортов будет выше, соответственно, нужно наполнить бюджет «Космической связи», увеличив те тарифы, которые устанавливаются государством и находятся ниже рыночного уровня»,— сказал он «Коммерсанту». А представители оператора цифрового телевидения «Триколор» добавили, что развитие и адаптация технологий в России под текущие реалии займет «значительно больше трех-пяти лет», так как на данный момент российские игроки не обладают достаточной собственной технологической и экономической базой.
Стратегия развития связи
К 2030 г. интернет на скорости от 1 Гбит/с должны получить почти все домохозяйства и социально значимые объекты в населенных пунктах, где число жителей превышает 10 тыс. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 гг. Над ней работает Минцифры совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Документ цитировали «Известия».
В «Стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 гг.» также сказано, что санкции существенно повлияли на возможности российских предприятий по производству спутников. С «учетом геополитической обстановки» сейчас отсутствует возможность поставки ключевого зарубежного оборудования и комплектующих для создания отечественных космических аппаратов, которое ранее составляло более 80%.
Несмотря на все трудности отрасль развивается. Ранее CNews писал, например, что компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг) намерена обеспечить не только россиян, но и жителей 75 стран мира доступом в высокоскоростной интернет к 2035 г. Для этого будет сформирована группировка низкоорбитальных спутников связи численностью более 900 космических аппаратов. Первый шаг в этом направлении был сделан в конце июня 2023 г. – на орбиту выведено три первых экспериментальных спутника.