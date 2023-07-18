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Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома»

При повторном рассмотрении дела судья потратил в два раза больше времени и пришел к тому же решению - освободить бывшего гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова условно-досрочно

Повторное рассмотрение

Бабушкинский районный суд Москвы повторно признал несостоятельными возражения прокуратуры на условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова. Об этом сообщил «Коммерсант».

Повторное рассмотрение дела у судьи Бабушкинского райсуда Александра Глухова заняло почти вдвое больше времени, чем у его коллеги Натальи Курышевой в феврале 2023 г., в этом же райсуде, когда прошение об УДО было удовлетворено судом в первый раз. По данным издания, это решение прокуратура также намерена обжаловать.

Уголовное дело

Уголовное дело возбудило Главное военное следственное управление Следственного комитета России в 2013 г. на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры, как сообщало агентство ТАСС. В декабре 2017 г. в «Воентелекоме» прошли обыски. Об этом писал CNews.

Арестовали Давыдова в начале декабря 2017 г., через четыре года после ареста своего предшественника. Прежний директор компании Николай Тамодин был задержан в сентябре 2013 г. как сообщал CNews, за поставки Минобороны заведомо непригодного для использования, списанное и снятое с баланса армии специальное техническое оборудование.

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Фото: mos-gorsud.ru
Бабушкинский райсуд повторно удовлетворил прошение об УДО для гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова

Как телеком-оператор «Воентелеком» по данным CNews обслуживает более 40 тыс. километров кабельных линий, предоставляет услуги IP-телефонии и доступа к интернету 15 тыс. семей военнослужащих. Как сервисная компания организация обслуживает около 300 тыс. единиц техники на более чем 1500 объектах Министерства обороны. Интеграционные услуги организация оказывает органам военного управления и предприятиям Минобороны, а также отвечает за компьютерные классы в 73 военных вузах.

По данным следствия Александр Давыдов и его советник Дмитрий Семилетов, а также первый замгендиректора АО «Воентелеком» Олег Савицкий и гендиректор фирмы-подрядчика ООО "Эрсиай" Татьяна Ильина при заключении контрактов с Минобороны России использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы. По версии следствия, в 2013–2015 гг. вместо российской продукции «Воентелеком» поставлял военным дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Разработанный «Воентелекомом» якобы отечественный продукт «Маршрутизатор программный мультипротокольный» был поставлен в Минобороны в количестве около 1,1 тыс. штук. CNews сообщал, что российскими в них по данным следствия являются только модули диагностики и ПО от «Эмзиор».

Всех фигурантов дела признали виновными в мошенничестве на сумму 1,4 млрд руб. при реализации госконтрактов с Минобороны России на поставки радиотехники и осуществлении авторского надзора за спутниковой связью. Давыдов был приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы на основе показаний Семилетова и Ильиной и должен был отбывать наказание до 28 ноября 2024 г.

Доводы против освобождения

Приговор в отношении Александра Давыдова вступил в законную силу 21 октября 2022 г., однако он так и не был «этапирован к месту отбывания наказания, то есть фактически к отбыванию наказания не приступил» - цитирует «Коммерсант» аргументы представителя Генпрокуратуры, который заявил, что на данном этапе «рано говорить об утрате Давыдовым А. Е. общественной опасности и возможности его окончательного исправления без полного отбывания назначенного ему наказания».

Александр Давыдов погасил лишь незначительную часть ущерба, а примерное поведение и добросовестное отношение к труду являются его обязанностью, а не заслугой. Единственное поощрение в виде благодарности за активное участие в культурно-массовых мероприятиях от администрации столичного СИЗО-4 («Медведь») осужденный Давыдов получил уже после подачи его адвокатом ходатайства об УДО. Такие доводы приводил представитель Генпрокуратуры, как пишет «Коммерсант». Они не заставили суд изменить свое решение.

Анна Любавина

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