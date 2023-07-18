Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех»

Рослесхоз выделил 1,27 млрд руб. на создание второй и третьей заключительных очередей сверхмасштабной ФГИС лесного комплекса. В ходе второго этапа проекта система должна быть полностью развернута на платформе «Гостех». Создание первой очереди ФГИС, которым занимался AT Consulting, по всем признакам, оказалось задержано на несколько месяцев.

ФГИС ЛК — на «Гостех»

Как выяснил CNews, куратор гигантской федеральной госинформсистемы лесного комплекса (ФГИС ЛК) — Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) — выделил на ее создание дополнительные 1,27 млрд руб. На эти деньги будут созданы вторая и третья очереди системы. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Строящаяся система лесного комплекса предназначена для учета достоверных, систематизированных сведений о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о древесине и сделках с ней, а также для использования ее в качестве главного инструмента выработки и реализации эффективной госполитики в сфере лесного хозяйства, говорится в тендерной документации.

Создание первой очереди системы стартовало в начале 2022 г. Бюджет той части проекта составил без малого 2 млрд руб. Таким образом, на ФГИС ЛК уже выделено свыше 3 млрд руб. В августе 2021 г. представители Рослесхоза рассказали CNews, что всего на создание системы в бюджета предусмотрено 6,8 млрд руб. в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Сейчас эта сумма существенно уменьшена (подробности — ниже).

Фото: Рослесхоз Рослесхоз довыделил на ФГИС лесного комплекса 1,27 млрд рублей

Указанная в начале текста сумма в 1,27 млрд руб. выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере, который был объявлен Рослесхозом 29 июня 2023 г. открытого конкурса в электронной форме. Заявки от претендентов принимаются до 24 июля. Подведение итогов намечено на 1 августа.

Фронт работ по второй очереди проекта намечен на срок до 31 декабря 2023 г. По третьей очереди — до 31 декабря 2024 г.

Одним из важных элементов проекта можно считать полную интеграцию ФГИС ЛК с платформой «Гостех». В целом, уже при создании первой очереди системы исполнитель должен был вести работы с использованием отдельных компонентов «Гостеха». Система должна была получить возможность функционирования в инфраструктуре ГЕОП (государственная единая облачная платформа, «Гособлако») в рамках соответствующего соглашения заказчика и Минцифры.

По результатам создания второй очереди ФГИС ЛК система должна быть полностью развернута на базе инфраструктуры платформы “Гостех” за исключением специального программного обеспечения, предусмотренного частью 6 статьи 19 ЛК РФ, устанавливаемого на мобильных устройствах пользователей», — говорится в ТЗ нового тендера.

Комментарий Рослесхоза. Новые работы — последние

Ка рассказал CNews, замруководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков, вторая и третья очереди проекта, которые включают разработку различных модулей, например подсистем контрольно-надзорной деятельности для лесных инспекторов, учета древесины и сделок с ней, станут для него завершающими.

«В связи с тем, что первая очередь ФГИС ЛК была создана на ГЕОП, а в дальнейшем будет работать полностью на отечественном программном обеспечении — платформе “Гостех”, стоимость разработки системы снизилась с 6,8 млрд руб. до 4,7 млрд руб., — сообщил он. — В марте 2022 г. было принято решение о переносе запуска системы на два года — до 2025 г. Изменение сроков введения ФГИС ЛК в строй было призвано обеспечить более плавный переход к работе с ней. Однако в марте 2023 г. нами было принято решение о запуске системы уже в этом году».

По словам Спиренкова, до конца 2023 г. ФГИС ЛК будет запущен в 63 регионах России. Первыми пилотными субъектами стали Архангельская, Московская и Ульяновская области. Затем к ним в октябре присоединятся еще 10, в ноябре — 20, в декабре – 30. Лесные регионы с большими объемами заготовки, развитым лесопромышленным комплексом будут подключены к системе последними — в I квартале 2024 г.

Обучение этих регионов начнется заблаговременно. Сейчас в первых трех пилотных субъектах начался перенос лесных данных в электронный государственный лесной реестр (ГЛР).

«Добавлю, что обучение сотрудников региональных лесных ведомств Архангельской, Московской и Ульяновской областей уже началось, — подчеркивает он. — Мы также находимся во взаимодействии с лесопользователями этих субъектов. Кроме того, вместе с пилотными регионами, где ФГИС ЛК будет внедрена первой, мы будем донастраивать систему и улучшать ее интерфейс».

Что такое «Гостех»

«Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно быстро и, предположительно, эффективно создавать государственные информационные системы (ГИС) и цифровые сервисы.

Концепцию «Гостеха» в 2020 г. представил Правительству глава Сбербанка Герман Греф. В том же году Минцифры начало эксперимент по созданию платформы. Конкурс на оказание услуг по развитию «Гостеха» выиграл Сбербанк. Однако оператором системы стал не он, а Минцифры. Позднее ведомство передало данные функции специально созданному предприятию «Государственные технологии», подведомственному министерству.

Как ранее объяснял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, проблемой существующих ГИС является отсутствие возможности переиспользования компонентов. По его данным, 85% функциональности всех существующих ГИС совпадают, и ведомства каждый раз «изобретают велосипед», разрабатывая системы с нуля.

Весной 2023 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что с 1 апреля 2023 г. федеральные информсистемы должны будут создаваться только с помощью «Гостеха», а с 1 января 2024 г. — и региональные системы. Исключениями являются ГИС в области обороны, а также системы, обрабатывающие гостайну, тайну следствия и судопроизводства.

Две недели назад, 3 июля 2023 г. CNews писал, что единым исполнителем по созданию ГИС в рамках платформы «Гостех» был назначен «Ростелеком». Сбербанк при этом выступает единым исполнителем работ по обслуживанию базовых функций «Гостеха».

Создание первой очереди ФГИС ЛК задержано

Напомним, о старте проекта и выделении на первую очередь ФГИС ЛК 1,97 млрд руб. CNews сообщил в феврале 2022 г. Победителем тендера тогда стало ООО «Эдвансед трансформейшн консалтинг» (юрлицо российского ИТ-интегратора AT Consulting).

Контракт с компанией был подписан 5 апреля 2022 г. за 1,95 млрд руб. Сроком исполнения было определено 31 марта 2023 г., однако в карточке на сайте госзакупок он до сих пор имеет статус «исполнение».

В этой же карточке можно найти сведения о том, что госзаказчик семь раз выдвигал исполнителю требования об уплате неустоек за просрочки и ненадлежащее исполнение работ. Их общая сумма составила 21,9 млн руб. Все они были оплачены.

Пробуксовки на старте

Отметим, что при подготовке к созданию ФГИС ЛК у Рослесхоза возникли существенные проблемы. Ведомство дважды запускало и отменяло тендеры на выполнение предпроектной стадии работ с ценой контракта чуть меньше 100 млн руб.

Запустив второй из этих тендеров, Рослесхоз рассказал CNews, из-за чего был отменен первый. «Мы столкнулись с безответственным отношением участников закупки к процедуре ее проведения, — отметили в ведомстве. — В первом конкурсе на создание проекта ФГИС ЛК одна из компаний снизила предложение о цене контракта до 1 руб. Нам не ясно, как компания собиралась реализовывать столь масштабный проект за 1 руб. В итоге были заново подготовлены документы и объявлен новый конкурс».

CNews писал об этом казусе в июне 2021 г. До 1 руб. цену контракта сбила компания «Энвижн груп», из-за чего участники закупки подали жалобу в ФАС. Тогда в конкурсе также участвовали МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Ростелеком» и НИИ «Восход».

Второй тендер без объяснения причин был отменен через две недели после его запуска — 6 сентября 2022 г. Сведений о каких-либо иных тематических тендерах поиск по сайту госзакупок не выявляет.