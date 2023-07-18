В России появится новая технологичная отрасль экономики. На нее выделено 240 миллиардов

К 2030 г. во всех регионах России появятся базы для дронов. На создание всеобъемлющей систем обеспечения полетов власти потратят сотни миллиардов. Эксперты считают, что придется потратиться еще на космический сегмент этой системы.



Развитие беспилотной авиации

Минтранс оценил затраты на создание инфраструктуры для полетов беспилотников в России в 236 млрд руб. Средства должны пойти на создание инфраструктуры на аэродромах и посадочных площадках, на цифровую платформу для сертификации беспилотной авиационной системы (БАС) и на внедрение систем обеспечения безопасности. Об этом пишут «Известия». Паспорт нацпроекта по БАС сейчас проходит процедуру межведомственного рассмотрения. После согласования всех параметров, в том числе финансовых, проект будет внесен на рассмотрение Правительства, сообщили в пресс-службе Минфина.

Разработать стратегию развития беспилотной авиации Правительству поручил Президент в конце 2022 г. Реализация стратегии позволит запустить предприятия, которые будут заниматься не только финальной сборкой, но и выпуском материалов и комплектующих, подготовкой программных решений. «Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии», — отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов в сообщении на официальном сайте Правительства.

Всего стратегией развития беспилотной авиации, утвержденной Правительством России в июне 2023 г., определены пять ключевых направлений развития — стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы, разработка и серийное производство таких систем, а также создание крупных производственных центров, обеспечивающих внедрение новых технологий при создании беспилотников, развитие инфраструктуры, включающее строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов, подготовка кадров для беспилотной авиации, фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

Фото: wirestock на Freepik К 2030 г. во всех регионах России появятся базы для дронов

Кто оплатит

На этот проект 231,5 млрд руб. из 236 млрд руб. решено выделить из бюджета, еще 3,3 млрд руб. добавят регионы, оставшиеся средства будут привлекаться из внебюджетных источников.

168,5 млрд руб. — самая большая часть расходов, запланирована на внедрение унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов беспилотников по всей России, на территории 89 субъектов. Уже в 2024 г. на это потратят 4,5 млрд руб. из федерального бюджета.

4,9 млрд руб. направят на внедрение инфраструктуры на 49 аэродромах федеральной собственности для обеспечения самих полетов БАС. Речь идет о радиотехническом и метеорологическом оборудовании и строительстве ангаров для хранения и ремонта дронов, а также о модулях заправки или зарядки БАС, говорится в материалах Минтранса, с которыми ознакомились «Известия». 25 млрд руб. из федерального бюджета и 3,3 млрд руб. из региональных потратят на создание аналогичной инфраструктуры для 241 посадочной площадки в регионах.

30 млрд руб., в том числе 1,9 млрд руб. из внебюджетных источников, уйдет на оснащение аэропортов, наиболее подверженных угрозам незаконного вмешательства (I категория), средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотников.

Около 5 млрд руб. вложат в оборудование системы обеспечения информационной безопасности на 290 маршрутах (районах) полетов беспилотников и 217 млн руб. — на создание цифровой платформы сертификации дронов, их разработчиков и изготовителей.

Когда это будет

Новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников, должна появиться в России к 2030 г.

Первые базы для массового запуска дронов должны появиться в 2024 г. в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округах, где планируется реконструировать девять площадок. Внедрение БАС целесообразно начинать как раз с отдаленных регионов: там доставка грузов сейчас осуществляется вертолетами; стоимость одного вылета оценивается в сотни тысяч руб.. Об этом «Известиям» рассказал директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда поддержки проектов «Национальной технологической инициативы» (НТИ) Юрий Молодых.

Полностью интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство вместе с самолетами планируется ближе к 2026–2027 гг.

Хватит ли денег

Указанной суммы в 236 млрд руб. хватит на наземный сегмент инфраструктуры. Но в перспективе эти работы придется дополнять космическим сегментом — спутниками, посредством которых будут осуществляться управление беспилотными авиасистемами, наблюдение и контроль над ними. Развитие отечественных беспилотников без космической составляющей не будет столь интенсивным, как при ее наличии, — мнение основателя и гендиректора компании «Флай дрон» Никиты Данилова, которым он поделился с «Известиями».

О необходимости задействовать космический сегмент для мониторинга и линий связи с БВС сказал и гендиректор разработчика дронов «Геоскан» Алексей Юрецкий. Пока это не нашло отражения в документах Минтранса.

