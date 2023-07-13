Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан Следственным комитетом

Следственный комитет просит заключить под стражу замглавы Минцифры Максима Паршина, которому инкриминирует получение взятки в особо крупном размере.

Задержан замглавы Минцифры Максим Паршин

Главное следственное управление Следственного комитета России просит Басманный суд Москвы избрать заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием, министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам», - заявила CNews представитель ведомства.

Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи написал в своем телеграм-канале, что Максим Паршин был взят с поличным при получении взятки в 3,5 млн руб. в московском ресторане 12 июля 2023 г.

«Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», пишет Хинштейн, уточняя, что задержание Паршина «стало полной неожиданностью для его коллег из Минцифры».

На сайте суда опубликована карточка дела об избрании меры пресечения Паршина М.В., которому вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Телеграм-канал «Нецифровая экономика» обратил внимание, что на сайте суда карточка дела Максима Паршина соседствует с карточкой дела Моносова А.Н., которому избирается мера пресечения по статье 291, ч. 5, дача взятки в особо крупном размере.

Фамилия и инициалы Моносова совпадают с фамилией и инициалами гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» («БФТ-Холдинг») Александра Наумовича Моносова, указывает автор телеграм-канала и предполагает, что он и есть «контрагент» Паршина.

Обязанности и полномочия Паршина в Минцифры

Максим Паршин был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России распоряжением Правительства 16 августа 2018 г.

18 ноября 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев подписал приказ, в котором прописал зоны ответственности каждого своего заместителя.

Максим Паршин был назначен ответственным за развитие ИТ-отрасли, включая меры поддержки разработчиков ПО, переход на отечественное ПО, а также развитие инфраструктуры центров обработки данных и облачных сервисов, экспорт ИТ-продукции и спортивное программирование.

Он также курирует деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), фонда Бортника по поддержке разработки и внедрения российского ПО, а также Центра экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), НИИ «Восход» и НИИ «Интеграл».

Он руководит федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».

До прихода в Минкомсвязи в ноябре 2018 г. Максим Паршин с января 2016 г. занимал должность директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития.

До этого в 2014-2015 гг. работал на посту заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости. Еще ранее в 2013 г. был заместителем гендиректора ФГУП «Почта России», где занимался тематикой госуслуг. До 2013 г. работал в Минэкономразвития, куда пришел в 2002 г.