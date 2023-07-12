Пенсионный фонд обвиняют: Из-за иностранного «железа» его подрядчики ходят под уголовной статьей

Участник 415-миллионного тендера МИЦ Фонда пенсионного и соцстрахования обвинил заказчика в том, что без изменений в ТЗ будущему подрядчику грозит уголовная и административная ответственность за нарушение авторских прав. Фонд установил в ТЗ необходимость обновлять встроенное ПО в «железе» IВМ, НР, Cisco, «Булата» (с начинкой из Huawei). Рассматривается жалоба в ФАС.

Пробуксовка тендера

Как выяснил CNews, межрегиональному информцентру Фонда пенсионного и соцстрахования (МИЦ СФР) не удалось оперативно выбрать подрядчика на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту своей вычислительной техники. Данные о приостановке тендера с начальной ценой контракта в 415 млн руб. можно обнаружить на сайте госзакупок.

Причина пробуксовки процедуры — жалоба в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия госзаказчика со стороны столичной компании «Бизнес система трейд» (сокращает свое название как «Бстрейд»). Она была направлено в надзорный орган 5 июля 2023 г. — менее чем через две недели запуска тендера.

По данным сайта госзакупок, рассмотрение жалобы должно было уже завершиться. Для проведения процедуры в 10:15 утра по Москве 11 июля был организована связь в режиме видеоконференции.

Итогов слушаний в публичном доступе пока нет. Редакция CNews задала МИЦ СФР и «Бстрейду» вопрос об итогах спора и ожидает ответов.

Опасения в уголовном преследовании

В своей жалобе «Бстрейд» указывает, что согласно требованиям заказчика к обновлению встроенного ПО (микрокода), работы должны осуществляться на оборудовании IВМ, НР, Lenovo, NetАpp, АРС, Eaton, Chloride, Аvаyа, Extreme Networks, Cisco, Juniper Networks, Huawei Technologies, Delta Electronics.

«Оборудование производителя “Булат”, не включенное в Реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878), построено на программно-аппаратных платформах Huawei Technologies, — продолжает “Бстрейд”. — Данные производители в настоящее время фактически приостановили свою деятельность на территории Россиив связи с экономическими санкциями США и стран Евросоюза (недружественные страны)».

В частности, как отмечает жалобщик, региональные представительства данных компаний в нашей стране либо закрыты (IВМ, НР, Cisco), либо не оказывают поддержку в части встроенного ПО (Huawei Technologies). Личные кабинеты и разделы интернет-сайтов данных производителей, где ранее публиковались обновления встроенного ПО, в настоящее время заблокированы для пользователей из России. Таким образом, получить (приобрести) обновления всторенного ПО у них в нашей стране невозможно.

«Вместе с тем, приказ Минпромторга России от 19 апреля 2022 г. № 1532 (в ред. Приказов Минпромторга России от 21.07.2022 г. № 3042 "Об утверждении перечня товаров, в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса России при условии введения указанных товаров в оборот за пределами территории России правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия" не включает встроенное ПО перечисленных в ТТ производителей оборудования».

В понимании «Бстрейда», ввоз (получение) в Россию обновлений встроенного ПО указанных выше производителей «влечет нарушение авторских и смежных прав правообладателей данного ПО и влечет за собой административную (ст. 7.12. КоАП РФ), уголовную (ст. 146 УК РФ) и гражданско-правовую ответственность».

Упомянутая ст. 7.12. КоАП грозит нарушителю не самыми крупными штрафами. А вот по ст. 146 УК можно лишится свободы на срок до шести лет.

Заказчик не внял голосу поставщика

«Бстрейд» в своей предварительной переписке с МИЦ СФР просил заказчика устранить нарушения действующего законодательства и просил внести изменения в положения извещения путем исключения вида работ «Обновление встроенного программного обеспечения (микрокода)» для части ТЗ.

«Указанные выше изменения заказчиком не внесены, запрос заявителя необоснованно отклонен, — сообщает «Бстрейд» ФАС.

Что известно о жалобщике

Многолетний опыт CNews по мониторингу госзакупок показывает, что достаточно часто на тендеры жалуются компании, у которых даже нет собственных сайтов. «Бстрейд» в этом смысле можно считать исключением.

На своей интернет-странице она сообщает, что является торговым представителем отечественного радиоэлектронного разработчика «Звезда» на территории России и стран СНГ.

В качестве основных видов деятельности она указывает поставку под маркой «Звезда» OEM-СХД (как традиционные дисковые массивы, так и all-flash-устройства) c предоставлением собственной техподдержки в России, OEM сетевого коммутационного оборудования, серверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable Gen 3.

Сама «Звезда» заявляет, что является разработчиком и производителем вычислительного оборудования, его электронных модулей, системного и встраиваемого ПО — как под собственным торговым знаком, так и OEM/ODM. «Нашим стратегическим направлением разработки является вычислительная и телекоммуникационная электроника с максимальным уровнем локализации производства и технологической независимости», — говорится на ее сайте.

ООО «Бстрейд» было зарегистрировано в Москве 17 марта 2021 г. Единственным учредителем и гендиректором на данный момент выступает Виталий Воронин. Компания успела сменить четыре адреса.

По итогам 2022 г. выручка организации составила 916,8 млн руб. Чистая прибыль — 122,8 млн руб. В базе «контур.фокуса» имеются данные о семи госконтрактах общества на общую сумму в 246,9 млн руб.