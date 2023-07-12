Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года

Основные положения принятого Государственной Думой законопроекта вступят в силу с 1 августа 2023 г. Отдельные нормы начнут действовать позже. Переходный период займет несколько лет.



Внедрение цифрового рубля в России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законы, связанные с внедрением в России цифрового рубля. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект еще должен пройти одобрение Совета Федерации и Президента. Основные положения вступят в силу с 1 августа 2023 г. Отдельные нормы начнут действовать позже. Законопроектом предлагается ввести понятия «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», а также «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет (кошелек)» — разъяснил канал «Дума ТВ».

Выпускать цифровые рубли и нести обязательства по ним будет Банк России — он будет оператором платформы цифрового рубля, отвечать за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями. Пользоваться платформой смогут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти.

Третья форма валюты

В России теперь будет три формы валюты — бумажный, безналичный и цифровой рубль.

Цифровой рубль представляет собой цифровой код, который хранится не в коммерческих банках, а в специальном цифровом кошельке на серверах ЦБ. Важно понимать, что цифровой рубль — это не криптовалюта. У криптовалюты нет эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ним. Такое пояснение приводится на сайте Банка России.

Фото: ededchechine на Freepik В России теперь будет три формы валюты — бумажный, безналичный и цифровой рубль

«Огромное преимущество в том, что он сочетает в себе наличные и безналичные деньги. Новый закон разработан для дополнительной защиты средств граждан и уменьшения зависимости от иностранных валют и криптовалют», — сказал «Российской газете» депутат Никита Чаплин, член комитета по бюджету и налогам.

Минусы у новой формы национальной валюты тоже есть — отсутствие кэшбэка, отсутствие возможности открыть вклад в цифровых рублях и получить проценты на остаток на счете.

Цифровой рубль для граждан

Цифровой рубль можно будет обменять на наличные или безналичные в соотношении один к одному. Никакого курса конвертации из одной формы в другую не будет, как утверждает Forbes.

Банковских счетов и электронных кошельков может быть много, а цифровой кошелек с цифровыми рублями – только один. Создать его можно будет, например, через мобильное приложение банка-участника специальной платформы цифрового рубля. Список участников определит совет директоров Банка России по согласованию с Росфинмониторингом.

Максимальная сумма для пополнения кошелька составит 300 тыс. рублей в месяц. Граждане смогут использовать эти средства для оплаты покупок и совершения переводов, в том числе за границей.

Законом устанавливается возможность наследников получить денежные средства с цифрового счета. Порядок завещания цифровых рублей будет определять правительство России по согласованию с Центробанком.

Кредиторы смогут списать с цифрового кошелька рубли у должника. Но, согласно поправкам ко второму чтению законопроекта, только при отсутствии или недостаточности у должника средств на банковских счетах. При этом в отношении цифровых рублей не применяются положения о праве должника на сохранение ему доходов в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил «Интерфакс».

Цифровой рубль для бизнеса

Общий выигрыш для ритейлеров от снижения эквайринговых комиссий может составить не менее 80 млрд руб. в год, как говорится в исследовании «Будущее платежных систем определено?» от консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России), предоставленном РБК.

«Цифровой рубль позволит наконец-то осуществить давнюю мечту бизнеса — комиссия 0,3% от платежа, — сказала заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова в интервью Forbes 6 июля 2023 г., — У нас нет цели получить коммерческий доход от платежей в цифровых рублях, и мы можем рассматривать возможность установки низкого тарифа».

А вот банки, так как они получают доход за счет межбанковских комиссий при проведении операций с помощью карт и процентных ставок, за пять лет после внедрения цифрового рубля могут потерять по подсчетам экспертов «Яков и партнеры» до 250 млрд руб.

Когда начнет работать

Россияне смогут платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 гг.. Такую оценку дала Ольга Скоробогатова в интервью Forbes.

«Закон требует серьезной проработки и предоставления переходного периода. В 2022 г. систему уже тестировали в ряде банков, в этом году планируется внедрять платформу в работу с гражданами. Уверен, что через небольшое количество времени система будет доступна всем гражданам и мы сможем увидеть преимущества», — сказал «Российской газете» депутат Никита Чаплин.

Пока преимущества видят не все граждане. 28% опрошенных россиян не хотят пользоваться цифровым рублем, так как не доверяют новому финансовому инструменту. Опрос проводил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

Мировой опыт

Известно, что в Нигерии, например, проект внедрения цифровой валюты провалился. По данным Bloomberg, несмотря на все льготы, только 1 из 200 нигерийцев использовал eNaira. Это 0,5% населения.

Российские законодатели учли мировой опыт. Они изучили подходы к внедрению цифровых валют центральных банков стран ЕАЭС, КНР, Турции, стран Европейского союза, Великобритании и США. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о внедрении цифрового рубля в России.