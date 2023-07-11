«Дом.рф» отказывается от iPad в пользу российских ноутбуков-трансформеров

«Дом.рф» заменяет иностранные ноутбуки российской техникой: вместо Apple в компании внедряются устройства «Аквариус». В планах «Дом.рф» закупить не менее 1,4 тыс. устройств. Сейчас ноутбуки работают на ОС Windows, но до конца 2023 г. ее заменят на российскую операционную систему.

Переход «Дом.рф» на «Аквариус»

Как стало известно CNews, «Дом.рф» начал переводить своих сотрудников с иностранных ноутбуков на отечественные устройства компании «Аквариус». Об этом CNews рассказали представители компании.

Компания уже использует около 100 устройств. Всего планируется приобрести 1,4 тыс. ноутбуков в рамках открытой конкурсной процедуры до конца 2023 г.

По информации собеседника CNews, близкого к «Дом.рф», в компании закупают «Аквариус» на смену американских iPad Apple. Сейчас в компании на российских ноутбуках проводятся совещания на уровне руководства.

«Прежде чем “раскатывать” ИТ-решение на всю компанию мы проводим несколько этапов оценки работы оборудования, — рассказал CNews управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.рф» Николай Козак. — Это и проверка функциональности, сверка с реестром Минцифры, тестирование, а также оценка продукта руководством и сотрудниками компании».

Какие устройства закупаются

«Дом.рф» приобрел Aquarius Cmp NS483. Это специальный ноутбук-трансформер на базе процессора Intel Core i5 1135G7 с оперативной памятью 8 ГБ. Он может использоваться не только как стандартный ноутбук, но и как планшет.

Устройство поддерживает ОС Windows, российские Astra Linux, Alt и «Ред ОС». Ноутбуки производятся в России на собственных мощностях «Аквариуса». Пока «Дом.рф» использует в качестве ОС на ноутбуках Windows. Сейчас в компании завершается тестирование российской системы Alt, которую планируется установить на устройства до конца 2023 г.

Как рассказал CNews представитель «Дом.рф», компания планирует закупать не только технику «Аквариуса», но и другие решения из реестра Минпромторга. «Из тех, кто в реестре, мы рассматриваем Rikor, “Гравитон”, также планируем закупать планшеты и телефоны F+, “Аквариус” и Yadro», — уточнил он.

По итогам первого полугодия 2023 г. доля расходов «Дом.рф» на закупки отечественного ПО и радиоэлектронной продукции составили 82% и 78% соответственно от общей суммы расходов на ПО и «железо». Зарубежные ИТ-решения постепенно выводятся из оборота компании в плановом режиме, уточнили в «Дом.рф».

Ускорение импортозамещения в «Дом.рф»

В мае 2023 г. стало известно о планах «Дом.рф» ускорить процесс импортозамещения ПО и оборудования благодаря соглашениям с компаниями Yadro и F+tech. Это позволит институту развития в жилищной сфере увеличить долю использования российской радиоэлектронной продукции в ИТ-контуре и завершить плановый переход на отечественные решения в рамках импортозамещения.

Например, вместо иностранной продукции брендов Dell, HPE и Lenovo компания уже давно внедряет серверное оборудование и системы хранения данных компании Yadro.

«Дом.рф» — это единый институт развития в жилищной сфере. Цель компании состоит в том, чтобы делать жилье доступнее и развивать регионы с помощью финансовых инструментов. Компания предоставляет разные услуги от аренды до покупки недвижимости. Также «Дом.рф» проводит консультации и анализ ситуации на строительном рынке.