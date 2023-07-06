Власти потратят 8 млрд руб. на нацстандарт интернета вещей, спутниковую связь в сетях 4G-5G и другие перспективные технологии

Федпроект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» предполагает выделение 8,58 млрд руб. на проведение исследований перспективных технологий в сфере телекоммуникаций и технологического совершенствования и регулирования развития ИКТ-инфраструктуры. Работы по данным направлениями проводит НИИР, который возглавляет бывший замминистра связи Олег Иванов.

Затраты на исследования перспективных технологий в сфере телекоммуникаций

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает затраты в размере 5,58 млрд руб. на обеспечение проведения исследований перспективных технологий в сфере телекоммуникаций. Соответствующие средства должны быть выделены из федерального бюджета в 2021-2024 гг., куратором мероприятия выступает Минцифры.

Кроме того, федпроект «Информационная инфраструктура» содержит еще одно схожее мероприятие – проведение научно-исследовательских работ в сфере технологического совершенствования и регулирования развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Затраты федерального бюджета на его реализацию в 2020-2024 гг. составят 3 млрд руб. Куратором данного мероприятия изначально было Федеральное агентство связи (Россвязь), которое в конце 2020 г. было упразднено с передачей своих полномочий Минцифры.

Фото: Kandinsky 2.1 Перспективные системы связи России в представлении нейросети Kandinsky 2.1

Таким образом, всего затраты федерального бюджета на проведение исследований в сфере телекоммуникаций за период до 2024 г. составят 8,58 млрд руб. В пресс-службе Минцифры не ответили на запрос CNews относительно хода реализации данных мероприятий.

НИИР и исследования перспективных технологий

Источник на телекоммуникационном рынке пояснил CNews, что работы по указанным мероприятиям выполняет госпредприятие «Научно-исследовательский институт Радио» (НИИР). По результатам 2022 г. были собраны ряд НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), которые были переданы операторам связи. Среди них были работы, относящиеся как к радиочастотному спектру, так и к фиксированной связи.

Другой источник на телекоммуникационном рынке уточнил, что НИИР участвует только в одном из упомянутых мероприятий – исследования перспективных технологий в сфере телекоммуникаций. В рамках выполнения соответствующих работ были сформированы предложения в части совершенствования государственного регулирования телекоммуникаций, подготовлены проекты нормативных правовых актов, включая организацию бесшовного межсетевого роуминга, обеспечение возможности переноса абонентских номеров (MNP), электромагнитную безопасность, контроль излучений радиоэлектронных средств и т.п.

В нынешнем году НИИР, в рамках выполнения работ по данному мероприятию, проводит: исследования перспективных направлений развития сетей тропосферной связи; разработку национальные стандарты, в том числе в части систем цифровой профессиональной подвижной радиосвязи и интернета вещей; разрабатывает варианты гибридной спутниковой системы связи в сетях 4G-5G; анализирует существующие средства оперативного мониторинга несанкционированных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также ведет подготовка ряда проектов нормативно-правовых актов для регулирования рынка телекоммуникаций.

Наиболее интересные разработки НИИР

Из наиболее перспективных разработок НИИР можно выделить отечественную базовую станцию для сотовых сетей четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Она создана для диапазона 2,3-2,4 ГГц и проходит тестирование в подмосковной Балашихе. Также НИИР получала частоты в диапазоне 6,7-6,8 ГГц для тестирования работы в нем сетей пятого поколения (5G), при том что данный диапазон на уровне Международного союза электросвязи не выделялся для 5G.

Также НИИР тестирует работу тропосферной связи в диапазонах 4,5-4,575 ГГц и 4,695-4,77 ГГц. Данная технология передачи данных осуществляется благодаря отражению сигнала от нижнего слоя атмосферы (тропосферы).

Кто возглавляет НИИР

НИИР занимается исследованиями и разработками в области инфокоммуникационных технологий (ИКТ), навигации, спутниковых и наземных систем связи и телерадиовещания, обеспечивает научно-методическую поддержку национального и международного регулирования ИКТ. В том числе институт делает для Государственной комиссии по радиочастотам (ГРКЧ) доклады о возможности использования радиочастот для различных технологий.

В конце 2021 г. НИИР был объединен с другим отраслевым институтом – Центральным научно-исследовательским институтом связи (ЦНИИС). Данная организация занималась вопросами правового, экономического и технического консалтинга в сфере ИКТ.

В числе прочего институт разрабатывал системные вопросы построения сетей связи, методическое и программное обеспечение планирования, расчета и оптимизации сетей связи, прогнозы развития отрасли «Связь», а также внедряет и оптимизирует систему оперативно-розыскной деятельности (СОРМ).

Кроме того, с 2013 г. ЦНИИС является оператором базы данных перенесенных номеров (БДПН), которая обеспечивает функционирования MNP. Сотовый оператор, за каждый перенесенный в его сеть номер, платит в адрес ЦНИИС пошлину в размеру 100 руб.

Исторически НИИР и ЦНИИС находились в ведение Россвязи. После упразднения данного ведомства оба предприятия перешил в прямое подчинение Минцифры. Весной 2021 г. НИИР возглавил Олег Иванов, занимавший до этого пост замглавы Минцифры. Он же был руководителем федпроекта «Информационная инфраструктура».