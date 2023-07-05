Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус»

Верность «Эльбрусам»

Как стало известно CNews, Минцифры продолжит развивать госсистему «Мир» на российских процессорах. Об этом редакции рассказали представители министерства. По данным сайта госзакупок, последний раз свой ведомственный сегмент этой системы Минцифры дооснащало «железом» почти три года назад. Новая модернизация произойдет в 2023 г.

«Мир» представляет собой систему миграционного и регистрационного учета. Сейчас на ее базе осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина России, загранпаспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и др. Предполагается, что в дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов россиян. Проект реализуется Минкомсвязи и МВД совместно с другими ведомствами.

Для нового этапа развития «Мира» 29 июня 2023 г. Минцифры в формате электронного аукциона объявило тендер, подразумевающий поставку оборудования, с начальной ценой контракта в 92,2 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 7 июля. Подведение итогов намечено на 11 июля. Срок поставки — до 12 октября 2023 г. включительно.



Как можно определить по техзаданию, основу закупки составят 17 серверов на российских чипах из линейки «Эльбрус», разработкой и развитием которой занимается компания МЦСТ.

О переводе своего сегмента ГИС с «железа» IBM на решения с отечественными процессорами Минцифры (в тот момент Минкомсвязи) отчиталось в самом начале 2017 г. Тогда речь шла о использовании 130 серверов баз данных и приложений, серверов сетевого распределенного хранилища и технологических серверов.

Анализ базы госзакупок показывает, что с тех пор министерство неоднократно докупало новое «железо» для «Мира» на «Эльбрусах», однако последний такой тендер был проведен в октябре 2020 г. Закупка, включая и «железо» на чипах Intel, предусматривала также поставку пяти ПК и 17 серверов на «Эльбрусах».

На вопрос CNews, собирается ли Минцифры и в дальнейшем (с учетом всем понятной ситуации; подробнее о ней — ниже) развивать «Мир» с применением российских процессоров, представители министерства ответили утвердительно. «Архитектура была адаптирована под применение “Эльбрусов”, и для нас приоритетным является поддержка отечественных производителей», — добавили они.

Некоторые подробности закупки

Из тендерного ТЗ следует, что три типа закупаемых серверов должны содержать от одного до четырех восьмиядерных «Эльбрусов». В линейке изделий МЦСТ заданными параметрами обладают две 28-нанометровые модели: «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ».

Первая из них была разработана еще в 2015 г. в ходе исполнения контракта с Минпромторгом. Вторая, более современная, также была создана по заказу министерства. Официально она увидела свет в начале 2019 г.

Ознакомившись по просьбе CNews с подробностями ТЗ, экс-сотрудник МЦСТ, основатель магазина российской электроники imaxai.ru Максим Горшенин заверил, что ряд его условий однозначно указывает на то, что заказчик в данном случае нацелился на более современные «Эльбрусы-8СВ». Кроме того, как отмечал Горшенин недавно, «Эльбрус-8С» уже не должно было остаться на рынке (ни у МЦСТ, ни у партнеров компании). Их было выпущено не так много, в то время как «Эльбрус-8СВ» были привезены в Россию достаточно крупным тиражом.

Сколько на рынке осталось «Эльбрусов» — вопрос открытый

В связи с проводимой закупкой необходимо напомнить, что все наши известные компании, разрабатывающие процессоры, были ориентированы на выпуск готовых чипов на тайваньской фабрике TSMC. В начале 2022 г. после начала спецоперации на Украине Тайвань поддержал западные санкции в отношении нашей страны, поэтому выпуск всех уже заказанных российских процессоров на TSMC был заморожен и с тех пор не возобновлялся.

В конце мая 2023 г. представитель МЦСТ Константин Трушкин отказался прокомментировать CNews вопрос о том, действительно ли сейчас на рынке в доступе для заказа имеются только «Эльбрусы», поставленные в Россию до 24 февраля 2022 г.

На конференции Elbrus Partner Day, которая прошла 13 декабря 2021 г., Трушкин в своем выступлении сообщил, что к тому моменту первая крупная серийная партия «Эльбрусов-8СВ» в 10 тыс. штук уже оказалась на российской таможне. «Мы надеемся до конца года получить их и начать разбраковывать», — добавил он.

Практика CNews по мониторингу госзакупок позволяет с большой долей вероятности говорить о том, что по крайней мере в госсектор «Эльбрусов» с тех пор было поставлено существенно меньше.

В этой связи планы Минцифры относительно «Мира» выглядят вполне реалистичными как минимум в перспективе нескольких лет.