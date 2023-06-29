Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля

Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля4 июля 2023 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Заказная разработка ПО 2023».
С докладами выступят:
Дмитрий Болотюк, директор по ИТ, логистическая компания «ЛогЛаб»;
Ольга Сгибнева, директор по инновациям, СДЭК;
Вадим Михайлов, главный технический специалист, Координационный центр доменов .RU/.РФ;
Наталия Оржевская, директор Департамента Центр управления производственными командами, компания «Диасофт»;
Денис Тимощук, руководитель направления «Эффективные команды», компания «Диасофт»;
Марина Черномазова, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами, «Бизнес-Азимут»;
Николай Дегтярев, технический директор, «Бизнес-Азимут»;
Алексей Власов, коммерческий директор, Notamedia.Integrator;
Алексей Сердюк, адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, МКА «Князев и партнеры».
Основные вопросы к обсуждению:
Российский рынок
- Каким был 2022 г. для российских разработчиков ПО?
- С какими сложностями они столкнулись?
- Как сказался на рынке уход крупных международных компаний?
- Удается ли российским разработчикам занять освободившиеся ниши?
- Какие решения наиболее востребованы заказчиками?
- Как санкции повлияли на возможности экспорта российского ПО?
- Удается ли преодолеть кадровый голод на рынке разработки ПО?
- Какую роль в развитии отрасли играет господдержка?
Технологии и подходы
- Как меняется спрос на PaaS платформы для разработчиков.
- Как правильно выстроить Agile-разработку.
- Какие инструменты помогают сократить Time to Market.
- Микросервисы как альтернатива монолитным системам.
- Как обеспечить миграцию приложений на независимую платформу.
- Что надо сделать, чтобы обеспечить высокое качество приложений.
- Техническая поддержка внедренных продуктов.
- Новые требования к безопасности разработки.
- Какой должны быть идеальная команда разработчиков.
Решения и кейсы
- Успешные примеры выхода на международный рынок.
- Российская альтернатива иностранным продуктам: опыт внедрения.
- Экосистема поддержки отечественных решений.
- Особенности организации комбинированных и удаленных команд.
- Как удержать в компании лучших разработчиков.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.