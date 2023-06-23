В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела

Сверхпроблемная ГИС Минсельхоза

Разорвав контракты с разработчиком дорогостоящей информсистемы, Минсельхоз оказался в ситуации, в которой использовать уже полученные (и в основном оплаченные) результаты работ невозможно, деньги потрачены впустую, а значит, к министерству закономерно могут возникнуть вопросы у правоохранительных органов. К таким выводам можно прийти, сопоставив данные из открытых источников, и на основании комментарии экспертов, знакомых с подробностями проекта.

Речь идет о создании и развитии информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (ИС ЦС АПК). Первую очередь системы по контракту от декабря 2019 г. за 65,5 млн руб. создавала компания «Контролтугоу.ру». После этого два контракта на вторую очередь создания системы и ее развитие в мае 2020 г. достались компании «Форс — центр разработки». Сумма первого из них составила 547 млн руб., второго — 859,2 млн руб. То есть совокупно на систему было выделено государством уже как минимум 1,47 млрд руб.

Как писал на днях CNews, на финальных этапах исполнения контрактов между заказчиком и вторым исполнителем возникли разногласия, и на рубеже августа-сентября 2022 г. оба контракта были расторгнуты Минсельхозом в одностороннем порядке.

Это уже спровоцировало два разбирательства в арбитражном суде. Первое проходит по иску «Форс — центра разработки» к Минсельхозу от 25 апреля 2022 г. о взыскании недоплаченных средств. Второе, также по иску исполнителя от 8 сентября 2022 г. — о признании расторжения контрактов незаконными.

По первому разбирательству первая судебная инстанция уже вынесла решение в пользу «Форса». Если апелляция (которой может и не быть) не изменит характера этого решения, то оно будет считаться вступившим в законную силу. После этого второе разбирательство (сейчас оно приостановлено) также автоматически должно завершиться в пользу исполнителя.

Если все произойдет именно таким образом, и подтвердится, что система работать не может (подробности — ниже), то получится, что государство потратило огромные средства (1,12 млрд руб. уже выплачено подрядчикам; еще как минимум 367,2 млн руб., включая пени, предстоит доплатить по решению суда), а никакого результата не получило.

ГИС не работает. Она «уничтожена»

Из уже имеющегося решения суда по первому из исков, следует, что еще 31 марта 2021 г. приказом Минсельхоха разработанная исполнителем система была введена в опытную эксплуатацию. Два опрошенных CNews эксперта, близко знакомых с проектом, заверили редакцию, что в текущей ситуации использовать уже полученные (и оплаченные) результаты работ невозможно, то есть до промышленной эксплуатации ИС ЦС АПК не дошла и без участия «Форса» не дойдет.

Оба эксперта обращают внимание на пояснения «Форса» в суде. «По мнению исполнителя, отключив доступ к техническим ресурсам и отказавшись от поддержания работоспособности информационной системы, развернутой в среде опытной эксплуатации (письмо № 5/33 от 10 февраля 2022 г.), заказчик своими действиями уничтожил результаты работ по контрактам, сделав сдачу результатов работ фактически невозможной», — говорится в решении служителей Фемиды.

На странице ИС ЦС АПК на сайте Центра цифровой трансформации в сфере АПК при Минсельхозе говорится, что рассматриваемая система сейчас «создается».

Один из экспертов указывает на то, что еще в июне 2022 г. Минсельхоз провел на рынке запрос цен на работы, часть из которых дублирует то, что уже должно было быть сделано по вышеупомянутым контрактам.

В Минсельхозе на момент публикации данного материала прокомментировать CNews состояние ИС ЦС АПК не смогли. Несколькими днями ранее Министерство также оставило без внимания вопрос редакции относительно завершившегося судебного разбирательства.

Перспектива уголовных дел

То, что сложившаяся ситуация может привести к возбуждению уголовных дел в отношении должностных лиц Минсельхоза, CNews подтвердили три эксперта, работающих в сфере юриспруденции. По мнению одного из них, то, что проект был оплачен из казны, а система по факту создана не была, подпадает либо под статью Уголовного кодекса (УК) № 293 «Халатность» (максимальное наказание — исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев), либо под статью УК № 286 «Превышение должностных полномочий» (максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет).

Этот же эксперт считает, что уголовное разбирательство может произойти и в отношении специфики заключенных с «Форсом» контрактов. По его словам, часть работ в них задублирована. «Явное задвоение работ: три модуля слово в слово одинаковые в двух контрактах», — говорит он.

В его понимании, это повод возбудить в отношении сотрудников Минсельхоза уголовное дело либо по статье УК № 159 «Мошенничество» (максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет), либо по статье УК № 160 «Присвоение или растрата» (аналогично).

По данным CNews, заключали контракты и принимали работы разные ИТ-команды Минсельхоза.

С точки зрения двух экспертов, Минсельхоз может спасти ситуацию, если по одному из исков «Форса» сумеет подать и выиграть встречный иск о полном возврате исполнителем выплаченных ему денег. С учетом решения суда первой инстанции по первому из исков не в пользу Минсельхоза, сделать это будет проблематично.