Евросоюз ввел санкции против Positive Technologies и других ИБ-компаний России

Евросоюз ввел санкции против Positive Technologies и ряда других российских компаний из сферы информационной безопасности. Основанием для санкций стало наличие у таких компаний лицензии ФСБ на разработку криптографических средств защиты.

11 пакет санкций против России

Евросоюз (ЕС) утвердил 11 пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте журнала Евросоюза.

В частности, он касается российских компаний, работающих в сфере информационной безопасности (ИБ).

Евросоюз решил ввести санкций против компаний, владеющих лицензиями ФСБ (Федеральной службы безопасности) на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем.

Как объясняют в Евросоюзе, такие компании разрабатывают для российских спецслужб криптографические сервисы и продукты, а также системы управления персональными данным (например, большими объемами данных о пользователях социальных сетей).

Санкции против Positive Technologies

В частности, под санкции попала «Группа «Позитив», один из лидеров российского рынка информационной безопасности. В 2021 г. США уже вводили санкции против одной из структур этой группы – «Позитив технолоджис» (Positive Technologies).

Это, впрочем, не помешало компании в конце того же 2021 г. выйти на Московскую биржу.

Представители группы «Позитив» заявили, что решение ЕС против компании основано на факте наличия у нее лицензии ФСБ и никак не влияет на ее бизнес. При этом получение лицензии ФСБ является обязательным для работы всех лидирующих игроков рынка кибербезопасности.

«Все санкционные риски были нами отыграны несколько лет назад, когда мы перестроили свой бизнес и выработали новую стратегию, позволяющую нам выйти на биржу, ежегодно наращивая объемы бизнеса и выпускать технологические решения, увеличивать число клиентов и формировать планы международной экспансии, - добавили в компании. - Санкции ЕС не влияют на деятельность компании, а также ее партнеров и клиентов, не касаются ее сотрудников, топ-менеджеров и акционеров, в том числе физических лиц. наши международные интересы не связаны со странами ЕС и сосредоточены, в первую очередь, на регионах, готовых работать с организациями из России, в частности, на рынках латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии».

Кто еще попал под санкции Евросоюза

Также санкции введены против следующих компаний, имеющих лицензии ФСБ на разработку шифровальных средств: «Научно-технический центр «Вулкан» (Москва), «Эшелон» (Москва), «Итеранет» (Москва), «Поиск-ИТ» (Москва). Ряд, компаний, также попавших под санкции, помимо лицензий ФСБ обладают лицензиями Минпромторга на производство и продажу боеприпасов. Это «Окенит» (Санкт-Петербург), НИИ «Вектор» (Санкт-Петербург) и «Московский научно-исследовательский телевизионный институт».

В этом списке фигурирует и петербургское «Акута». У нее есть лицензия Минпромторга на разработку боеприпасов и лицензия ФСБ на работу с гостайной. Кроме того, санкции введены в отношении петербургского производителя электронных компонентов «Копир» и петербургского «ФТИ-Оптроникс», занимающегося производством оптоэлектронных компонентов для волоконно-оптических сетей связи.

В феврале 2022 г. новую порцию санкций против российских ИТ-компаний вводили в США. В числе попавших под санкции значилась и компаний «Итеранет», которая теперь еще находится и под санкциями ЕС.