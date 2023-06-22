Убыточное микроэлектронное детище «Роснано» лишилось сотрудников и оборудования и сомневается, что выживет

Созданная «Роснано» компания «Крокус наноэлектроника», нацеленная на производство интегральных схем и электронных компонентов на пластинах 300 мм с проектными нормами 90/65 нм, растеряла сотрудников и осталась без оборудования. В контексте санкций, миллиардных убытков и существенных долгов продолжение деятельности организации оказалось под вопросом.

Показатели «Крокуса» и перспективы ликвидации

Бывшая «дочка» госкорпорации «Роснано», предприятие «Крокус наноэлектроника», отчиталась о более чем двукратном увеличении выручки, но при сохранении тенденции к огромным убыткам. Это следует из данных, которые ООО «Крокус наноэлектроника» представила в Федеральную налоговую службу» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Первым на опубликованные документы организации внимание обратило издание Tadviser.

По данным отчетности, по итогам 2022 г. выручка «Крокуса» составила 128,7 млн руб. Годом ранее она оказалась на уровне 52,7 млн руб. Что касается показателей прибыльности, то за отчетный период чистый убыток компании составил 1,81 млрд руб.

Из убытков компания не вылезает все последние годы своего существования. В частности, по итогам 2021 г. они оказались на уровне 1,83 млрд руб., 2020 г. — 329,7 млн руб., 2019 г. — 742,5 млн руб., 2018 г. — 819,5 млн руб.

Пояснения, которые «Крокус» предоставил ФНС к своей отчетности, позволяют предположить, что как минимум в ближайшее время финансовой отдачи от компании государству ждать не приходится.

«Решение о ликвидации компании собственником не принималось, однако долгосрочные планы деятельности и развития компании на дату подписания настоящей отчетности (17 марта 2023 г.; — прим. CNews) собственником до сведения компании не доведены», — отмечается в документе.

«Крокус» также описывает обстоятельства (подробности — ниже), которые в совокупности с имеющейся просроченной кредиторской задолженностью по заемным средствам, «наличием обесценения расходов по НИОКР, наличием актива с длительным характером погашения указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать непрерывно свою деятельность».

Редакция CNews ожидает от «Крокуса» комментариев на тему того, появилась ли у компании к настоящему моменту какая-либо определенность относительно ее бизнес-перспектив.

Стагнация «Крокуса»

В пояснительной записке к финотчету сообщается, что компания была создана в целях строительства завода и дальнейшего производства диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части.

Ведущая свою активную историю с 2016 г. «Крокус наноэлектроника» изначально позиционировала себя в качестве первого в России производитель интегральных схем и электронных компонентов на пластинах 300 мм с проектными нормами 90/65 нм по завершающему производственному циклу. В качестве основной продукции компании планировалась к выпуску магниторезистивная память, интегральные пассивные компоненты, интерпозеры (коннекторы) и магнитные датчики. Также компания должна была предоставлять сервисы по разработке технологических процессов и производственные услуги для иностранных и российских компаний.

«В 2021 г. ходе работы по привлечению дополнительных инвестиций и оптимизации расходов на производство руководством компании было принято решение о продаже обслуживающего и технологического оборудования одной из российских компаний с последующей арендой данного оборудования», — говорится в отчете.

Название этой компании в отчете не указано. Опрошенные CNews представители микроэлектронного рынка России прояснить ситуацию не смогли.

В 2022 г. в «Крокусе» в результате «изменения геополитических условий» возникли обстоятельства, повлекшие невозможность для дальнейшей самостоятельной реализации проекта по созданию производства магниторезистивной памяти. «Компания не достигла договоренностей об аренде технологического оборудования для целей продолжения производственной деятельности, — отмечается в документе. — В свою очередь, в период с сентября 2021 г. по июнь 2022 г. компания осуществляла комплексное обслуживание инженерного и технологического оборудования. Начиная с июля 2022 г. в виду наличия должных компетенций компания осуществляет обслуживание опасного производственного объекта “Азотная колонна”. В 2022 г. доход компании приносила деятельность по выполнению работ по обслуживанию инженерного и технологического оборудования, реализованного в 2021 г. одной из российских компаний, а также выручка от реализации оставшейся части имущества компании и реализации пластин 300 мм».

Санкции и их последствия

Компания отмечает, что 9 марта 2022 г. после начала спецоперации на Украине она была внесена в санкционный список США — Entity list. В отношении ряда товаров для компаний, включенных в этот список, начала действовать «презумпция отказа» в экспорте. Включение компании в Entity list означает, что такой компании для покупки санкционных товаров необходимо получить экспортную лицензию США. То есть суть санкции Entity list — только запрет экспорта из США, поясняет «Крокус». Все остальные взаимодействия с такими компаниями разрешены.

Неделю спустя, 15 марта 2022 г. компания была внесена в санкционный список Евросоюза — перечень организаций, для которых были введены экспортные ограничения, по сути, продублировавшие ранее введенные ограничения США, c условием, что европейские компании могут продолжать исполнение договоров, заключенных до 16 марта 2022 г. Исполнение обязательств могло осуществляться до 15 сентября 2022 г.

«Тем не менее, из-за опасений попасть под вторичные санкции контрагенты компании прекратили с ней взаимодействие, в том числе и по неэкспортным направлениям деятельности с февраля 2022 г., — говорится в отчете. — Как следствие в 2022 г. компания существенно сократила свою производственную и научную деятельность, а также во исполнение достигнутой с другой компанией договоренности 2021 г. перевела весь производственный, инженерный и административный персонал в указанную компанию с целью сохранения накопленного научного-технического потенциала в государственных интересах».

Среднесписочная численность сотрудников, работающих в компании, за 2022 г. составила 63 человека, за 2021 г. — 87 человек. Сколько именно людей осталось работать в «Крокусе» к началу 2023 г., в отчете не указано.

В документе говорится, что советом директоров организации был утвержден бюджет на 2023 г. Менеджментом компании были инициированы процедуры по истребованию дебиторской и погашению кредиторской задолженности. В краткосрочной перспективе деятельность «Крокуса» будет направлена на урегулирование имеющихся задолженностей, а также поиск новых путей развития, в том числе с использованием накопленных нематериальных активов и компетенций, право собственности на которые, сохраняет организация.

«Роснано» и «Крокус»

«Крокус наноэлектроника» — совместно организованное в 2011 г. предприятие «Роснано» и Crocus Technology. Согласно базе «Контур.фокус», с 2015 г. ООО «Крокус наноэлектроникой» владели АО «Роснано» (49,67%) и структура «Крокус технолоджи акционерное общество с административным советом (Франция)» (50,33%). В сентябре 2016 г. CNews писал о том, что «Роснано» получила одобрение ФАС на выкуп всех долей в предприятии «Крокус наноэлектроника».

В январе 2017 г. доля «Роснано» выросла с 49,67% до 78,78%, в июле 2020 г. — до 99,99%, 0,01% сосредоточился у ООО «Кнэ-ис». Французское предприятие вышло из числа учредителей компании.

В октябре 2020 г. стало известно, что Правительство обсуждает банкротство «Роснано». Госкорпорация накопила многомиллиардные долги с 2016 г., а в последний раз обязательства по облигациям компании выплачивали за счет государства.

В ноябре 2022 г. «Роснано» передало всю свою долю ООО «Кнэ-ис», сделав последнюю единоличным владельцем «Крокус наноэлектроники». С июня 2020 г. единственным учредителем ООО «Кнэ-ис» являлось ООО «Крокус наноэлектроника». С 23 ноября 2022 г. информация об учредителях в ЕГРЮЛ скрыта.