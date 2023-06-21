ИТ-шники из Индии оставили Центробанк России без техподдержки. За это наказали российского дистрибутора

«Софтлайн» через суд добился того, чтобы российский софтверный дистрибутор вернул ему деньги за обесценившиеся сертификаты на техподдержку в Центробанке ПО, разработанное индийской компанией HCL Technologies Limited. Вендор в числе многих ушел из нашей страны после начала спецоперации на Украине, несмотря на то, что Индия считается в России дружественным государством.

Наказание для поставщика техподдержки

Как выяснил CNews, российскому софтверному дистрибутору, компании «Нетком» придется вернуть своему заказчику деньги за сертификаты на техподдержку ПО индийской компании HCL Technologies Limited. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы.

В общих чертах история вполне стандартная для ИТ-рынка в последнее время. После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2023 г. вендор объявил, что с 3 марта прекращает оказывать услуги российским клиентам. В этой связи уже предоплаченные сертификаты на техподдержку в нашей стране обесценились.

Не вполне обычная составляющая этой истории заключается в том, что раньше CNews встречал в картотеке арбитражных судов только разбирательства, связанные с уходом из России вендоров из так называемых недружественных стран. Индия же по всем официальным документам, например по распоряжению Правительства от 5 марта 2022 № 430-р, относится к числу дружественных нам государств.

Непосредственным покупателем сертификатов HCL выступила компания «Софтлайн трейд» (входит в группу «Софтлайн»), она же 28 февраля 2023 г. обратилась в суд с иском к «Неткому» о взыскании неосновательного обогащения и наложении штрафов.

Фото: ЦБ Российский дистрибутор был наказан за то, что индийская компания оставила ЦБ без поддержки своего ПО

Как показывает практика СNews по мониторингу разбирательств в схожих обстоятельствах, вынесенное судом решение можно считать стандартным. Служители Фемиды встали на сторону «Софтлайна» и обязали «Нетком» выплатить истцу сумму пропорционально сроку ранее оплаченной, но не полученной техподдержки в размере $187,58 тыс., такую же сумму в качестве неустойки и $2,12 процентов за период с 14 декабря 2022 г. по 6 февраля 2023 г.

Совокупно это эквивалентно 31,8 млн руб. по курсу ЦБ на 21 июня 2023 г. При этом финальный размер взыскания явно будет выше. «Неткому» придется выплатить проценты, начисленные на сумму неосновательного обогащения с 7 февраля 2023 г. по дату фактического погашения долгов.

На момент публикации данного материала представители «Неткома» не смогли сообщить CNews, устроила ли их аргументация суда, или они намерены оспорить его решение.

Без техподдержки остался ЦБ

Из документов судебного разбирательства следует, что конечным пользователем сертификатов на техподдержку HCL являлся Центробанк (ЦБ, Банк России). Он выступал в разбирательстве третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора.

CNews ожидает от представителей ЦБ пояснений относительно того, для чего именно ЦБ использовал софт HCL, если продолжает использовать его до сих пор, то как был решен вопрос с техподдержкой, и если ПО было заменено, то на что именно.

Некоторые подробности рассмотрения иска

В ходе разбирательства ответчик попытался привлечь в качестве третьих лиц HCL Technologies Limited и дистрибутора компании — Windy Haven. Суд отклонил ходатайство на этот счет как необоснованное

Вынося свое решение в пользу «Софтлайна», служители Фемиды руководствовались тем, что в рассматриваемом случае истец не получил услуг в полном объеме, предусмотренном договором. «В результате этого у ответчика отсутствуют правовые основания для удержания перечисленной истцом суммы за неоказанные ответчиком услуги», — говорится в заключении суда.

Чем известна HCL

HCL Technologies Limited (ранее Hindustan Computers) ведет свою историю с 11 августа 1976 г. Она управляется из Индии, хотя в последние годы позиционирует себя в качестве международной компании. Помимо ИТ, она также оказывает услуги в области консалтинга.

Организация известна тем, что в 2019 году HCL Technologies приобрела права на несколько программных продуктов IBM. Она взяла на себя исследования и разработки, продажи, маркетинг, доставку и поддержку решений BigFix (платформа для совместного управления конечными устройствами и обеспечения безопасности), Commerce (платформа цифровой торговли для сегментов рынка B2C и B2B), Connections (социальная программная платформа), Digital Experience (ПО для организации и управления бизнес-процессами в увлекательном формате онлайн-взаимодействия), Notes Domino (клиентское и серверное ПО для обмена сообщениями и совместной работы во множестве операционных сред) и Unica (инструмент для проведения маркетинговых кампаний).