Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы

Банкам нужно выделить подразделения, которые занимаются разработкой ПО и средств информационной безопасности в отдельные ИТ-организации, чтобы их включили в реестр аккредитованных ИТ-компаний. Целиком финансовые организации в реестр включать не будут, сообщил на «CNews FORUM Кейсы 2023» глава Минцифры Максут Шадаев.



Банкам – не войти

Российским банкам посоветовали выделять отдельные дочерние ИТ-организации для того, чтобы те сохранили за собой статус аккредитованных ИТ-компаний и получали все льготы. Об этом на «CNews FORUM Кейсы 2023» заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ответ на вопросы представителей финансовых организаций из зала.

Не так давно из реестра были исключены банки с большим количеством внутренних ИТ– и ИБ-подразделений.

«В реестре были и РЖД, и "Почта России", но это такие крупные компании, что даже с точки зрения отсрочки сложно определять, ИТ-специалист это или не ИТ, – объяснил Шадаев. – Уже давно согласовано, чтобы крупные компании выделяли "ИТ-дочек", и многие банки идут по этому пути. Не знаю банков, которых нет "ИТ-шных» зависимых компаний, куда перемещаются основные разработчики».

По словам министра, они имеют контракт с материнской компанией, но пользуются всеми льготами аккредитованных организаций – в том случае, если профильная выручка достигает 70%.

3,5 тыс. ИТ-компаний уже переаккредитованы

«Технически аккредитовывать крупные компании невозможно, – отметил Шадаев. – Например, освобождение от проверок – значит, РЖД вообще никто проверять не должен, даже тарифообразование?»

Также глава министерства отметил, что невозможно распространять льготы лишь на отдельные ИТ-подразделения банков.

Переаккредитация

Кроме того, на форуме Максут Шадаев рассказал об итогах переаккредитации ИТ-компаний из реестра Минцифры, заявки на которую нужно было подать до 1 июня 2023 г. 11 тыс. организаций могли не проходить процедуру переподтверждения, так как уже пользуются налоговыми льготами. Примерно по 3,5 тыс. компаний уже приняли положительные решения, по остальным еще работает комиссия.

Порядка 4 тыс. ИТ-компаний заявки на переаккредитацию на новых условиях не подали – и они в итоговый реестр уже не войдут. По словам министра, речь в основном идет о маленьких компаниях или организациях без выраженного ИТ-профиля.

«Мы понимаем, что изначально порядок аккредитации был очень лояльным. Но и теперь всего 30% выручки от ИТ – это очень лояльные критерии, – отметил Шадаев. – По зарплате мы слышим критику. Но, с одной стороны, видим, как растут зарплаты в отрасли, с другой – где сотрудники в компании 20-30 тыс. получают, не можем объяснить налоговой, что это ИТ-компания».

Министр подчеркнул, что ИТ-отрасль ведомство понимает широко, включая в нее и онлайн-рекламу, и ЦОДы, и компании, которые занимаются поставкой оборудования. По его словам, изменения условий аккредитации – это вынужденный компромисс – «чем больше мер поддержки оказывается, тем жестче критерии для компаний, которым они должны соответствовать».

«Да, мы слышим критику, что часть ИТ-компаний лишаются статуса из-за уровня зарплаты. Но тут есть выход – регистрация продукта в реестре ПО, в этом случае мы соответствие зарплате не проверяем. Нам удалось максимум гибкости в текущих условиях обеспечить», – отметил глава Минцифры.

Новые условия

Напомним, в начале июня 2023 г. представители Минцифры сообщали, что всего на «Госуслугах» подали заявления на переаккредитацию 6,6 тыс. компаний – это более 60% от тех, кто обязан был пройти эту процедуру. Всего же заявления ждали от более чем 10 тыс. компаний.

Согласно новым условиям, доля ИТ-выручки от деятельности в компании должна составлять не менее 30%. Организация должна иметь профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного. Средняя зарплата в организации должна быть не ниже средней по стране или в субъекте, где зарегистрированы организация – выбирать между двумя показателями может работодатель.

Статус все еще могут получить стартапы, организованные менее чем за три года до подачи заявления на аккредитацию и не имеющие выручки. Однако не смогут аккредитоваться компании, возникшие после реорганизации, и организация, доля государственного участия в которых не менее 50%, госкомпании, банки, небанковские кредитные организации, страховые компании, телеком-компании, государственные и муниципальные учреждения, открытые акционерные общества с госучастием.

Ранее CNews писал о том, что за последние три с половиной месяца около 20 обиженных компаний пошли в суд, чтобы вернуть себе льготы.

Как прошел «CNews FORUM Кейсы»

«CNews FORUM Кейсы» — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. На CNews FORUM Кейсы» ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих ошибках и успешных проектах — о тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В 2023 г. в «CNews FORUM Кейсы» приняли участие более 900 человек. В рамках пленарного заседания и семи тематических секций было представлено более 100 докладов. Участники мероприятия получили возможность ознакомиться с решениями отечественных компаний более чем на 30 стендах.