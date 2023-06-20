ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам

Компания «Форс — центр разработки» убедила суд, что Минсельхоз неправомерно не доплатил ей 350 млн руб. по контрактам на создание и развитие информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса. В качестве штрафа министерству придется выплатить бывшему подрядчику еще как минимум 20 млн руб.

Победа господрядчика

Как выяснил CNews, ИТ-компании «Форс — центр разработки» удалось через суд взыскать с Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) долги по масштабным госконтрактам в размере 347,2 мн руб. С учетом пени общая сумма взыскания с министерства достигла 367,2 млн руб., но может вырсти еще — в зависимости от того, когда именно Минсельхоз осуществит выплаты.

Как ранее писал CNews, 13 мая 2020 г. между Минсельхозом и «Форс — центром разработки» было заключено сразу два госконтракта на общую сумму 1,41 млрд руб. Совокупно контракты касались создания и развития информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (ИС ЦС АПК) «в объеме цифровизации процессов льготного оказания услуг (льготное кредитование и агролизинг)».

На финальных этапах исполнения контракта между заказчиком и исполнителем возникли разногласия, и на рубеже августа-сентября 2022 г. оба контракта были расторгнуты Минсельхозом в одностороннем порядке.

Фото: ru.freepik «Форс» взыскал с Минсельхоза 370 млн рублей

Примечательно, что «Форс — центр разработки» разрыва соглашений дожидаться не стал, обратившись с иском суд еще 25 апреля 2022 г. В процессе разбирательства служители Фемиды встали на сторону компании. Присужденная судом основная сумма долга эквивалентна тем средствам, которые министерство не доплатило по разорванным контрактам.

На момент публикации данного материала представители Минсельхоза не смогли сообщить CNews, согласны ли они с выводами судей и планируют ли обжаловать вынесенное решение.

Чем руководствовались судьи

В ходе рассмотрения иска Арбитражный суд Москвы 6 сентября 2022 г. назначил проведение компьютерно-технической экспертизы, проведение которой было поручено эксперту подведомственного Минцифры НИИ «Восход».

На судебном заседании 23 мая 2023 г. эксперт сообщил, что ИС ЦС АПК прошла опытную эксплуатацию и может быть допущена к приемочным испытаниям. «Недостатки работ и результатов работ являются явными и могли быть установлены на момент приемки, — приводятся его слова в документах разбирательства. — Все недостатки являются устранимыми в принципе. Экспертом не выявлены недостатки, требующие для их устранения значительных ресурсов».

Также было отмечено, что выявленные недостатки к моменту окончания опытной эксплуатации не являются существенными, поскольку не препятствуют использованию результатов работ по прямому назначению.

«Оценивая представленное в материалы дела заключение эксперта на поставленные вопросы, суд пришел к выводу о том, что экспертное заключение логично, последовательно, содержит необходимую аргументацию, проводивший его эксперт предупрежден судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, — говорится в заключении служителей Фемиды. — Заключение подробно мотивировано, выводы эксперта соответствуют исследовательской части, не содержат противоречий, эксперт имеет необходимую квалификацию, стаж работы по специальности, оснований не доверять содержащемся в экспертном заключении выводам у суда не имеется».

Еще один иск к Минсельхозу

Как следует из картотеки арбитражных судов, 8 сентября 2022 г. подрядчик подал к Минсельхозу еще один иск, рассмотрение которого бы приостановлено до завершения вышеописанного разбирательства. Подробности этого второго иска в публичном доступе пока не представлены.

Генеральный директор «Форс — центра разработки» Евгений Ефименко подтвердил CNews, что оба эти разбирательства тесно связаны. «Предметом второго поданного нами судебного иска, производство по которому на текущий момент приостановлено, является признание недействительными решения Минсельхоза об одностороннем отказе от исполнения спорных государственных контрактов, — отметил он. Вынесенное судом первое решение подтверждает, что компания не допускала каких-либо нарушений и, соответственно, у заказчика не было оснований для одностороннего отказа. О взыскании задолженности речь в данном случае не идет, так как требование не носит материальный характер».

Для чего создавалась ИС Минсельхоза

Как уже говорилось выше, система создавалась для предоставления льгот в области сельского хозяйства. Согласно ТЗ одного из тендеров, ожидалось, что в 2022 г. не менее 75% субсидий сельхозтоваропроизводителям будет предоставляться посредством создаваемого «суперсервиса», и не менее 50% оформления и предоставления льготных кредитов — в электронном виде.

Система должна была включить более сорока модулей. Ее участниками заявлены сотрудники Минсеьхза, региональные и муниципальные органы управления агропромышленным комплексом, Росагролизинг и др.

В документах завершившегося судебного разбирательства говорится, что еще 31 марта 2021 г. приказом министерства разработанная исполнителем система была введена в опытную эксплуатацию.

Чем занимается «Форс»

Группа «Форс» была основана в 1991 г. В нее входят «Форс — центр разработки», «Форс дистрибуция», «Форс учебный центр», «Форс телеком» и др. Они занимаются ИТ-разработкой, интеграцией, а также построением ИС, техподдержкой и обучением специалистов.

«Форс» входит в рейтинг CNews100 крупнейших ИТ-компаний России. По итогам 2021 г. группа оказалась в нем на 21 месте с совокупной выручкой в 19,6 млрд руб.

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Форс — центр разработки» было образовано 18 ноября 1999 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Евгений Ефименко, а единственным учредителем — Алексей Голосов. По итогам 2022 г. выручка организации составила 4,1 млрд руб. при падении этого показателя на 31% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 234,5 млн руб.

В базе «Контур.фокуса» имеются сведения о 397 заключенных госконтрактах с ИТ-компанией на общую сумму 20,5 млрд руб.