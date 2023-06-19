ИТ и связь стали самым доходным сектором российской экономики

Самой успешной отраслью российской экономики в I квартале 2023 г. стала сфера информационных технологий и связи. ИТ-сектор показал рост прибыли на уровне 78% по сравнению с тем же периодом 2022 г. Игроки на рынке связывают успех главным образом с тем, что российские вендоры после ухода западных конкурентов получили доступ к крупнейшим заказчикам.



Самый прибыльный сектор

В I квартале 2023 г. самый большой рост прибыли среди всех секторов российской экономики продемонстрировала сфера ИТ и связи. Об этом свидетельствует отчет Росстата, опубликованный на сайте ведомства.

Так, сальдо прибылей и убытков ИТ-сферы составило 201 млрд руб., что почти в три раза превышает показатели 2022 г. за тот же период. Прибыль достигла 284 млрд руб. – это на 78% выше цифр I квартала 2022 г. Убытки составили 83,2 млрд руб. – сокращение на 8% от года к году.

При этом доля прибыльных организаций в ИТ-секторе достигла 60% – это всего на 1% лучше показателей 2022 г.

Следом за ИТ и связью по прибыльности идут сфера транспортировки и хранения (537 млрд. руб, рост 47%), строительство (247 млрд руб., рост 60%) и обеспечение электроэнергией, газом и паром (прибыль – 685 руб., рост 50%).

«Высокие темпы роста сальдированного финансового результата в I квартале 2023 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. отмечены в области информации и связи (Ярославская область, Республика Саха (Якутия), транспортировке и хранении (Владимирская и Калужская области) и строительстве (Санкт-Петербург)», – отмечается в докладе Росстата.

Какие показатели были ранее

Если сравнивать нынешний результат с показателями 2021 г., по данным международной исследовательской и консалтинговой компании в области информационных технологий и телекоммуникаций International Data Corporation (IDC) в 2021 г. объем рынка информационных технологий в России составил 31,2 млрд. долл. при темпе роста 1,3%. Таким образом, после ухода зарубежных игроков с российского рынка прибыль компаний начала расти более чем в два раза быстрее, чем раньше.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе ежеквартальной статистики по итогам 2022 г. оценил динамику развития российского сектора ИКТ. Оказалось, что в секторе ИКТ объем реализованных ИТ-решений за 2022 г. составил 5,4 трлн руб., а годовой прирост – 421,8 млрд руб. или 8,4%, что лишь чуть меньше, чем по экономике в целом (+8,8%).

Вклад в ускорение роста сектора ИКТ к концу 2022 г. внесли все ключевые сегменты: ИТ, телеком и производство. Самый значительный годовой прирост продемонстрировала ИТ-отрасль (+22%). С приростом на 4,3% закончили год и телеком-компании, причем самым прибыльным для отрасли стал IV квартал. Производство ИКТ сократилось по сравнению с 2021 г. на 6,9%: основное падение пришлось на первые шесть месяцев, однако к IV кв. удалось вернуться к заметной положительной динамике.

С чем связан рост ИТ

Представитель системного интегратора и ИТ-разработчика Navicon Никита Егоров объяснил в беседе с CNews успех ИТ-сектора тем, что после ухода зарубежных вендоров из страны российские разработчики программного обеспечения получили доступ к крупным заказчикам и смогли быстро нарастить клиентскую базу.

По его словам, у многих из них выросла прибыль за счет эффекта масштаба. Особенно это коснулось крупного российского ИТ-бизнеса: так, по итогам девяти месяцев прошлого года выручка «Яндекса» увеличилась на 45%, а скорректированная чистая прибыль – на 86%.

«Кроме того, вопреки ожиданиям экспертов, компании, уже наученные опытом пандемии, продолжили развивать базовую, критически важную инфраструктуру, – отмечает Егоров. – Причем если в первые полгода они просто присматривались к новым продуктам и находились скорее в выжидательной позиции, к зиме количество проектов миграции и внедрения увеличилось в разы — отечественные разработчики и интеграторы даже опасались, что их ресурсов недостаточно для удовлетворения быстро растущего спроса».

Также в марте 2023 г. глава Правительства Михаил Мишустин сообщал о том, что в стране выросло число аккредитованных ИТ-компаний, и реализация продуктов и услуг отрасли повысилась за 2022 г. на 22%.



Комментируя отчет ВШЭ за 2022 г., Тамара Зинина, заместитель директора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ отметила, что на ИТ-рынке произошла структурная перестройка.

«Взамен внедрения иностранного ПО ИТ-бюджеты стали направляться на закупку отечественного ПО и проекты импортозамещения и одновременно на выросшую заказную разработку и поддержку ранее развернутых иностранных ИТ-систем. Активно шел переход на российскую облачную инфраструктуру (IaaS). ИТ-компании запасались оборудованием, о чем говорит рост их инвестиций в 1,5 раза», – подчеркнула эксперт.

Налоговые льготы

Также стимулируют рост ИТ-отрасли широкие меры поддержки от государства, уверены опрошенные CNews эксперты. Напомним, аккредитованные ИТ-компании до конца 2024 г. не платят налог на прибыль, ставка по нему 0% вместо 3%. С 2023 г. они смогут применять повышенный коэффициент амортизации 3 для некоторых объектов. Ставка страховых взносов сотрудников тоже меньше, чем у остальных — 7,6%.

Организация также может получить кредит по ставке до 3% годовых, если она входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний, сохраняет не менее 85% среднесписочной численности по сравнению с данными на 1 марта 2022 г. и ежегодно индексирует зарплату сотрудникам. Также правительство установило мораторий на любые проверки аккредитованных ИТ-компаний до 2025 г.

ИТ-специалистам тоже доступны меры поддержки: отсрочка от армии, льготная ипотека и упрощенное трудоустройство иностранцев.