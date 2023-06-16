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Онлайн-конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2023» состоится 27 июня

CNews приглашает на онлайн-конференцию «Унифицированные коммуникации 2023».

CNews приглашает принять участие в онлайн-конференции «Унифицированные коммуникации 2023» 27 июня.

Основные вопросы конференции:

Рынок унифицированных коммуникаций

  • Как развивается российский рынок UC?
  • Какие проблемы возникли у пользователей UC в 2022 г.?
  • Есть ли на рынке отечественная альтернатива продуктам ушедших западных вендоров?
  • Каковы сильные и слабые стороны альтернативных продуктов?

Технологии и решения

Импортозамещение: рекомендации и кейсы

  • Как оценить необходимость импортозамещения UC
  • Как организовать миграцию с иностранного ПО на отечественную UC платформу
  • Что делать с иностранными аппаратными средствами UC?
  • Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций.

Среди спикеров конференции:
Станислав Тульчинский, директор по информационным технологиям, банк «Зенит»;
Юлия Югоман, директор департамента развития решений ИТ сопровождения, Х5 Group;
Иван Горбачев, руководитель направления «Унифицированные коммуникации», «Информтехника и Связь»;
Иван Черкасец, менеджер продукта, «Протей Технологии».

Актуальный список спикеров мероприятия доступен по ссылке.
Список участников обновляется на странице.

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