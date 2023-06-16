Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими

После введения в конце марта 2023 г. двухуровневой системы оценки «отечественности» для выпускаемой в России электроники, «железо» в реестре Минпромторга на российских процессорах автоматически «первый уровень» не получило. В теории нужный сервис мог быть предусмотрен в специальной ГИС промышленности, но его там не оказалось. «Ветеранам» реестра нужно полноценно подавать новые заявки на старую технику. Кто-то успел сориентироваться, кто-то нет. Последние теряют госконтракты.

Новая ситуация в реестре

Как стало известно CNews, произошедшие недавно законодательные изменения, касающиеся формирования реестра российского «железа» при Минпромторге, поставили разработчиков ряда включенных в него продуктов в непонятное для них положение.

По факту, многие продукты, построенные на отечественных центральных процессорах («Эльбрусах», «Байкалах» и др.), теперь необходимо перерегистрировать. В противном случае они останутся на госзакупках без тех преференций, которые им по всем технологическим признакам положены.

Какая-либо упрощенная процедура переоформления реестровых записей не отработана. Внесение продуктов в реестр заново — весьма длительный процесс, за время которого компании лишаются реальных госконтрактов. Редакция CNews ознакомилась с конкретным примером того, как поставщик техники на «Эльбрусах» остался без крупного подряда, хотя его ценовое предложение было более выгодным для госзаказчика.

Нюансы серверной закупки МВД в новых условиях

Как ранее писал CNews, в мае 2023 г. МВД провело тендер на поставку 23 серверов, основанных на процессорах «Эльбрус». Начальная максимальная цена контракта была выставлена на уровне 87,2 млн руб. Победитель аукциона, компания «Норси-транс», предложил за свою технику 86,3 млн руб.

Заявка второго, не названного в публичных документах участника, была отклонена тендерной комиссией на основании того, что она «не содержит предложение о поставке соответствующей радиоэлектронной продукции первого уровня; в соответствии с п. 3(1) постановления Правительства № 878 заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке радиоэлектронной продукции (за исключением содержащих предложение о поставке радиоэлектронной продукции первого уровня)».

Как выяснил CNews, эта заявка принадлежала партнеру омской компании «Промобит», который предложил МВД включенный в реестр Минпромторга сервер Bitblaze Ganymed. Как заверил CNews гендиректор «Промобита» и глава комитета «Вычислительная техника» Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Максим Копосов, цена предложения этого партнера была ниже, чем у «Норси-транса».

Пояснение Минпромторга

Представители Минпомторга в разговоре с CNews пояснили, что в соответствии с постановлением Правительства от 27 марта 2023 г. № 486 на госзакупках был установлен приоритет радиоэлектронной продукции на российской электронной компонентной базе по отношению к прочей радиоэлектронной продукции.

«На основании указанного постановления введена “двухуровневая” система ограничений, и более локализованная радиоэлектронная продукция (на российской электронной компонентной базе — ЭКБ) будет иметь приоритет по отношению к прочей радиоэлектронной продукции (российской с иностранной ЭКБ и полностью иностранной технике)», — отметили собеседники редакции.

Целью такой градации мер поддержки они назвали стимулирование производителей на переход к использованию российской ЭКБ и тем самым создание для отечественных разработчиков компонентов спроса на их продукцию.

Что делать «ветеранам» реестра

«Для присвоения статуса “первого уровня”, продукции, включенной в реестр до 27 марта 2023 г., необходимо направить обращение Торгово-промышленную палату (ТПП) России или региональное подразделение ТПП, где проходила экспертиза, в связи с тем, что указанная организация изначально проводит экспертизу продукции на предмет ее соответствия постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. № 719», — сообщили CNews представители министерства.

Напомним, непосредственным включением продуктов в реестр занимается именно Минпромторг, однако министерство осуществляет эту процедуру на основании актов экспертизы ТПП.

Из общения CNews с представителями ТПП России можно было заключить, что для «ветеранов» реестра никакой упрощенной процедуры присвоения статуса «первого уровня» все же не существует.

Правда в своем пояснении собеседники редакции склонны были апеллировать к так называемой балльной системе оценки уровня локализации продукции, которая была введена внесением изменений в постановление № 719 еще 13 сентября 2022 г.

«В отношении той продукции, на которую после введения бальной оценки получены акты экспертизы, подтверждающие соответствие установленным Постановлением № 719 требованиям, возможно присвоение соответствующего уровня радиоэлектронной продукции посредством обращения заинтересованного предприятия в ТПП, выдавшую акт экспертизы, и внесения необходимых сведений в сервисе подтверждения производства промышленной продукции ГИС промышленности (ГИСП) с применением функционала по исправлению технической ошибки», — сообщают в ТПП.

«Однако для продукции, в отношении которой акты экспертизы были получены до введения бальной оценки (т. е. без указания баллов за выполнение технологических операций), по нашему мнению, присвоение соответствующего уровня радиоэлектронной продукции возможно посредством подачи предприятием в сервисе ГИСП новой заявки на подтверждение производства промышленной продукции с учетом действующей бальной оценки», — добавили они.

Возмущение разработчика

К выводу о необходимости полной перерегистрации продуктов (правда, включенных не до утверждения балльной системы, а все же именно до 27 марта 2023 г.) из личного общения с ТПП пришли и представители «Промобита».

По словам Копосова, у ТПП сейчас нет «физической возможности» вносить изменения в ранее выданные акты. «Перевыдача» актов экспертизы не предусмотрена. Функция внесения изменений предусмотрена исключительно для исправления технических ошибок. Эксперт ТПП может проставить уровень только на этапе «акт — подготовка проекта». То есть теперь, по закону, ТПП должна перевыпустить акт экспертизы и указать там уровень. В ГИСП такая возможность не реализована, отмечает Копосов.

При этом он утверждает, что собеседники «Промобита» в ТПП «жалуются на несовершенство ГИСП». «Так, например, наши корпусы сервера в нынешней заявке получают уровень “два”, несмотря на то, что к ним не относится пункт о наличии центрального процессора, — говорит представитель “Промобита”. — Просто в самой системе на данный момент заложено для новой продукции: либо уровень “один”, либо “два”. Однако уже внесенный в реестр корпус сервера находится там без уровня, и на текущий момент у специалистов ТПП нет понимания, как ему этот уровень добавить».

«Мы столкнулись с тем, что профильные ведомства (Минпромторг и ТПП) не имеют четкого понимания, как вносить изменения в свои документы (акты и заключения) с учетом изменившихся требований в постановлении Правительства, — резюмируют в “Промобите”. — На текущий момент специалисты Минпромторга и ТПП не берут на себя ответственности, чтобы присвоить уровень продукции, которая отвечает всем необходимым критериям. Подача заявления и прохождение всех проверок заново займет примерно три месяца, в течение которых продукция, находящаяся в реестре и являющаяся по факту продукцией первого уровня, не будет считаться таковой».

Копосов обращает внимание на то, что Минпромторг все вопросы по реестру перенаправляет в ТПП, хотя ГИСП разрабатывает и поддерживает Минпромторг.

«Если раз в полгода выпускать новый нормативный акт и не привязывать его к предыдущим, не распространять автоматические его нормы (об уровнях) на уже выданные заключения и акты, остается заниматься только тем, что вечно заходить в реестр по новой», — заключает Копосов.

Комментарии рынка

Директор «Норси-транса» (победитель вышеупомянутого тендера МВД) Сергей Овчинников в сложившейся ситуации никаких проблем для своей компании не видит. Как рассказал он CNews, сервер, предложенный «Норси-трансом» для МВД, изначально также был включен в реестр до 27 марта 2023 г. После наступления этой даты, компания подала в ТПП новую заявку на его регистрацию. Процедура заняла «месяц или два». К моменту запуска закупки МВД сервер уже имел отметку о «первом уровне».

Также спокойно оценивает ситуацию и глава ассоциации «Консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных» Олег Изумрудов. «Есть строгий алгоритм. Обратной силы нет. Надо было переподавать в ТПП и доказывать. Просто не все сориентировались по моменту», — отметил он в разговоре с CNews.

Исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский воспринимает сложившееся положение вещей существенно более критически. «Мы наблюдаем постоянные сбои в этом регулировании. Требования и процедуры подтверждения “российскости” становятся все более путанными, — сказал он CNews. — С одной стороны, это позволяет регистрироваться в реестре торговым компаниям. Это можно проверить по показателям НДС так называемых производителей — добавленная стоимость у многих из них не превышает 10%, а должна исчисляться десятками процентов, если компания разрабатывает и производит свою продукцию. С другой стороны, разработчики, выпускающие продукцию на отечественных процессорах, теряют статус российских. Получается, что регулирование в этот момент работает против развития отрасли».

По заверению Покровского, его ассоциация видит, что многие компаний принимают решение не участвовать в реестре. «Спрос на их продукцию формируется не регулированием, а реальными задачами заказчиков, которым нужны российские разработки с технической поддержкой и необходимым уровнем безопасности, — добавляет он. — В условиях санкций реестры как инструмент регулирования изживают себя».