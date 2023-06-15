«Ростелеком» станет поставлять госсектору и коропрациям планшеты и ПК на «Авроре»

«Ростелеком» станет поставлять в корпоративный сектор (преимущественно в госструктуры) три вида ПАКов на российском ПО. Софтверной основой мобильного типа устройств станет отечественная ОС «Аврора». Все ПАКи будут оснащены офисными пакетами и корпоративной почтой «Моего офиса».

ПАКи «Ростелекома»

«Ростелеком» и разработчик отечественного офисного пакета «Мой офис» договорились о создании и продвижении программно-аппаратных комплексов (ПАК) в корпоративном и госсекторе — в организациях, занимающихся импортозамещением. Соглашение о сотрудничестве в рамках этого проекта было подписано 15 июня в Санкт-Петербурге на ПМЭФ.

ПАКи должны обеспечить совместимость различного российского программного обеспечения. Основными софтверными компонентами устройств станут мобильная ОС «Аврора» (ее разработчик входит в контур управления «Ростелекома»), платформы виртуализации удаленных рабочих мест «Базис.WorkPlace» и «Базис.DynamiX» (аналогично), а также офисное ПО «Мой офис документы», «Мой офис частное облако 2» и корпоративная почта Mailion (также разработки «Моего офиса»).

«Мы видим потенциальный объем рынка с подтвержденным спросом более 100 тыс. рабочих мест, — сообщили CNews представители “Ростелекома” — В основном это государственные компании и компании с госучастием или госрегулированием».

Редакция CNews ожидает от представителей оператора комментариев относительно того, под какой маркой станут продвигаться устройства.

Что известно о поставщиках «железа»

Как рассказал CNews старший вице-президент по ИТ «Ростелекома» Кирилл Меньшов, полный круг конкретных производителей «железа» пока не установлен, поэтому говорить о конкретных конфигурациях решений пока преждевременно.

С частью вендоров у оператора уже имеются договоренности, но их имена компания не раскрывает. При этом, по словам Меньшова, речь не идет об организациях из контура управления «Ростелекома». Выпускать ПАКи будут сторонние поставщики.

По заверению Меньшова, первые ПАКи заказчики «Ростелекома» получат уже в до конца 2023 г.

Концептуально новые решения в том числе должны обеспечить пользователям свободное перемещение в течение дня от одного типа устройств к другому (например, с планшета на стационарный ПК) — с последующей переавторизацией, то есть не покидая рамки доверенной среды.

Три типа ПАКов

Представители «Ростелекома» уточнили CNews, что в проекте будет реализовано три типа ПАКов. В совокупности они должны обеспечить заказчику технологический стек для организации мобильных и стационарных рабочих мест, а также предоставить ему серверные решения для формирования рабочего пространства (в том случае, если у клиента уже есть пользовательские устройства).

Первый тип ПАКа — мобильное рабочее место. Устройства станут поставляться на базе мобильной операционной системы «Аврора» и включать всю обвязку корпоративными офисными решениями «Моего офиса». «То есть на планшетах и смартфонах уже будут работать облачное хранилище документов, офисный пакет, почта Mailion, мессенджер Squadus и ВКС, — отмечают собеседники редакции. — При этом, виртуализацию и VDI, включая ее защиту, будет обеспечивать ПО “Базис”. Это позволит оснастить стандартного офисного сотрудника всем необходимым рабочим ПО».

Второй тип ПАКа — стационарный ПК. На нем будет такой же состав корпоративных офисных решений «Моего офиса». При этом пользовательскими приложениями возможно будет централизованно управлять с помощью платформы «Аврора центр».

Третий тип ПАК — серверный. «Он будет необходим тем, у кого уже есть клиентские рабочие места, и не требуется конечное оборудование для пользователей, — уточняют представители оператора. — В этом случае вся обвязка будет предоставляться только на серверном уровне».