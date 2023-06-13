Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов

Запущенная Минпромторгом в конце 2016 г. программа субсидирования российских «железных» разработок начала приносить реальные измеряемые плоды. Несмотря на то, что министерству регулярно приходится судиться с недостаточно расторопными получателями денег, отдача от успешных проектов уже измеряется десятками миллиардов.

Субсидиям — быть

Как стало известно CNews, Минпромторг позитивно оценивает отдачу от программы субсидирования разработчиков российского «железа». За последнее время выделяемые по ней средства почти удвоились.

Об этом редакции рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. Точные финансовые данные он не привел.

«С момента запуска программы в 2016 г. министерством поддержано уже более 400 проектов по 109 постановлению Правительства, — говорит Шпак. — Начиная с 2019 г., конкурсные отборы у нас проходят ежегодно. Средства, выделяемые на финансовое обеспечение меры, увеличились почти в два раза по сравнению с периодом 2016-2020 гг. Общая учтенная выручка от реализованных проектов превысила 41 млрд руб.».

Рассматриваемые субсидии касаются постановления Правительства России от № 109 от 17 февраля 2016 г., связанного с «финансовым обеспечением части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».

Фото: ru.freepik Государство начало получать отдачу от просубсидированных разработок российского «железа»

Первый конкурсный отбор прошел в конце 2016 г. Тогда CNews писал, что отечественные производители вычислительной техники и телеком-оборудования смогли получить до 5,85 млрд руб. В среднем проекты были рассчитаны на три года, то есть до 2019 г., а значит реальная от них отдача в полной мере должна была проявиться еще позже.

Тогда одобренными претендентами на госденьги, в частности, выступили разработчики линейки отечественных процессоров «Эльбрус» (компания МЦСТ) и связанный с ней Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И. С. Брука» — суммарно почти на 1 млрд руб. на пять проектов.

По линии телекома на весьма серьезные субсидии смогла тогда претендовать компания «Т8» (в лице трех ее связанных структур). В ранкинг попало семь ее проектов на общую сумму более 1 млрд руб.

Тогда же были одобрены проекты впоследствии получившей печальную известность суперкомпьютерной компании «Т-платформы». Вместе со своей «дочкой» она получила «добро» на сумму свыше 1 млрд руб.

Среди остальных фигурантов ранкингов Минпромторга, претендовавших на не столь значительные суммы, CNews тогда отмечал компании «Крокус наноэлектроника», «Промобит», «ПКК Миландр», «Булат», ВНИИРА, «Крафтвэй», «Хайтэк», «Текон МТ», АО «НИИВК им. М. А. Карцева», ИЦ «Теплоком», НПФ «Микран», концерн «Автоматика», «Инфотекс», НИИССУ, «Элтекс», «Элвис-неотек», «НПП Техноимпорт», «Искрауралтел», «Оптима», «ГИС», НИЦЭВТ, «Стройфинанс», «Воентелеком», «Эмзиор», НИИ «Масштаб», концерн «Созвездие», «КМ211», «Кьютэк», «Кодофон», НПП «Зелакс».

Что происходит с программой

Сейчас, по данным Минпромторга, по некоторым проектам, таким как средства защиты промышленных сетей «Инфотекс» и DWDM-платформа «Волга» компании «Т8», «производство и поставка продукции продолжаются далеко за пределами проекта, и выручка уже превысила объем предоставленной субсидии практически в 10 раз».

В Минпромторге отмечают аналогичные успехи и в других сегментах отрасли. «Объективно можно сказать, что некоторые из условий недавно вышедшей балльной системы были бы невозможны без наших инвестиций в отрасль, в том числе по постановлению 109», — говорят в министерстве.

В числе конкретных примеров приводят компании «Элтекс» (о ней еще будет сказано ниже) и «Итэлма», которые обеспечили кратную выручку и серийный выпуск продукции, конкурентной по стоимости и качеству. «Итэлма» выпускает модуль управления кузовной электроники для автомобилей, а «Элтекс» — линейку маршрутизаторов для сети связи.

Перспективы программы

«Мы продолжаем проводить отбор проектов и сотрудничать с инновационными компаниями в этой области», — резюмируют представители Минпромторга.

В министерстве считают, что инновации и разработка новых технологий являются долгосрочными процессами, и результаты могут быть не всегда немедленно видны. «Однако поддержка научно-технического задела играет ключевую роль в содействии технологическому прогрессу и повышении конкурентоспособности страны в сфере электроники и радиоэлектроники», — отмечают респонденты CNews.

Не все проходит гладко

За последние годы CNews неоднократно писал об исках Минпромторга к компаниям, которым были выданы субсидии. В редких случаях проекты не были исполнены вовсе. Чаще организации достигали целевых показателей не в срок, что также обязывало министерство обращаться в суд для возможного начисления неустоек.

В частности, в начале сентября 2020 г. CNews обнаружил, что министерство потребовало с «Байкал электроникс» 500 млн руб. за просрочку субсидированного государством выпуска процессоров Baikal-М.

Разбирательство завершилось отказом в удовлетворении претензий. Причина: обязательства хоть и с опозданием на два года компанией исполнены, «негативные последствия отсутствуют», обязанность выплатить штраф, исходя из буквального толкования договора, отсутствует. Аналогичным образом позже завершилось разбирательство, касающееся проекта разработки чипа Baikal-S.

В феврале 2022 г. CNews писал о том, что санкций со стороны Минпромторга в размере 184,63 млн руб. удалось избежать зеленоградскому дизайн-центру КМ211, который занимается разработкой микросхем.

В апреле 2022 г. CNews сообщал, что новосибирская компания «Элтекс», чье телеком-оборудование госсектор воспринимает в качестве реальной альтернативы «железу» Cisco, смогла избежать крупного штрафа за просрочку субсидированного Минпромторгом проекта по разработке линейки маршрутизаторов. Общее финансирование этого проекта составило 1,36 млрд руб.

В феврале 2023 г. CNews писал, что входящему в «Ростех» НИИ систем связи и управления (НИИССУ) придется вернуть Минпромторгу две огромные субсидии, а также заплатить штрафы за срыв проектов. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который министерство 20 июля 2022 г. обратилось с иском. Общая сумма обременения для института составила 1,32 млрд руб. Из них 580 и 480 млн руб. приходятся непосредственно на субсидии, а 140 и 120 млн руб. соответственно — на штрафы по ним.

Общая практика CNews мониторинга подобных исков показывает, что в ходе разбирательств Минпромторг достаточно лояльно себя ведет по отношению к тем организациям и их проектам, у которых есть реальные перспективы. Реально возвращать деньги приходится компаниям, у которых их видимо нет.