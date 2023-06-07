Российские театры ищут ИТ-шников, чтобы написать ПО

Александрийский театр инициировал создание ИТ-кластера, который объединит усилия российских театров по разработке ПО. Сфера культуры остается в России наименее цифровизированной, а ИТ-специалисты не горят желанием работать в театрах. Но у организаций культуры есть потребности в специализированном ПО для продажи билетов, планирования спектаклей, анализа рекламы и т.д.

В России создается театральный ИТ-кластер

Александрийский театр («Национальный драматический театр России», расположенный в Санкт-Петербурге) инициировал процесс создания ИТ-кластера для разработки ПО в интересах театров. Об этом на прошедшей во Владивостоке Российской креативной неделе рассказал замгендиректора Александрийского театра по развитию и цифровизации Данил Толмачев.

Проблема цифровизации российских театров

«Российские театры практически не занимаются разработкой ПО, - сетует Толмачев. - Исключением являются музыкальные театры, но они лишь создают свои билетные системы. Кроме того, ИТ-специалисты не горят желанием работать в театрах, полагаю, что их задачами будет настройка компьютеров для бухгалтерии. ИТ-отделы в театрах, действительно, в основном занимаются системным администрированием, настройкой Zoom и т.д.».

Цифровизация театра в представлении нейросети Kandnisly 2.1

Российская культура является наименее цифровизированной отраслью, продолжает Толмачев: отсутствуют механизмы для общения, а цифровые кафедры в творческих вузах лишь недавно стали открываться.

Какое ПО нужно театрам

Тем не менее, потребности у театров в специализированном ПО есть. Их можно разделить на две категории: внутренние и для управления контентом. В качестве внутренних потребностей театрам необходимости обрабатывать потоки данных, отслеживать продажи, понимать, сколько билетов на какой спектакль было куплено и как влияют на продажи рекламные акции.

Александрийский театр рассматривал возможность адаптировать ПО из банковской сферы, но в итоге решил разрабатывать собственное ПО. Сначала театр создал собственную CRM (систему взаимодействия с клиентами), которая потом была дополнена модулями для планирования спектаклей, отслеживания продаж, анализа рекламы, способов привлечения посетителей и т.д. Продукт получил название «Культурный сервис».

В части управления контентом Александрийский театр работает над запуском NFT-токенов (уникальные криптографические сертификаты цифровых объектов). Предполагается продавать права на коллекцию фигурок, посвященных спектаклям театра.

При этом Александрийский театр стал осознавать, что собственных сил для создания продуктов не хватает, в связи с чем была инициирована процедура создания ИТ-кластера. Он будет создан в рамках Ассоциации национальных театров, также образованной на базе Александрийского театра.

ИТ-кластер позволит объединить усилия театров в части создания продуктов, а также лучше понимать потребности театров из регионов. В рамках кластера будут работать группы программистов, «фронтов» (разработка пользовательских функций и интерфейсов), тестировщиков, «бекэндов» (разработка скрытых от пользователя функций) и др. Кроме того, будет обеспечена помощь в обучении специалистов. Интерес к работе кластера уже проявили национальные театры из Башкортостана, Татарстана и Северной Осетии.

Мнения экспертов

Опрошенные CNews ИТ-эксперты поддерживают инициативу по цифровизации театральной деятельности, но сомневаются в целесообразности развития театрами собственных ИТ-отделов. «В театре огромное количество процессов, которые необходимо автоматизировать, - отмечает руководитель QA-направления ИТ-компании SimbirSoft Анастасия Леонтьева. - Если билетная система уже давно перешла в формат онлайн-продаж, то автоматизация деятельности подразделений внутри театра до сих пор находится в процессе доработок. Кроме того, любой артист хочет удобно работать со своим графиком и оперативно получать информацию на свои мобильные устройства (например, электронные календари, различные «органайзеры-напоминалки», трекеры)».

Руководитель подразделения по разработке бизнес-приложений «Аурига» Сергей Карпушин уверен, что проблема нехватки ИТ-кадров возникает, обычно, там, где зарплаты не соответствуют рынку либо задачи неинтересные.

«Возможно, сам запрос на поиска ИТ-кадров для театров продиктован неверным подходом к удовлетворением изначальной потребности, - добавляет Карпушин. – Театрам может быть более выгодно задействовать подрядчиков, специализирующихся на разработке ПО, чем создавать собственный отдел разработки, так как это позволит сэкономить время и ресурсы на обучении и налаживании процессов внутри компании. Кроме того, подрядчики, специализирующиеся в данной области, могут принести большой опыт и знания, которые компания могла бы получить только через долгое время и с большими затратами».

Ведущий эксперт департамент развития бизнеса компании Softline Денис Маколин соглашается, что на рынке уже давно есть разработчики и поставщики CRM. «Думаю, гораздо дешевле адаптировать и внедрить существующий CRM, чем разрабатывать «с нуля» систему, - говорит Маколин. - Оптимальный вариант - крупный российский ИТ-вендор, который поможет театрам внедрить такую систему, частично спонсировав проект своими собственными средствами. Так, к примеру делают Microsoft и другие крупные компании».