Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы

20 июня 2023 г. на CNews FORUM Кейсы состоится обсуждание технологии Low-code и No-code.

Приглашаем 20 июня 2023 г. принять участие в секции «Low-code» в рамках CNews FORUM Кейсы.

С докладами выступят:

Андрей Овчинников, директор по развитию Synplity Platform;

Станислав Тульчинский, директор по информационным технологиям, банк «Зенит»;

Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space;

Дмитрий Николаев, руководитель управления по организации бизнес-процессов, Розничная сеть «Магнит»;

Александр Бондарик, директор продукта Platformeco;

Максим Тарасов, руководитель практики по системам управления бизнес-процессами, ГМК «Норильский никель»;

Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, НРД;

Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;

Артем Бирюков, начальник Управления автоматизации процессов, Альфа-Банк;

Светлана Грошева, руководитель команды аналитики Центра цифровизации процессов банка «Открытие»;

Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;

Фаддей Осипов, руководитель команды разработки, X5 Tech;

Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз».

Вопросы к обсуждению:

Способны ли Low-code платформы полностью заменить разработчиков?

В чем разница между Low-code и No-code?

Какие задачи можно решать с их помощью?

Каковы сильные стороны Low-code и No-code подхода?

Почему Low- и no-code платформы пользуются популярностью?

Какие ограничения использования Low- и No-code технологий существуют?

Как организовать разработку на Low-code платформе?

Какие специалисты нужны для реализации Low/No-code проектов?

Как выбрать Low/No-code платформу?

Какова эффективность использования Low/No-code технологий?

Как обеспечить безопасность Low/No-code разработки?

Полная информация о мероприятии по ссылке.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.