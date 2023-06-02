Экосистема жилищной сферы от Дом.рф объединила 40 цифровых сервисов

Для успешной цифровизации экономики, отдельной отрасли или бизнеса важно учитывать мнение всех участников рынка и четко понимать аудиторию, на которую ориентирован запуск ИТ-продуктов. Такой подход позволяет создать многоцелевую экосистему. Об этом управляющий директор по цифровизации и ИТ Дом.рф Николай Козак заявил на сессии Минстроя России «Стройкомплекс будущего: вызовы и перспективы цифровой трансформации», которая состоялась в рамках ЦИПР-2023.

Синергия данных и аналитики

Как отметил спикер, обязательное условие цифровизации – это синергия всех участников рынка, в основе которой лежат данные, то есть статистика и аналитика. В случае со стройотраслью Дом.рф взаимодействует с Минстроем России, Росрестром и другими профильными ведомствами, регионами, застройщиками, банками и экспертным сообществом. «Не менее важно понимать, для кого вы работаете. Как Институт развития мы ориентируемся на граждан, бизнес и государство. Наконец, важна цель – и для нас это повышение качества жизни в стране», – отметил спикер.

Цифровые сервисы для повышения качества жизни

По словам Николая Козака, исходя из установленных критериев работы и намеченной цели, Дом.рф разрабатывает, тестирует и внедряет онлайн-сервисы и услуги для развития отрасли и собственного бизнеса, в том числе банка Дом.рф, где клиентам доступна полностью цифровая ипотека.

«В целом итогом такого подхода на данный момент является наша экосистема жилищной сферы, объединяющая более 40 многофункциональных сервисов, которые упрощают и ускоряют бизнес-процессы, делают более доступным для людей жилье в благоустроенной и обеспеченной инфраструктурой среде», – подчеркнул он.

Среди таких сервисов Николай Козак выделил работающую с 2018 года Единую информационную систему жилищного строительства наш.Дом.рф, суперсервис для бесшовного строительства индивидуального жилья «Строим дом», образовательные проекты в сфере технологий информационного моделирования (ТИМ) и финансов Цифровой академии Дом.рф, платформу для строительства с применением ТИМ и реестр ПО для таких проектов. Также в Дом.рф активно внедряют искусственный интеллект: ИИ уже используется в процессах консультирования граждан, подбора кадров и интегрирован в образовательные проекты госкомпании, в том числе планируется запуск курс по ИИ совместно со Сбером. Yi-редактор помогает компании работать с объемными документами. А для Единой цифровой платформы РФ (Гостех) Институт развития совместно с Минцифры отрабатывал модули клиентского пути.