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Счетная палата строит резервный ЦОД. Закуплено «железо» на 120 миллионов

Счетная палата России обзаводится резервным ЦОДом. На закупку «железа» для него было выделено без малого 120 млн руб. Процессоры в приобретаемых серверах будут импортными.

Резервный ЦОД для Счетной палаты

Как выяснил CNews, Счетная палата Росии собирается организовать резервный центр обработки данных (ЦОД) для обслуживания своих информсистем. Из тендерных документов, касающихся этого проекта, следует, что ранее полноценного резервирования вычислительных мощностей у организации не было.

Упомянутый тендер был объявлен Счетной палатой 17 апреля 2023 г. Форматом процедуры был выбран электронный аукцион с начальной максимальной ценой контракта в 119,7 млн руб.

Заявки от претенденотв принимались в течение недели — до 25 апреля. Итоги были подведены двумя днями позже — 27 апреля. Претендентами на госденьги выступили две компании. Имя проигравшего участника в публичном доступе не представлено.

Победителем стала компания «Продата сервис». Сумма ее предложения составила 118,5 млн руб. Контракт на эту сумму был подписан и размещен в закупочной системе 11 мая 2023 г.

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Фото: Счетная палата
Счетная палата потратила 120 млн руб. на создание резервного ЦОДа

Редакция CNews ожидает от Счетной палаты комментариев относительно того, какие вычислительные мощности используются в организации в настоящий момент.

Что именно будет использовано для резервного ЦОДа

Судя по тому, что прописано в тендерной документации, серверы резервного ЦОДа Счетной палаты будут построены на зарубежных процессорах. В частности, в ТЗ говорится, что у чипов должно быть не менее 24 ядер. В каждом сервере их должно быть два.

У актуальных российских чипов параметры несколько иные. Серверные «Эльбрусы» компании МЦСТ располагают восемью ядрами. У серверных «Байкалов» компании «Байкал электроникс» их 48, но если бы госзаказчик ориентировался именно на них, то ТЗ, очевидно, выглядело бы иначе — в нем было бы прописано именно столько ядер. Об этом говорит практика CNews изучения госзакупок.

Дополнительным подтверждением ориентации госзаказчика на зарубежные процессоры можно считать заданную расчетную частоту процессоров на уровне 3 ГГц. У отечественных моделей, доступных на рынке, она ниже.

Суммарный объем установленной оперативной памяти в серверах Счетной палаты прописан на уровне 1024 Гбайт. Объем заданной видеопамяти устройств — 48 ГБ.

Параметры бизнеса поставщика решений

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Продата серрвис» было зарегистрировано в Москве 23 ноября 2016 г. Единственным учредителем организации выступает Александр Сережников. В качестве гендиректора компании заявлена Ксения Жестянкина.

Судя по информации базы «Контур.фокус», по итогам 2022 г. выручка «Продаты сервиса» составила 293,5 млн руб. с приростом этого показателя на 140% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 17,1 млн руб.

В «Контур.фокусе» содержатся данные о 14 госконтрактах организации на общую сумму 725,5 млн руб. Среди заказчиков последнего времени — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и структуры Счетной палаты.

Денис Воейков

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