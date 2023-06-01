Разработчики российских ОС и офисных пакетов договорились не повышать цены на ПО до 2028 года

Ряд софтверных компаний России обязался не заниматься необоснованным повышением цен на свое ПО. Ранее сообщалось, что госаккредитация ИТ-компаний может быть временно приостановлена Минцифры в случае жалоб на них со стороны заказчиков, недовольных завышенными расценками.

ПО по стабильным ценам

Несколько важных для российской софтверной отрасли российских ИТ-компаний подписали хартию о неповышений цен на свои продукты. Завышение расценок для них чревато лишением госаккредитации в качестве ИТ-организаций. Регулированием вопросов аккредитации занимается Минцифры.

Официальное отнесение компаний к сфере ИТ дает им многочисленные льготы (подробности — ниже).

Среди известных CNews подписантов добровольного ограничивающего документа — разработчики собственных ОС «Базальт СПО» («Альт») и «Ред софт» («Ред ОС»), а также создатели офисного пакета «Мой офис», компании «Труконф», «Серчинформ», IVA Technologies, «Код безопасности», СКБ «Контур».

В хартии говорится о добровольном ограничении предельного годового повышения цены на программные продукты максимальным ценовым порогом. «Максимальный ценовой порог определяется как цена на программный продукт на ту же дату предыдущего года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен по данным Росстата, плюс 15% от этой скорректированной цены, говорят участники инициативы. — В случае продажи ПО не напрямую, а через канал (дистрибьюторы, дилеры и др.) максимальный порог относится к рекомендованной розничной цене (РРЦ) или цене для конечного пользователя».

Компании, подписавшие документ, договорились, что выводя на рынок новый, более функциональный программный продукт того же класса, они будут сохранять и поддерживать прежний продукт, ограничив предельное годовое повышение цены на него вышеуказанным максимальным ценовым порогом. «Сохранение прежнего продукта в списке для продажи — как минимум один год, — говорят они. — Сохранение поддержки прежнего продукта — в соответствии с опубликованной политикой производителя».

Компании обещают публиковать на своем сайте или любом маркетплейсе в свободном доступе актуальную информацию о ценах на свои программные продукты — базовый прейскурант, прайс лист, рекомендованные розничные цены.

Горизонт планирования

«Документ принимается с учетом внешнеполитических и экономических условий и самоограничения; изложенные в нем и ограничивающие свободную ценовую конкуренцию условия носят временный характер, — указывают компании. — Срок действия хартии — до 2028 г. В случае изменения внешнеполитических и экономических условий срок действия может быть пересмотрен».

Договорившиеся компании подчеркивают, что хартия не налагает на присоединившихся к. ней лиц юридических обязательств и основывается на добровольном соблюдении участниками вышеизложенных принципов.

«Для рассмотрения претензий по поводу нарушения компанией, присоединившейся к хартии, взятых на себя обязательств и вынесения по итогам рассмотрения соответствующих заключений при хартии создается этическая комиссия, компетентность которой базируется на авторитете и экспертизе ведущих отраслевых ИТ-ассоциаций АПКИТ, АРПП “Отечественный софт”, “Руссофт”и Ассоциацияи поставщиков программных продуктов (НП ППП)».

Почему это важно

Ранее собеседник CNews сообщал, что на совещании главы Минцифры Максута Шадаева с разработчиками ПО по поводу роста цен на ИТ-продукты обсуждали не повышать цены на решения выше 10-15% ежегодно. Представители министерства сообщили, что максимальный уровень ежегодной индексации стоимости ПО будет установлен и зафиксирован в меморандуме. CNews еще 17 апреля 2023 г. писал о планах разработчиков подписать меморандум об ограничении роста цен на свои решения. На это повлияли потребители российских решений, которые стали жаловаться на подскочившие цены на российское ПО в Минцифры. В отдельных случаях рост достигал 50%.

«Предполагается, что аккредитация компании может быть приостановлена на время проверки при поступлении жалоб на необоснованное повышение стоимости ПО», — пояснили тогда CNews в Минцифры.

Как ранее пояснил один из собеседников CNews, близкий к обсуждению нового механизма, помимо приостановки аккредитации в Минцифры рассматривался вопрос о том, чтобы направлять документы компании, превысившей цену на ПО, в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Представители Минцифры эту информацию тогда CNews не подтвердили и не опровергли, однако подчеркнули, что механизмы регулирования сейчас прорабатываются совместно с отраслью.

Какие льготы есть у аккредитованных ИТ-компаний

В 2022 г. к уже имевшимся льготам для ИТ-организаций добавилось несколько новых, которые власти ввели с целью удержать специалистов, покидавших Россию на фоне спецоперации на Украине (СВО).

Для аккредитованных при Минцифры ИТ-компаний, которые имеют выручку в сфере ИТ не меньше 70% от общей, и ранее был доступен налог на прибыль по нулевой ставке до 31 декабря 2024 г., пониженные страховые взносы за работников в фонды. Их общий процент составляет 7,6% и распределяется так: 6% в ПФР, 1,5% в ФСС, 0,1% в ФФОМС.

Предусмотрены также льготы для ИТ-компаний по кредитам на бизнес-цели. Максимальная ставка — 3%. Пока действует кредитный договор, компания должна сохранить от 85% рабочих мест и индексировать зарплаты сотрудникам каждый год. Аккредитованные компании получают мораторий на плановые неналоговые проверки до конца 2024 г. и выездные проверки ФНС до 3 марта 2025 г. Проще ИТ-компаниям также стало принимать в свой штат иностранных специалистов.

Также теперь ИТ-специалистам аккредитованных компаний полагается не только ипотека по пониженной ставке в 1-5%, но и отсрочка от армии и участия в СВО.

Комментарии подписантов хартии

«Сегодня мы с коллегами договорились об ответственном и разумном подходе к ценообразованию, — рассказал CNews заместитель генерального директора “Ред софт” Рустам Рустамов. — Подписание хартии гарантирует ограничение роста цен на наше программное обеспечение, что позволит заказчикам долгосрочно планировать процесс его внедрения и эксплуатации».

«‎Хартия выступит инструментом регуляции, сообщил в разговоре с CNews Дмитрий Одинцов, директор по развитию “Труконф”. — Подписавшие ее компании выступают за ценовую прозрачность и создание комфортных условий для заказчиков в России. Этим мы, как разработчик, и занимались последние годы. Цены на решения “Труконф” не менялись уже 10 лет».

Генеральный директор СКБ “Контур” Михаил Сродных в связи с подписанием хартии отметил, что его организации важно сохранить доступность продуктов организации для пользователей. «Поэтому мы готовы в рамках данной хартии взять на себя соответствующие обязательства», — добавил он.

Подоплека хартии

Из документа, который был подготовлен участниками подписания хартии, следует, что инициатива была связана со стоящей перед государством, экономикой и ИТ-отраслью задачи достижения национального цифрового суверенитета.

Также среди целей инициативы указана необходимость для существующих потребителей ПО в России срочного и экономически затратного перехода с программных продуктов иностранных вендоров на отечественное программное обеспечение.

Также подписаны учитывали масштабную господдержки ИТ-отрасли со стороны государства, вопросы ответственного понимания необходимости цифровизации экономики в целях ее ускоренного развития и решения социальных задач.

«Компании, присоединившиеся к настоящей хартии, позиционирующие себя как социально ответственные и ориентированные на скорейшую цифровизацию всей экономики, на период действия, — отмечают участники инициативы.