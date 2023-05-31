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Дом.рф ускорит импортозамещение в ИТ-инфраструктуре с помощью компаний Yadro и F+tech

Дом.рф в рамках конференции «ЦИПР 2023» заключил соглашения с компаниями Yadro и F+tech, российскими производителями программного обеспечения и компьютерного обеспечения. Это позволит Институту развития в жилищной сфере увеличить долю использования российской радиоэлектронной продукции (РЭП) в ИТ-контуре и завершить плановый переход на отечественные решения в рамках импортозамещения.

Ускорение импортозамещения

Дом.рф сможет ускорить процесс импортозамещения ПО и оборудования благодаря соглашениям с компаниями Yadro и F+tech. «Партнерства с ключевыми отечественными производителями софта, так и «железа» приближают нас к намеченной в рамках цифровой трансформации Дом.рф цели. До 2024 года мы планируем завершить процессы импортозамещения программных продуктов, электронных компонентов и комплектующих. На этом пути мы также готовы выступать в роли тестовой площадки для российских ИТ-продуктов на ранних стадиях разработки и готов к эффективному сотрудничеству как со ИТ-стартапов», -- подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации Дом.рф Николай Козак.

Сотрудничество Дом.рф и Yadro нацелено на реализацию среднесрочных и долгосрочных технологических потребностей госкомпании. Стороны будут тестировать продукты и решения Yadro в ИТ-инфраструктуре Института развития, обмениваться информацией в рамках продуктового портфеля ИТ-производителя. Также намечено проведение совместных экспертных мероприятий для обсуждения актуальной повестки.

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Фото: © Gajus-Images / Фотобанк Фотодженика
Дом.рф сможет ускорить процесс импортозамещения ПО и оборудования благодаря соглашениям с компаниями Yadro и F+tech

«Мы давно сотрудничаем с Дом.рф, одним из крупнейших институтов развития жилищного комплекса страны. Нам как вендору, который создаёт высокотехнологичные продукты, крайне важно синхронизироваться с заказчиками, понимать их актуальные планы, задачи и потребности для того, чтобы эффективно их решать и создавать ещё более надёжную инфраструктуру, учитывающую все современные требования. Мы уверены в успехе и плодотворности нового этапа сотрудничества Yadro и Дом.рф.», — прокомментировал Алексей Шелобков, генеральный директор ГК Yadro.

Меморандум о стратегическом сотрудничестве с производителем инфраструктурного оборудования и мобильных рабочих мест F+ tech также простимулирует переход Дом.рф на отечественный стек программных решений и ИТ-оборудования. Соглашение предполагает возможность поставки отечественных мобильных устройств (планшетов, смартфонов) на базе российской операционной системы «Аврора», серверного, сетевого оборудования и СХД производителя F+ tech, а также внедрение отечественного программного решения для управления печатью Printum.

«Мы как производитель высоко ценим доверие таких крупных компаний, как Дом.рф. Наше сотрудничество свидетельствует о том, что продукты F+ tech сегодня соответствуют всем требованиям госсектора и корпоративных заказчиков, предъявляемым к отечественному оборудованию и ПО. Мы продолжим и дальше помогать партнерам в реализации стратегии импортонезависимости, расширяя линейки качественных решений, произведенных в России», — говорит главный исполнительный директор F+ tech Михаил Волков.

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