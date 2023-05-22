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Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками»

В России могут ввести обязательный перечень оборудования и ПО, которым должно быть оснащено беспилотное воздушное судно. К таким, к примеру, относятся «черный ящик,» парашют, софт для корректирования направления полета при приближении к запретной зоне, а также габаритные огни. Эксперты считают, что это приведет к удорожанию устройств, а большую часть рынка занимают иностранные игроки, которые вряд ли будут переделывать конфигурацию ради российских потребителей. При этом участники рынка сходятся во мнении относительно необходимости оснащения судов системами жизнеобеспечения и спасения пассажиров.

Комплектация беспилотников

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложило привести к единым стандартам требования по комплектации беспилотных воздушных судов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора.

По мнению представителей Росавицации, комплектация беспилотника должна зависеть от того, как он используется. Требования дифференцированы относительно дронов, которые летают в пределах видимости (высота до 150 м) и те, которые выходят за эти пределы.

Список обязательного для каждого отечественного беспилотника оборудования Росавиация направила в Минпромторг и Минтранс, а также ассоциацию производителей дронов «Аэронекст» 19 апреля 2023 г. Агентство предложило законодательно закрепить эти стандарты.

Парашют и черный ящик

Беспилотные воздушные судна, которые летают на высоте до 150 м, предлагается оснастить габаритными огнями и системой управления. Последняя позволит оператору беспилотника следить за местоположением устройства и в экстренных ситуациях посадить его на землю. Помимо этого, Росавиация предложила оборудовать дроны специальными программно-аппаратными комплексами (ПАК). Они не должны позволить беспилотнику летать в запретных зонах. ПАК будет представлять собой ПО и локаторы, которые будут следить за местоположением дрона и при необходимости менять вектор его движения, пояснил «Ведомостям» основатель и гендиректор «Флай дрон» Никита Данилов.

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Фото: tawatchai07 на Freepik
Беспилотники оборудуют черным ящиком и ПО для недопущения их в запретные зоны

Судна, которые летают выше 150 м, должны быть оборудованы аэронавигационными огнями и бортовой системой. Эта система будет получать сигналы от уполномоченных органов о необходимости произвести срочную посадку или возврат судна на землю. Бортовая система также позволит экипажу безопасно приземлиться.

Росавиация уделила отдельное внимание беспилотникам, которые предназначены для перевозки людей и животных. Они должны быть оборудованы «черным ящиком», который записывает всю информацию о состоянии полета и работе бортовых устройств. Помимо этого, судна должны быть оснащены системой индивидуального жизнеобеспечения и спасения пассажиров (кислородные маски, парашюты, спасательные жилеты и др.).

Отрасль не согласна с требованиями

«Аэронекст» в мае 2023 г. отправил в Росавиацию письмо, где выразил мнение о необходимости скорректировать или убрать некоторые требования службы. Ассоциация не согласна с требованием оснащать беспилотники ПАК, которые не позволят устройствам залетать в запретные зоны страны. В письме отмечается, что это станет технически возможным только если в стране появятся официальные и бесплатные цифровые карты, на которых будут указаны все запретные для полета зоны.

Росавиация не ответила на запрос «Ведомостей». Представитель Минпромторга сообщил изданию, что министерство поддерживает предложение службы.

Есть ПО, но нет «железа»

По словам гендиректора «Геоскана» Алексея Юрецкого, все системы, которые требует устанавливать Росавиация, можно разрабатывать и производить в России, однако с использованием зарубежной электронной компонентной базы, пишет издание. Однако установка дополнительного ПО и «железа» естественно потребует дополнительных финансовых вложений. В среднем цена беспилотного аппарата вырастет на 30%, подсчитал Данилов.

По словам опрошенных изданием экспертов, часть предложений по оснащению летательных аппаратов уже интегрированы в отечественные дроны. Например, их уже оснащают парашютами, габаритными огнями и специальным софтом, который не позволяет им залетать в запретные зоны. Данилов считает, что список Росавиации можно пополнить системой видеонаблюдения в кабине, системой связи с пассажирами, а также оборудованием для фиксации животных. По мнению эксперта, аэротакси в России может заработать не ранее, чем через 10 лет. Перевозки животных могут начаться гораздо раньше.

В мире уже существует тенденция к унификации требований по оснащению беспилотников, отметил заместитель гендиректора компании «Индустриальные дроны» Павел Плахотный. При этом, по словам эксперта рынка НТИ «Аэронет» Николая Ряшина, большую часть российского рынка занимают иностранные беспилотники. Ради российского рынка вендоры не будут вносить изменения в комплектацию устройств, заверил он издание.

Кристина Холупова

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