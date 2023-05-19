Softline вдохнет новую жизнь в старую ОС Linux для военных

Softline создает собственную операционную систему на основе ОС «МСВСфера», первоначально предназначавшуюся для Вооруженных сил. Эксперты считают, что Softline может занять значимую долю не только российского рынка, но и рынка дружественных стран.

ОС в разработке

Компания Softline занимается разработкой собственной операционной системы (ОС) для персональных компьютеров и ноутбуков. Системный интегратор рассчитывает обеспечить поставки своего продукта на потребительский рынок и в госсектор. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на ИТ-рынке.

Новая ОС создается на базе технологии, приобретенной у «Национального центра поддержки и разработки» (НЦПР) в 2021 г., в основе которой лежит Linux. Объем сделки тогда составил $10 млн.

Представители Softline в ходе онлайн-трансляции в Telegram-канале «Газпромбанк инвестиции» заявили, что операционная система компании Softline на базе Linux будет готова в течение 2023 г., она будет предустанавливаться на продукцию собственного бренда компании Inferit, пишет ТАСС. Директор по связям с инвесторами Softline Александра Мельникова уточнила, что компания разрабатывает собственную операционную систему достаточно давно.

Фото: Softline Softline ведет разработку собственной операционки

«В этом году в связи с ростом спроса на наше собственное оборудование, в том числе мы являемся крупным поставщиком ноутбуков, мы решили… предоставить интегрированный продукт. Эта операционная система будет вставать на продукцию собственного производства под брендом Inferit. Это получается уже целая экосистема под брендом Inferit», — пояснила Мельникова.

Компания НЦПР, специализирующаяся на безопасных программных продуктах с открытым кодом, занималась разработкой семейства продуктов «МСВСфера», первоначально предназначавшихся для Вооруженных сил. Собеседники CNews на СПО рынке сообщали, что Softline покупал НЦПР с целью получения базы сертификатов ПО, необходимой для осуществления поставок в госорганы.

Руководитель направления продвижения ОС в компании Softline Денис Корсаков сказал CNews, что развитие «МСВСфера» — стратегическое решение в рамках импортозамещения. Кроме того, ОС позволяет закрывать большой пласт потребностей, связанных с поддержанием работы критических бизнес-приложений. По сути ОС — это связующее звено между «железом» и функциональным ПО. Благодаря собственной ОС компания может предлагать клиентам комплексное решение на базе компьютерной техники «Инферит» (группа Softline).

«МСВСфера» — быстрая, безопасная и надежная операционная система, способная полностью заменить собой популярные решения зарубежных вендоров, заверили в компании. «Это стабильная платформа для развертывания приложений в инфраструктуре предприятия. Решение полностью российское, включено в реестр отечественного ПО и безопасно с точки зрения санкционных рисков», — рассказал Корсаков.

ОС общего назначения на базе ядра GNU/Linux бинарно совместима с Red Hat Enterprise Linux и его производными, отметил он. Чтобы упростить процесс перехода, компания запустила обучающий курс и сервис «Миграция», который помогает осуществить переход без прерывания операционной деятельности заказчиков.

«МСВСфера» имеет две основные конфигурации: серверную и клиентскую. Серверная конфигурация предоставляет необходимые инструменты для создания мощных серверных платформ, включая файл-сервер, веб-сервер, почтовый сервер, сервер баз данных и др. Клиентская конфигурация обеспечивает надежное и быстрое рабочее место с офисными приложениями, веб-браузером, почтовой программой и другими инструментами для работы.

«Мы активно развиваем продукт, в частности, прорабатываем репозиторий и функционал, связанный с виртуализацией. Главная задача, которую сейчас решаем — доступность привычных бизнес-приложений на системах Linux. Для этого, в том числе, мы активно сотрудничаем с вендорами российского ПО, предоставляя пользователям доступ к широкому спектру совместимых продуктов», — рассказал Корсаков.

По его словам, уже запущен процесс тестирования совместимости новой ОС с различными аппаратными платформами и сторонним программным обеспечением. Эксперт отметил, что компания планирует работать как с государственными, так и бизнес-заказчиками, активно участвовать в профессиональных отраслевых мероприятиях.

«Конкуренция — здоровый рыночный механизм, стимулирующий компании неустанно развивать свои продукты. Мы изучаем продукты наших коллег по рынку и смотрим на них как на партнеров. Мы изучаем, в каком направлении происходит технологическое развитие, имеем возможность нащупать собственные пути решения актуальных запросов клиентов», — сказал Корсаков.

Операционка найдет своих клиентов

Глава НП «Руссофт» Валентин Макаров сказал CNews, что благодаря большой базе вендоров, продукты которых продает Softline, а также с учетом широкого присутствия своих центров продаж по всему миру и наличия финансового рычага, Softline может занять значимую долю не только российского рынка, но и рынка дружественных стран. «Обеспечив совместимость продаваемых через себя программных продуктов со своей операционной системой, компания может интегрировать свою ОС с разными наборами приложений в комплексные интегральные решения, тем самым Softline может заинтересовать крупных заказчиков продукцией "под ключ"», — подчеркивает он.

Директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров сказал CNews, что, возможно, собственная ОС потребовалась Softline для создания некой экосистемы продуктов, устанавливаемых на ПК и ноутбуки, поставляемые компанией в органы государственной власти, где есть определенные ограничения в части зарубежного софта.

«В таком случае наличие именно собственной, а не сторонней ОС даст Softline хорошее преимущество, обеспечит гарантированную совместимость с другим предустановленным ПО и создать дополнительную стоимость в части поддержки. Но, насколько данная история окажется успешной, покажет только время. Поскольку в любом случае создание собственной ОС, даже на основе уже имеющегося продукта — довольно затратная и небыстрая история, очень многое будет зависеть от команды разработки и сейлов, а также грамотно выстроенной стратегии», — считает эксперт.

Огромные инвестиции

Технический директор компании «Фогстрим» Андрей Мерзляков в беседе с CNews отметил, что для полноценного развития ОС нужны огромные инвестиции.

Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин сказал CNews, что из российских ОС стоит выделить «Альт» компании «Базальт СПО» как наиболее зрелую, а попытки Softline или Сбербанка сейчас плодить дистрибутивы Linux эксперт серьезно не рассматривает. «Любая ОС — это команда. Новостью было бы если бы Softline позвал какого-то крутого Linux-разработчика или команду. А если такой новости нет, то и новость о регистрации "собственной ОС" — это не новость», — считает эксперт.

CTO CodeInside Владислав Егоров сказал Cnews, что если говорить о Softline, скорее всего речь идет о диверсификации бизнеса. После ухода с российского рынка большого числа разработчиков ПО, продажа которого приносила огромную прибыль, требуется предпринимать какие-то действия, чтобы оставить бизнес на плаву. «Если смотреть на вопрос глубже, речь идет не о создании своей ОС, а об очередной сборке дистрибутива GNU/Linux, компоненты которой разрабатываются международным сообществом и публикуются в свободном доступе», — считает эксперт.

Заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов сказал CNews, что продукт можно вывести на качественный уровень только при соответствующих трудозатратах и инвестициях. Вопрос только в том, сколько времени для этого потребуется, и готов ли рынок ждать. В случае с разработкой ОС пул основных игроков практически сформирован, и к январю 2025 г. вряд ли произойдут кардинальные изменения, считает он.

Руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог», разработчик Polycode Людмила Богатырева сказала CNews, что Softline сформировал большую клиентскую сеть, у которой в рамках импортозамещения есть спрос на отечественное ПО, в том числе в сегменте операционных систем. Компании выгодно разработать собственную ОС, чтобы закрыть потребности своих клиентов в российских операционных системах и иметь возможность создавать собственные полностью российские продукты «под ключ».

Виктор Петров сказал CNews, что, возможно, собственная ОС потребовалась Softline для создания некой экосистемы продуктов, устанавливаемых на ПК и ноутбуки, поставляемые компанией в органы государственной власти, где есть определенные ограничения в части зарубежного софта. «В таком случае наличие именно собственной, а не сторонней ОС даст Softline хорошее преимущество, обеспечит гарантированную совместимость с другим предустановленным ПО и создать дополнительную стоимость в части поддержки», — считает эксперт.

История Softline

Softline была одним из топовых дистрибуторов Microsoft до ухода западных вендеров из России в 2022 г. Тогда системный интегратор переориентировал бинес на отечественные технологии, а в середине 2022 г. в компании сообщили о планах разделить бизнес на российский и международный из-за различия ИТ-рынков в свете геополитических событий. В Softline посчитали, что разделение компании позволит сохранить ее акционерную стоимость, и две новые структуры смогут лучшим образом привлекать клиентов и сотрудников.

Российский бизнес Softline был отдан Игорю Боровикову за символический $1. Взамен остальные акционеры Softline получили по 0,6066 акций на каждую имеющуюся у них акцию, в результате чего доля Боровикова в глобальном Softline снизилась с 53% до 44%.

В России осталась «Группа компаний Softline», которая полностью перешла под контроль фонда «Тетис кэпитал». В апреле 2023 г. основатель компании Боровиков перестал быть ее бенефициаром. Позднее глобальная Softline изменила название на Noventiq и перешла на работу под этим брендом.

В феврале 2023 г. Noventiq объявила о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition с целью выхода на американскую биржу Nasdaq (такого рода компании проводят IPO, но не имеют активов и ищут способы слияния с другими компаниями).