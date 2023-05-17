В России легализуют иностранный пиратский софт, чтобы получить денег для отечественных ИТ

Зарубежный софт в России станет возможно использовать легально. Для этого Минцифры придумало схему с отчислениями на спецсчет. Полученные средства министерство хочет направить на поддержку отечественных разработчиков. Мнения экспертов разделились: часть считают это хорошей идеей, однако большинство выступает против инициативы и считает, что новый механизм окажется нерабочим и неперспективным.

Лицензирование иностранного софта по-новому

Отечественные компании смогут продолжить легально использовать зарубежный софт, отчисляя средства на спецсчет. Часть денег с этого счета будет направляться на льготные ИТ-кредиты для разработчиков. Это следует из обновленной версии законопроекта Минцифры о принудительном лицензировании иностранного ПО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Правительстве. Также эту информацию подтвердил изданию собеседник в ИТ-компании, знакомый с ходом обсуждения проекта закона.

Лицензии будут оплачиваться по тарифам, которые были утверждены до ухода вендоров ПО из России. Для этих целей будут использоваться специальный счет типа «О». Данная классификация подразумевает рублевые счета, которые используются банками для расчета с иностранными компаниями в условиях санкций. Средства спецсчета, которые не будут востребованы правообладателями, впоследствии будут передавать в фонд поддержки ИТ-отрасли, в том числе в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), пояснили в Правительстве изданию.

Источник в ИТ-компании уточнил «Ведомостям», что эти средства могут направить в проекты, которые в июне 2022 г. поручил создать премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о импортозамещении в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) и центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО.

Также стало известно, что Правительство сможет уполномочить органы власти формировать перечни софта, который может использоваться без согласия правообладателей с возможностью выплат компенсаций. Срок использования такого ПО будет определяться после выхода закона о лицензировании. Такой механизм необходим для стимулирования спроса на российский софт, сообщил изданию источник в Минцифры.

Стоит ли овчинка выделки

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев сказал CNews, что механизм будет абсолютно нерабочим и точно невостребованным, потому что установить, какие компании используют софт ушедших компаний не представляется возможным, а добровольно делать отчисления на спецсчет вряд ли кто-то захочет. Рензяев считает, что с развитием отечественного ПО, компании сами перейдут на легальный софт и будут за него платить, потому что это удобнее, но продукт должен достигнуть определенной зрелости.

Заместитель директора и соучредитель компании Vinteo Дмитрий Серый сказал CNews, что даже в такой подаче тема принудительного лицензирования иностранного софта может помешать импортозамещению, затормозить развитие отечественных компаний и технологий. «Уже много пройдено на пути к импортонезависимости, и сейчас это “мина замедленного действия”, которая может нивелировать все усилия. Сам факт возможности использовать зарубежные решения способен простимулировать заказчиков ничего не делать — зачем менять иностранные продукты на российские, если можно легализовать у себя привычное импортное, пусть и доплатив», — считает эксперт.

По его мнению, здесь нужно разработать четкую и прозрачную систему контроля, чтобы например не было новых инсталляций, была доказана необходимость использования именно этого импортного решения и адекватная оценка отсутствия полноценно работающих отечественных аналогов. Определенно, это будут не все сегменты рынка, а скорее связанные с узкоспециализированным ПО, считает Серый.

Зачем платить, когда «и так сойдет»

Заместитель генерального директора Postgres Professional, глава комитета по интеграции российского ПО ассоциации «Отечественный софт» Иван Панченко сказал CNews, что, с одной стороны, обязать бизнес платить за иностранное ПО видится более справедливым, чем позволить использовать софт бесплатно. В противном случае переход на отечественные решения был бы экономически невыгоден.

«С другой стороны, странно предлагать доступ к деньгам со спецсчетов иностранным вендорам — они не только добровольно и вероломно отказались получать деньги за свои продукты, но и в одночасье закрыли доступ к обновлениям и прекратили оказывать техподдержку. Скорее с них нужно требовать возмещения убытков», — рассуждает Панченко.

Он отметил, что ИТ-отрасль и так получает мощную государственную поддержку в виде налоговых льгот и стимуляции спроса на свою продукцию. Возможно было бы полезней направить деньги на образование или финансирование научных разработок, которые помогут достичь технологического суверенитета в областях, где с ним дела обстоят хуже, чем с ПО, например в микроэлектронике.

Директор по консалтингу компании «Рексофт» Виталий Баланда отметил в разговоре с CNews, что механизм в первую очередь направлен на поддержку производителей отечественного ПО, выравнивая экономические условия получения прав. Также механизм обеспечит условно легальное использование иностранного ПО в случаях, когда заказчик не готов к переходу на отечественные аналоги.

«В целом использование регулятором комбинации стимулирующих и протекционистских методов обеспечения импортонезависимости представляется верным, похожие методы используются в США, Бразилии, Китае. Основной вопрос заключается в способе реализации данного механизма, так как потребуются способы аудирования количества используемых лицензий», — отметил он.

По пути из серой зоны к российским аналогам

Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов сказал CNews, что многие российские компании долгое время ожидали разработки правового решения, позволяющего использовать безальтернативное иностранное ПО, то есть в случаях, когда отечественные разработчики еще не могут предложить адекватную замену.

По его мнению, принятие данного законопроекта предоставит значительному числу российских предприятий возможность выйти из серой зоны, где они вынуждены продолжать использовать иностранное ПО без наличия законных оснований, включая отсутствие оплаченных лицензий. Он считает, что важно учесть, что переход с использования иностранного ПО на российский аналог для любого предприятия связан с существенными затратами и практически всегда требует значительного времени.

«Любое решение, направленное на преодоление проблемы использования безальтернативного иностранного ПО, сопряжено с обширной зоной риска. Существуют, по меньшей мере, два потенциальных негативных аспекта: во-первых, возможность непризнания легитимности такого решения международным сообществом разработчиков, а во-вторых, потенциальный вред для отечественных разработок», — сказал Сиволобов.

Он отметил, что международное сообщество разработчиков, в основном представленное европейскими и американскими компаниями, имеет потенциал ответить санкциями в отношении российских предприятий. Эти меры могут включать блокировку использования российскими разработчиками ПО с открытым исходным кодом и даже блокировку программ на основе российских IP-адресов или российских лицензий — ведь в настоящее время многие отечественные предприятия вынуждены продолжать использовать иностранное ПО, не имея возможности его оплатить.

В то же время он призвал не впадать в пессимизм: на его взгляд, важно продолжать переговоры с представителями иностранных разработчиков ПО и стремиться к решению проблемы без лицензионной войны.

Эксперт считает, что российские разработчики могут столкнуться с тем, что предприятия потеряют стимулы к переходу на российское ПО. Для смягчения этого негативного эффекта планируется использование полученных средств в форме кредитов и других форм поддержки, направленных на развитие отечественных разработчиков. Это позволит восполнить потенциальный ущерб и поддержать российскую разработку ПО. Сиволобов отметил, что Минцифры стремилось достичь продуманного баланса в новых мерах регулирования рынка.

«Однако остается открытым вопрос: какова судьба новых предприятий и филиалов? Поскольку у них еще не имеется лицензий на использование иностранного ПО, а во многих категориях российские альтернативы пока не разработаны, возникают определенные риски. Таким образом, новый законопроект не является панацеей от всех проблем с лицензированием иностранного ПО, а решает конкретную задачу», — рассуждает эксперт.

После принятия закона и соответствующих регуляторных мер, закон может стать эффективным инструментом на протяжении ближайших пяти лет, в то время как будет осуществляться процесс вымывания иностранного ПО из российских предприятий, прогнозирует Сиволобов. Однако существуют опасения, что если предприятия смогли прожить год без оплаты иностранным разработчикам и без негативных последствий для себя, то они могут продолжать существовать и в будущем, избегая приобретения российского ПО. В таком случае, ключевым фактором будет реальное правоприменение, считает он.

Генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович сказал CNews, что бизнесу нравятся простые, понятные и прозрачные механизмы. В данном же случае этих признаков не наблюдается. Например, что будет включаться в понятие «оплата по старым тарифам», задался вопросом эксперт.

«Это стоимость софта из российского прейскуранта по состоянию до 24 февраля 2022 года? Считаем со скидкой или без? Вендоры часто предоставляют клиентам особые условия покупки лицензий, в высшей степени персонализированные в зависимости от конкретного проекта. Пока такие моменты не будут однозначно объяснены, инициативу оценивать сложно», — рассуждает Володкович.

Он также отметил, что без согласия ушедшего разработчика программного продукта полноценно активировать его функциональность нельзя. Можно только взломать, что очевидно скажется на работоспособности и надежности ПО. Также ему не совсем понятно, за что российские пользователи должны платить в сложившихся условиях: стоимость лицензии — это не только функциональность ПО, но и поддержка, апдейты, консультации и обучение работе с продуктом.

Володкович считает, что, с одной стороны, в теории подобный механизм мог бы стать источником инвестиций в российские разработки в этой области при условии, что этот процесс будет понятным, открытым и доступным. С другой, в его понимании, весьма странной выглядит сама идея начисления средств в пользу западных компаний после демонстративного ухода с нашего рынка. Здесь могут возникнуть проблемы с принятием нашими компаниями самой необходимости платить. «Мы платим за использование софта государству, которое его ни поддерживает, ни обновляет, ни обучает? Мотивация для бизнеса совершенно не очевидна», — заявил эксперт.

«В том случае, если это ожидание возвращения компаний обратно в Россию и попытка сохранить хороший имидж, то это никто не оценит, — говорит Володкович. — Когда западные вендоры присутствовали в нашей стране, можно было отслеживать лицензионную чистоту бизнеса в направлении софта путем проверок и обращений в суд в случае нарушений. Но в условиях, когда у производителей нет официального присутствия, смысл таких мер размывается», — заключил он.

Импортозамещение не заменить

Генеральный директор «Эдит про» (группа «Борлас») Дмитрий Кичко сказал CNews, что как временный способ продления использования иностранного ПО данная мера может рассматриваться. Но такой мерой не решаются вопросы с информационной безопасностью и поддержкой софта. Поэтому импортозамещение все равно останется актуальным.

Генеральный директор компании «Фогстрим» Алексей Романов отметил, что рассматриваемая идея отличная, необходимая и своевременная. «Сегодня невозможно в одночасье отказаться от иностранного ПО, точно так же как и невозможно в миг перейти на отечественное ПО. Поскольку мы прекрасно понимаем, чтобы создать аналог какого-либо ПО, необходимо время и деньги», — сказал эксперт CNews.

«Если компания, использующая сегодня иностранный софт, будет платить за него и отчислять деньги на льготный кредит для российских разработчиков, которые им, этой же компании, заменят иностранное ПО отечественным, это позволит компаниям, бизнесу перейти на отечественного производителя ПО гораздо быстрее. А у российских разработчиков будет заказчик и покупатель их продукта», — уверен он.

При этом Романов считает, что желательно, чтобы были установлены и ограничения по времени использования иностранных программ. Например, в течение трех лет компания платит за иностранное ПО и делает отчисления на льготное кредитование. По истечении этого времени она переходит полностью (или, например, на 80%) на российское ПО.

Если же деньги будут только отчисляться на какие-то счета для льготного кредитования, здесь пока не понятно, как и на какие разработки их потом будут направлять, и есть риск, что мы можем остаться без востребованного ПО, подчеркнул эксперт.

Из недавней истории

Ранее стало известно, что законопроект о легализации использования западного ПО без разрешения правообладателя должен быть представлен Минцифры в апреле 2023 г. Предполагалось, что использование иностранного софта будет платным, так как министерство не хочет вырабатывать у компаний привычку не платить за ПО. Подразумевалось, что закон будет действовать около трех лет, пока в России не разработают достойных аналогов, и компании на них не перейдут.

В ноябре 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM 2022 заявлял, что в России разрабатывается специальный механизм легализации ПО иностранных разработчиков при отсутствии у него российских аналогов.