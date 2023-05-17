Минцифры: Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву

Минцифры определилось со сроками запуска реестра воинского учета. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что реестр начнет работать к осеннему призыву 2023 г.

Военучет перешел в онлайн

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что реестр воинского учета будет запущен к осеннему призыву на срочную службу. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Ранее Минцифры опубликовало проект, в котором определила сроки введения реестра в эксплуатацию: с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

На первом этапе пройдет апробация методических, организационных и технологических условий для ведения реестра. На втором этапе будут произведены необходимые настройки, а на третьем этапе Минобороны России будет формировать записи в реестре и обеспечивать его эксплуатацию. Оператором реестра также предлагается назначить Минобороны.

Глава Минцифры в апреле 2023 г. заявлял, что если у человека есть право на отсрочку, повестку на «Госуслугах» он не получит. Если же это все-таки случилось, ее можно будет обжаловать онлайн. Министр также объяснял, что формированием электронного реестра военнообязанных будет Минцифры по заданию Минобороны, но появиться он может не раньше осени 2023 г.

«Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены еще на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придет, ее можно будет обжаловать на "Госуслугах" и подтвердить свое право на отсрочку, приложив необходимые документы», – отмечал Шадаев, добавив, что такие обращения будут рассматривать в течение пяти дней.

Доступ ко всем данным

В мае 2023 г. стало известно, что Российские военные комиссариаты в ближайшем будущем получат доступ к медицинским данным призывников из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это следовало из проекта постановления правительства, который вносит поправки в положение о призыве.

Проект подготовило военное ведомство в рамках общей цифровизации воинского учета. На данный момент в России при рассмотрении вопроса пригодности или непригодности человека, сотрудники военкоматов ориентируются на лист медицинского освидетельствования с заключением доктора. Также они используют карту медицинского освидетельствования призывника.

Теперь же, как говорилось в документе, Минобороны рассчитывает использовать и «сведения, полученные в электронной форме из ЕГИСЗ». «Коммерсант» уточнял, что пока не ясно, идет речь о доступе к одному лишь заключению в электронном виде или вообще всем медицинским данным призывника.

Виртуальный каталог людей

О разработке реестра стало известно в апреле 2023 г. Тогда Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании электронного реестра военнообязанных. Сообщалось, что вносить в него сведения будут все, у кого они есть – госорганы, работодатели, учебные заведения, медучреждения и пр. Реестр будет максимально подробным, с гигантским объемом персональных данных каждого подлежащего призыву гражданина. Также законопроект уточняет правовой статус электронных повесток и перечисляет ограничительные меры, применяемые к уклонистам.

Виртуальный каталог по каждому, кто должен отслужить или состоит в запасе, будет содержать в первую очередь: ФИО, дату рождения, пол, номер СНИЛС, номер ИНН, детальные сведения об удостоверяющем личность документе, а также информацию о месте жительства и (или) месте пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания.

В дополнение к перечисленному карточка состоящего на воинском учете россиянина будет содержать: наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства; код и наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете; сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; сведения о факте выдачи документа воинского учета; сведения о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе; сведения о прохождении обучения, включая сведения об образовательной организации; сведения о состоянии здоровья в объеме, установленном правительством России; код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе; признак наличия у гражданина оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу.

Отдельно в законопроекте указывалось, что в реестр будут вноситься «иные сведения, определенные правительством России». Какие именно иные сведения подразумеваются, авторы документа не уточняют.