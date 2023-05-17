Италия потратит 10 млн евро на помощь людям, которых уволят из-за ИИ

Власти Италии выделили 30 млн евро фонду, который помогает обучению граждан цифровым профессиям. 10 млн уйдут на переподготовку людей, чьим профессиям особенно угрожает искусственный интеллект.

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Власти Италии выделили крупную сумму в помощь людям, чьей трудовой занятости угрожает искусственный интеллект (ИИ).

Правительство направило 30 млн евро в Фонд цифровой республики (Fondoperla Repubblica Digitale). Его основное назначение — помочь итальянцам освоить цифровые профессии. Как отмечает Reuters, 54% граждан Италии в возрасте от 16 до 74 лет не обладают даже базовыми навыками работы с цифровыми технологиями, что значительно превышает общеевропейский показатель.

Из 30 млн евро общей суммы, выделенной правительством, 10 млн уйдут на поддержку и обучение людей, чьим текущим профессиям особенно угрожает распространение новых технологий и автоматизации, в первую очередь ИИ.

По данным руководителей Фонда цифровой республики, под угрозой оказалось множество профессий, в том числе связанных с транспортом, логистикой, офисной техподдержкой и администрированием. Также нарастающая степень автоматизации может оставить без средств к существованию работников производства, сервисной и ритейловой сфер.

Фото: https://photogenica.ru/zoom/PHX6819924/ Италия потратит миллионы, чтобы вывести людей из-под удара ИИ

Фонд цифровой республики намерен их подстраховать и переобучить.

Достаточно ли этого?

Еще 20 млн евро будут направлены на поддержку безработных и «экономически неактивных», точнее, на их обучение цифровым профессиям, которые помогут им снова выйти на рынок труда.

«ИИ качественно перестроит многие современные отрасли, вынудив большое количество людей переобучаться и осваивать новые навыки, более релевантные новой действительности, — полагает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего”. — Помощь с переобучением, оказываемая со стороны государства, — мера отчасти популистская: в сущности это будет лишь кратковременное смягчение эффекта. В запуске более масштабных систем поддержки особого смысла нет, разве что речь идет о перестройке всей системы образования».

Резкое распространение таких технологий как чат-бот ChatGPT, привлекло внимание законодателей сразу в нескольких странах. Многие эксперты утверждают, что ИИ необходимо жестко регулировать, чтобы избежать угроз для национальной безопасности, образования и рынка труда.

Однако пока варианты регулирования обсуждаются, технологии ИИ развиваются ускоренными темпами, меняя все на своем пути.