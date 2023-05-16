ГЛОНАСС строит особого сотового оператора для чиновников

В России появится новый виртуальный оператор специально для чиновников – над ним работает ГЛОНАСС. Обещана развитая защита голосовых вызовов и передачи данных. Кто из реальных операторов предоставит новому виртуальному свою инфраструктуру, неизвестно, но в ГЛОНАСС есть опыт использования сетей всей «Большой четверки» для работы системы экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС».

Чиновники позвонят

АО «ГЛОНАСС» работает над созданием нового виртуального оператора связи с прицелом на госслужащих, упомянул в интервью РИА «Новости» глава корпорации Алексей Райкевич. По его словам, поскольку АО «ГЛОНАСС» – полностью государственная компания, то сеть нового оператора будет являться «доверенной средой для обмена данными».

Алексей Райкевич подчеркнул, что новый оператор предложит абонентам услугу не только передачи данных, но и голосовых вызовов. При этом он не уточнил, какой именно российский оператор связи, располагающий собственной инфраструктурой, предоставит АО «ГЛОНАСС» свое «железо».

Суть любого оператора связи в том, что своей аппаратуры у него нет – он строит сеть в составе чужой инфраструктуры, арендуя аппаратные мощности. На май 2023 г. в России существовало множество виртуальных операторов, работающих по такой схеме – «Сбермобайл», «ГПБ мобайл» и многие другие.

Связь не для всех

Алексей Райкевич сообщил агентству, что голосовая связь, как и передача данных будет защищенной, но не уточнил, как именно это будет реализовано. Также он отметил, что на начальном этапе география распространения нового виртуального оператора будет не очень широкой: «Мы прямо сейчас подписываем контракт относительно небольшой, на тысячу сим-карт».

Фото: Госдума Госслужащим полагается особая связь. О переходе на специализированные смартфоны речи пока нет

В планы на будущее, по словам главы АО «ГЛОНАСС», входит масштабное распространение нового виртуального оператора. «Наши амбиции простираются на всю связь для госслужащих», сказал он, добавив, что данное направление «на горизонте двух-трех лет на порядок вырастет в объемах».

О том, появится ли со временем возможность подключения к оператору обычным россиянам, не относящимся к чиновникам, Райкевич не сообщил.

Из четырех операторов – один

Алексей Райкевич в интервью РИА «Новости» заявил: «Наша SIM-карта, имеющая наибольшее радиопокрытие по стране, вызывает живой интерес». Как именно будет реализовано наибольшее покрытие, Райкевич не сказал. Возможно, оно будет достигнуто путем объединения возможностей нескольких или всех операторов «большой четверки» («Билайн», «Мегафон», Tele2 и МТС) в одну виртуальную структуру.

По такому принципу, по словам Райкевича, сейчас работает система аварийной связи в автомобилях, оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС». «При аварии часто водители находятся в состоянии шока или просто не могут найти или дотянуться до своего телефона, который может улететь в разбитое окно. Кнопка SOS также снижает риск слабого сигнала сотовой связи, наша сеть использует покрытие всех операторов большой четверки», – заявил глава АО «ГЛОНАСС».

«ЭРА-ГЛОНАСС» – это российская система вызова экстренных служб и экстренного реагирования при авариях. Разработка проекта велась с 2009 г., тестовая эксплуатация началась летом 2013 г., а к концу 2013 г. система заработала на всей территории России. С июля 2015 г. «ЭРА-ГЛОНАСС» находится в ведении АО «ГЛОНАСС», занимающегося развитием одноименной российской системы спутниковой навигации. Это отечественный аналог американской системы GPS и европейской Galileo.

Чиновники отделены от населения

На момент выпуска материала не было известно, станет ли использование нового оператора связи обязательным для российских госслужащих, и смогут ли они пользоваться услугами обычных привычным россиянам операторов в дополнение к новому виртуальному за авторством ГЛОНАСС. Но в России есть тенденция, когда чиновников обязывают пользоваться конкретными сервисами по рабочим вопросам.

Например, в начале апреля 2023 г. региональных чиновников начали переводить на автоматизированные рабочие места госслужащих, разработанные холдингом VK, ранее известным как Mail.ru Group. Это отечественная альтернатива иностранным мессенджерам, включая Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype – предполагается, что госслужашие перейдут на АРМ от VK и больше не будут использовать зарубежные решения для обсуждения рабочих вопросов.