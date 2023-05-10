CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

CNews приглашает на работу талантливых журналистов и редакторов

Издание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых авторов.

CNews приглашает на работу редакторов и журналистов. Вот наши вакансии.

ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:

  • подготовка материалов;
  • проведение интервью.

Требования:

  • грамотный русский язык;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • допускается удаленка, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.

Отправить резюме.

РЕДАКТОР ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ

Обязанности:

  • редактура и выпуск материалов в ленту новостей CNews.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • работа удаленная, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.

Отправить резюме.

АВТОР, ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:

  • написание статей;
  • проведение интервью.

Требования:

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • допускается удаленная работа;
  • рассматриваются кандидаты, живущие вне Москвы.

Отправить резюме.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производители умоляют Мишустина спасти их от тотальной маркировки электроники. Она чревата миллиардными убытками и срывом поставок

Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Сбербанк создал собственную ОС

Степень «российскости» оборудования на госзакупках станет дороже денег

Разгромлен глобальный ИТ-сервис для краденых кредиток. Его создатель прячется в России, чтобы не сесть на 20 лет

После публикации CNews «Ростех» спешно выходит из бизнеса загадочного разработчика «железа» на «Байкалах»

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Показать еще

Наука

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM