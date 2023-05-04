После публикации CNews «Ростех» спешно выходит из бизнеса загадочного разработчика «железа» на «Байкалах»

Входящий в «Ростех» НЦИ после недолгого сотрудничества с ИТ-компанией с крайне сложной репутацией, известной разработкой решений на российских процессорах из линейки «Байкал», решил выйти из ее бизнеса. Источник редакции на рынке, близкий к осиротевшей компании, утверждает, что на проведение своеобразной ревизии своих активов «Ростех» спровоцировал вышедший ранее материал CNews.

НЦИ выходит из «Эдельвейса»

Как стало известно CNews, входящий в «Ростех» татарстанский «Национальный центр информатизации» (НЦИ) принял решение выйти из состава учредителей сверхзагадочной ИТ-компании «Эдельвейс». Об этом редакции рассказали два источника на рынке, а позже подтвердили представители «Ростеха» и самого «Эдельвейса». В ЕГРЮЛ какие-либо изменения в составе учредителей организации пока отражения не нашли.

Напомним, «Эдельвейс» рынок связывает с подследственным основателем суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволодом Опанасенко. За последние годы «Эдельвейс» успел заявить о себе как о разработчике и поставщике «железа» на российских процессорах из линейки «Байкал».

Так называемая блокирующая доля в 25,1% в ООО «Эдельвейс» официально перешла к НЦИ немногим более года назад — 5 апреля 2022 г. Правда, о том, что переговоры о покупке пакета долей в компании ведут структуры «Ростеха», заинтересованного в наработках на российских процессорах, CNews стало известно еще в августе 2021 г.

Ростеховский НЦИ выходит из состава учредителей « Эдельвейса », разработчика железа на «Байкалах»

В настоящее время проходят корпоративные процедуры по выходу ООО «НЦИ» из состава учредителей ООО «Эдельвейс», сообщили CNews представители «Росэлектроники» (входит в «Ростех») и «Эдельвейса». «Выход осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с обоюдным решением о расторжении корпоративного соглашения, заключенного в 2022 г., — уточнили представители госкорпорции. — При вхождении в состав учредителей доля ООО “Эдельвейс” была приобретена ООО “НЦИ” по номиналу — за 2 510 руб.».

По их словам, решение о расторжении корпоративного соглашения было принято «в связи с отсутствием коммерческих проектов, в реализации которых был бы задействован научно-технический потенциал компании “Эдельвейс”».

«”Эдельвейс” продолжит вести разработки в качестве независимого дизайн-центра, что соответствует размеру бизнеса и стратегическим задачам компании», — заверили CNews представители этой организации.

Разрыву предшествовал огромный иск другой «дочки» «Ростеха»

Один из источников CNews, близкий к «Эдельвейсу» утверждает, что недолгое сотрудничество сторон прервалось после публикации CNews сведений о 540-миллионном иске к «Эдельвейсу» со стороны научно-производственного предприятия «Исток» им. А. И. Шокина, которое также входит в «Ростех».

Источник располагает данными, в соответствии с которыми именно журналистский материал об этом иске обратил на себя внимание руководство на каких-то «этажах» госкорпорации, спровоцировав его на проведение своеобразной ревизии. «Решение принималось чуть ли не за один день», — утверждает источник.

Напомним, иск «Истока» на 544,6 млн руб. был подан в Арбитражный суд Москвы 14 марта 2023 г. Ближайшее заседание по делу запланировано на 23 мая. Подробности иска в публичных документах пока не отражены.

Ранее CNews писал, что иск мог быть связан с тем, что «Исток» сотрудничал с «Эдельвейсом» в части проектов, которые имели отношение к запуску сборочной линии для выпуска техники (в первую очередь системных блоков и моноблоков) на «Байкалах».

Накануне выхода той публикации «Эдельвейс» не прокомментировал CNews причины иска, но через три недели после выхода материала, 12 апреля 2023 г. разместил на своем сайте совместное с «Истоком» сообщение о том, что «дочка» «Ростеха» никогда не привлекала компанию к выполнению каких-либо опытно-конструкторских работ и не заключала соответствующих контрактов. «Этим объясняется упомянутый в статье CNews факт отсутствия в открытом доступе каких-либо данных о договорах, заключенных между “Истоком” и “Эдельвейсом”, — говорится в сообщении. — НПП “Исток” никогда не имело и не имеет претензий к компании “Эдельвейс”, связанных с невыполнением заказа на какие-либо работы».

В отношении иска в сообщении отмечается, что он «является необходимым техническим этапом урегулирования хозяйственного спора между двумя компаниями». «На текущий момент компании подписали мировое соглашение по данному спору, которое запланировано к утверждению судом в первый день арбитражного разбирательства», — говорится в сообщении.

Еще один источник CNews, близкий к «Истоку», сообщает, что в действительности иск мог быть связан с закупкой «Эдельвейсом» у «Истока» (и неоплатой) крупной партии ноутбуков для некой «перепродажи».

При подготовке данного материала CNews предложил «Эдельвейсу» прокомментировать эти сведения, но не получил никакого ответа в течение двух дней.

Непростая репутация «Эдельвейса»

Напомним, Опанасенко, в отношении которого рынок не сомневается, что именно он является бенефициаром «Эдельвеса», еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал».

Линейку этих чипов разрабатывает теперь уже бывшая «дочка» основанной Опанасенко компании «Т-платформы» — «Байкал электроникс». Сейчас Опанасенко находится на свободе, однако ему все еще грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Принципиальное значение вопроса, связан ли «Эдельвейс» с Опанасенко или нет, заключается в том, что «Т-платформы» задолжали государству свыше 3 млрд руб., которые были выданы компании в виде шести субсидий на электронные проекты по итогам тематического конкурса Минпромторга в конце 2016 г.

Проекты касались разработок «железа» на «Байкалах». Как ранее заключал CNews, как минимум часть решений, предлагаемых сейчас рынку «Эдельвейсом», тематически тождественна этим разработкам.