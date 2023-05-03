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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Военкоматы получат доступ к ЕГИС здравоохранения, чтобы проверять призывников по электронным медкартам

Российские военкоматы обещают подключить к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, чтобы они оперативно получали доступ к медицинским данным призывников. Цифровизировать ведомства будут на фоне недавно принятого закона об электронных повестках, которые приравниваются к бумажным.

Военкоматам дадут доступ к медданным

Российские военные комиссариаты в ближайшем будущем получат доступ к медицинским данным призывников из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это следует из проекта постановления правительства, который вносит поправки в положение о призыве. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Проект подготовило военное ведомство в рамках общей цифровизации воинского учета. На данный момент в России при рассмотрении вопроса пригодности или непригодности человека, сотрудники военкоматов ориентируются на лист медицинского освидетельствования с заключением доктора. Также они используют карту медицинского освидетельствования призывника.

Теперь же, как говорится в документе, Минобороны рассчитывает использовать и «сведения, полученные в электронной форме из ЕГИСЗ». «Коммерсант» уточняет, что пока не ясно, идет речь о доступе к одному лишь заключению в электронном виде или вообще всем медицинским данным призывника. В Минздраве на этот вопрос внятно не ответили.

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Фото: Минобороны России
Теперь узнать историю болезни призывника в военкоматах смогут дистанционно

В проекте также указывается, что через электронную систему сотрудники военкоматов будут направлять в медицинские организации заявки на выделение профильных врачей, которых привлекают для осмотра призывников. ЕГИСЗ должна пригодиться ведомству также для отчетности. Предполагается, что муниципальные военные комиссары станут докладывать о результатах медицинских обследований призывников региональному военкому, а тот – губернатору города или области.

В документе также определен алгоритм подачи жалобы в призывную комиссию – это могут сделать призывники, которые считают, что их права были нарушены. Апеллировать можно и в электронной форме – через портал «Госуслуги».

Могут быть утечки

В беседе с «Коммерсантом» юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко, отметил, что по закону доступ к медданным есть только у тех лиц, которым дал разрешение пациент. В то же время любая информация такого характера может быть раскрыта в интересах государства по запросу госорганов или суда.

Теперь же медорганизации могут обязать раскрывать информацию без согласия пациентов на законодательном уровне – об этом и идет речь в проекте, уверен эксперт.

Ткаченко также отмечает, что остается вопрос с обеспечением защиты персональных медицинских данных, их хранения и передачи внутри системы, в том числе между военкоматами. Иными словами, риски утечки чувствительной информации к мошенникам могут значительно возрасти.

Что представляет собой ЕГИСЗ

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения появилась в стране в 2012 г. Она состоит из 13 подсистем, среди которых регистр медработников, реестр медорганизаций, электронная регистратура, интегрированная электронная медицинская карта и реестр электронных медицинских документов.

В постановлении правительства 2018 г. говорится, что в обмене информацией должны участвовать не только государственные учреждения, но и частные клиники, если у них есть медицинская лицензия. С 2020 г., если они это требование не исполнят, им грозит штраф.

По словам Вадима Ткаченко, качественно работа ЕГИСЗ до сих пор не налажена – делится информацией с ней только московская ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система). В регионах такого успешного опыта нет, так что вопрос отладки взаимодействия остается открытым.

Цифровизация воинского учета

Напомним, в апреле 2023 г. президент Владимир Путин подписал поправки к ряду законодательных актов, которые вводят систему цифрового учета военнообязанных граждан и реестра повесток, которые военкоматы могут рассылать через «Госуслуги». Если человек получил повестку и не явился в военкомат, ему запрещают выехать из страны. Впоследствии запретить водить автомобиль, покупать и продавать недвижимость, получать банковские кредиты и регистрировать ИП.

Анжела Патракова

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