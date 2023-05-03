Власти оштрафовали системообразующее ИТ-предприятие на 80 миллионов. «Ростех» вышел из числа совладельцев через три дня

«Ростех» вышел из участия в совместном с «Ростелекомом» импортозамещающем предприятии, включенном в число системообразующих для ИТ-отрасли России, — компании «Булат». За три дня до появления соответствующей записи в ЕГРЮЛ «Булат» был оштрафован Минпромторгом на 79 млн руб. «Ростелеком» заверяет, что выходить из «Булата» не намерен и не сомневается в его перспективах.

Уход «Ростеха» из «Булата»

Как выяснил CNews, госкорпорация «Ростех» отказалась от участия в предприятии, которым она владела совместно с «Ростелекомом», — в компании «Булат», разработчике российского телекоммуникационного и ИТ-оборудования.

По данным ЕГРЮЛ, 21 апреля 2023 г. из состава учредителей ООО «Булат» вышел входящий в «Ростех» санкт-петербургский НИИ «Масштаб».

До этого момента 37,5% долей в организации приходилось на ООО «Коммит кэпитал» — стопроцентную «дочку» «Ростелекома». НИИ «Масштаб» напрямую владел в ООО «Булат» долей в 38%. Оставшиеся 24,5% долей находились в управлении ООО «Кьютек», в которой 49% также принадлежали «Масштабу», а еще 51% числился за ООО «Кьютек-инвест», конечными владельцами которого в неравных долях выступают частные лица: гендиректор «Булата» Александр Комаров, гендиректор и единственный учредитель ООО «Астрософт про» Иван Ерошок и соучредитель ООО «Горизонт-инновации» Екатерина Кимяшова.

Таким образом, ранее совокупная доля ростеховского НИИ «Масштаб» в «Булате» составляла 50%. Теперь, с учетом того, что в тот же день, 21 апреля 2023 г. институт вышел и из состава учредителей «Кьютека», она сократилась до нуля. Доля «Ростелекома» осталась прежней.

Фото: «Ростех» «Ростех» перестал быть соучредителем компании «Булат», которой он владел совместно с « Ростелекомом

На момент публикации данного материала в «Булате» и «Ростехе» прокомментировать CNews произошедшие изменения не смогли.

Представители «Ростелекома» сообщили CNews, что «Ростех» свой выход из проекта с оператором согласовал. «Мы не планируем выход из “Булата” и видим компанию в качестве успешно развивающегося отечественного производителя телеком-оборудования», — добавили они.

Об объединении усилий «Ростеха» и «Ростелекома» под эгидой зарегистрированной в марте 2015 г. компании «Булат» стало известно в мае 2016 г. Целью проекта тогда было заявлено импортозамещение телекоммуникационного оборудования.

В середине апреля 2023 г. «Булат» по итогам заседания правительственной комиссии был признан организацией, соответствующей критериям системообразующего предприятия, и включен в тематический список. «Нахождение в данном списке позволит компании получать такие меры государственной поддержки как субсидии для возмещения затрат на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг; отсрочка по уплате налогов и авансовых платежей; государственные гарантии по кредитам или облигационным займам», — прокомментировал тогда данное событие представитель «Ростеха».

Накануне «Булат» был оштрафован на 80 млн рублей

Примечательно, что за три дня до изменений в ЕГРЮЛ «Булат» проиграл по иску к нему со стороны Минпромторга и был оштрафован на 79,2 млн руб. Решение об удовлетворении иска 18 апреля 2023 г. вынес Арбитражный суд Москвы. В полном объеме решение было изготовлено 24 апреля.

Иск министерства касался четырех субсидий, выданных Минпромторгом «Булату» в октябре 2016 г. в общей сумме 411,9 млн руб. В судебных документах названия поддержанных государством проектов не приводятся. Ранее договоры о выделении госсредств публиковались в реестр субсидий из федерального бюджета, но в середине декабря 2020 г. он был скрыт властями.

На момент публикации данного материала в «Булате» не смогли прокомментировать CNews характер ставших проблемными проектов.

«Иск предъявлен в связи с неполным достижением показателей, установленных соглашением предоставлении субсидии, — сообщили CNews представители Минпромторга. — В настоящее время сведения о тематиках поддерживаемых работ не раскрываются».

По совокупности имеющихся сведений можно заключить, что в целом разработки «Булатом» были осуществлены, но, видимо, с несвоевременным достижением целевых индикаторов эффективности. В частности во всех проектах не был вовремя достигнут показатель «объем производства и реализации импортозамещающей или инновационной продукции».