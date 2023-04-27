Власти дадут россиянам деньги на покупку отечественного «железа»

Минцифры собирается перезапустить механизм поддержки сквозных проектов в сфере российской электроники. Он будет подразумевать компенсацию части стоимости оборудования, если оно окажется дороже иностранного. Термин «сквозные проекты» был утвержден осенью 2021 г., но самих проектов такого рода в России нет до сих пор.

Все по новой

В России готовится к внедрению новый механизм работы сквозных проектов, касающихся отечественной сферы электроники, пишет «Интерфакс». Изменения коснутся крупномасштабной поддержки одновременно и производителей, и покупателей отечественного оборудования.

Механизм предполагает частичную компенсацию расходов на закупку отечественного оборудования. Производители, в свою очередь, вероятно, смогут рассчитывать на более высокий спрос на свою продукцию. Компенсироваться будет разница в цене между иностранным и российским «железом», если последнее окажется дороже. Делаться это будет, чтобы у покупателей не возникло желания сэкономить и купить зарубежное оборудование.

О новом механизме сквозных проектов заявил лично глава российского Минцифры Максут Шадаев. «Сейчас мы перезапускаем механизм сквозных проектов. Суть его в том, что мы, в случае если компания-покупатель выбирает российское оборудование, и оно дороже, чем аналогичное зарубежное, компенсируем разницу, чтобы это не ложилось дополнительным бременем», – сказал министр связи.

Максут Шадаев пообещал обновленный механизм поддержки сквозных проектов

Но следует отметить, что и до перезагрузки этот механизм предлагал финансовую поддержку. CNews писал, что покупатели также сможет возместить до 50% затрат на приобретение российских решений за счет федеральных субсидий. Производителям отечественной электроники были обещаны субсидии до 4 млрд руб.

Таинственные сквозные проекты

У термина «сквозные проекты» есть официальное определение, которое власти утвердили в ноябре 2021 г. отдельным постановлением Правительства России. Текст документа гласит, что данный термин подразумевает комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на внедрение программно-аппаратных комплексов или систем интеллектуального управления.

Этот комплекс включает, в том числе, организацию производства продукции, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке радиоэлектронной продукции, создание встроенного ПО, адаптацию существующего софта, а также мероприятия, связанные с выводом продукции на рынок с гарантированным объемом ее потребления. При этом данный объем должен превышать сумму затрат на указанные мероприятия.

Сквозные проекты в электронике как идея глубоко интегрированы во всероссийскую стратегию импортозамещения. Каждый такое проект, как сообщил CNews зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко, направлен «на создание максимально полной вертикально-интегрированной цепочки производства электронной продукции: от материалов для производства электроники до конечных сервисов».

Сквозные проекты буксуют

Максут Шадаев подчеркнул, что новый механизм сквозных проектов в сфере электроники потребует реализации дополнительных мер. В частности, понадобятся «длинный форвардный контракт», а также «очень значимые объемы и верификация по качеству».

По словам министра связи, все это необходимо для того, чтобы «коллеги были готовы такое оборудование закупать».

Дав определение термину «сквозные проекты», власти также утвердили правовой статус понятия «якорный заказчик» по отношению к сквозным проектам. Нынешние правила гласят, что любой проект можно считать сквозным, если его якорный заказчик – крупная компания со штатом более 5000 сотрудников.

Нельзя не отметить, что к концу 2022 г. в России не существовало ни единого сквозного проекта, получившего одобрение властей. Вероятно, именно с этим и связана перезагрузка механизма их поддержки.