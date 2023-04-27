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На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики

В разделе «Исследования» на портале ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов, большая часть которых — о российской отрасли информационных технологий (ИТ). За пять лет раздел https://ict.moscow/research/ стал одной из крупнейших открытых библиотек материалов о перспективных цифровых технологиях и технонаправлениях для ИТ-специалистов в России.

Что можно найти на портале

На портале ICT.Moscow собрано свыше 2,5 тыс. отечественных и зарубежных исследований, прогнозов, отчетов, рейтингов, кейсбуков, карт рынков и других материалов. В карточке каждого материала можно найти краткое описание с методологией и основными выводами, ссылку на источник, откуда взят документ, а также похожие исследования и материалы по теме.

С 2022 г. особое внимание уделяется отечественной ИТ-аналитике: сейчас в разделе около 1,7 тыс. материалов от 280 российских консалтинговых и технологических компаний, отраслевых порталов, вузов, госорганизаций, профильных ассоциаций, инновационных хабов и других источников. В их числе Ростелеком, НИУ ВШЭ, TelecomDaily, «ТМТ Консалтинг», Агентство инноваций города Москвы и другие.

Как найти нужную информацию

Все материалы раздела собираются с учетом актуальных технотрендов. Тут можно найти материалы по самым обсуждаемым в 2023 г. темам в сфере цифровых технологий: генеративному ИИ, новым поколениям связи (в том числе 5G и 6G), информационной безопасности, импортозамещению. Обзор наиболее заметных исследований российского ИТ-рынка публикуется в регулярных подборках на портале ICT.Moscow.

В разделе ИТ-аналитики около 1,7 тыс. материалов от 280 российских консалтинговых и технологических компаний, отраслевых порталов, вузов, госорганизаций, профильных ассоциаций, инновационных хабов и других источников

Раздел помогает руководителям и менеджерам цифровых проектов, основателям стартапов, отраслевым аналитикам, инноваторам и другим специалистам находить свежую информацию, отслеживать тенденции рынка, а также является дополнительной площадкой для размещения и продвижения аналитических ИТ-материалов. Их можно добавлять через специальную форму.

Портал ICT.Moscow — это коммуникационная площадка, на которой представлена вся цифровая экспертиза Москвы: базы знаний и практик по таким направлениям как искусственный интеллект, телеком, блокчейн и Smart City; новости; аналитика и экспертные материалы. А также на портале доступно более 3 тыс. карточек столичных технологических решений и сервисов, 1,3 тыс. мировых кейсов применения технологий со всего мира и более 15 тыс. других материалов по ИТ-тематике.

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