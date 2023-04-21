Создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

Павел Дуров за 2022 г. потерял $3,6 млрд из-за чего был признан самым обедневшим российским миллиардером. Он опустился в рейтинге богатейших людей с третьего на 10 место. Неурожайный год был не только у создателя Telegram. Уменьшилось и состояние Леонида Богуславского, инвестора в различные ИТ-компании, а также братьев Бухманов, создателей известной игры про дворецкого.

Плохой год

Создатель Telegram Павел Дуров по итогам 2022 г. стал самым «обедневшим» долларовым миллиардером из России. Об этом пишет Forbes.

Состояние Дурова уменьшилось с $15,1 млрд до $11,5 млрд (разница в $3,6 млрд). По версии издания, на состояние миллиардера повлияло падение котировок конкурентов Telegram — WhatsApp и Snapchat, чьи акции подешевели. А это, в свою очередь, отразилось на исчисляемой аналитиками стоимости Telegram.

И с третьего места рейтинга Forbes, которое Дуров занимал в 2022 г., он сместился на 10 место.

Кто еще обеднел

Помимо Павла Дурова, сократилось состояние и у Леонида Богуславского, фонду которого (RTP Global) принадлежат доли в 125 ИТ-компаниях из стран Европы, Америки и Азии. Богуславский был одним из первых инвесторов «Яндекса», «Озона». В 2023 г. кошелек бизнесмена уменьшился на $1,1 млрд до $3,6 млрд.

Например, Леониду Богуславскому принадлежат доли в компании Datadog (служба наблюдения за облачными приложениями, которая обеспечивает мониторинг работы серверов, баз данных, инструментов и сервисов). Капитализация компании в 2023 г. упала более чем в два раза.

И в тройку долларовых миллиардеров, чье состояние сократилось заметнее всего, попали братья Дмитрий и Игорь Бухманы. Они являются основателями игровой компании Playrix и создателями игр о дворецком Остин, который восстанавливает фамильный сад (Homescapes и Gardenscapes). Братья потеряли по $1,1 млрд каждый. Их состояние оценивается в $14 совокупно.

Другие продолжают богатеть

Как отмечает издание, только 13 миллиардеров из участников российского списка Forbes стали беднее. В общей сложности, они потеряли $8,5 млрд. На это оказали влияние не только санкции, которые затронули некоторых из них, но и котировки.

Остальные российские богачи стали еще богаче. И это произошло благодаря восстановлению российского фондового рынка, который обвалился после начала специальной военной операции. Например, в 2022 г. в глобальный список Forbes входило 88 россиян, в 2023 г. их стало 110. Из общего количества богачей только 46 попали под персональные санкции. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за год спецоперации с $353 млрд до $505 млрд,

Рейтинг самых богатых россиян возглавил основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние оценивается в $25,2 млрд. За год его бюджет вырос в два раза. По мнению издания, на состояние Мельниченко повлияло увеличение слоимости «Еврохима», так как после 24 февраля 2022 г. удобрения стали особенно востребованы.

В список богатейших русских также вошли президент холдинга «Интеррос» и «Норильский никель» Владимир Потанин ($23,7 млрд), председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон ($21,6 млрд), основатель и основной акционер USM Алишер Усманов ($14,4 млрд) и другие.