В России разрешат «пиратить» ПО сбежавших из страны разработчиков. Но платить за него все равно придется

Законопроект о легализации использования западного ПО без разрешения правообладателя будет представлен Минцифры в апреле. Использование иностранного ПО будет платным, так как министерство не хочет вырабатывать у компаний привычку не платить за софт. Предполагается, что закон будет действовать около трех лет, пока в России не разработают достойных аналогов и компании на них не перейдут.

«Законное пиратство»

Минцифры разрешит использование российскими компаниями иностранного программного обеспечения (ПО) без позволения правообладателя.

Впрочем, это разрешение не станет пиратством в буквальном смысле слова, так как компаниям все же придется платить за это деньги.

Законопроект о легализации использования иностранного ПО, правообладатели которого ушли из России, Минцифры представит в апреле 2023 г. Предложение будет направлено на софт, аналогов которого нет в стране. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на годовом собрании АРПП «Отечественный софт».

Законопроект о легализации использования западного ПО без разрешения правообладателя будет представлен Минцифры в апреле 2023 г. Использование будет платным

Он подтвердил, что основные критерии использования зарубежного ПО уже согласованы. «Оставлять здесь такую серую зону не удастся, поэтому сейчас у нас уже согласованы основные условия, и мы надеемся, что соответствующий документ тоже до конца, наверное, апреля у нас появится в публичном поле. И дальше он будет согласовываться, но уже будет путь понятный», - сказал Шадаев. Согласно плану Минцифры, компании, использующие иностранный софт, должны будут делать отчисления на специальные счета. Собранные средства будут использоваться для предоставления субсидированных кредитов российским разработчикам. Отечественные компании не будут получать иностранное ПО бесплатно. Министр подчеркнул, что это лишь временная мера, она будет действовать до тех пор, пока не появится конкурентоспособное отечественное ПО и российские пользователи не перейдут на него.

Придется заплатить

В министерстве выразили обеспокоенность тенденцией российских компаний к бесплатному использованию иностранного софта, отметил Шадаев. По его словам, это снижает их мотивацию к переходу на отечественные решения. Глава Минцифры подчеркнул, что для сохранения мотивации к этому переходу необходима постоянная поддержка.

Министерство также считает, что если компании и дальше будут избегать оплаты иностранного программного обеспечения, им будет трудно обосновать необходимость оплаты российского ПО. По мнению министерства, «конкурентные альтернативные решения» западному софту будут созданы в течение двух-трех лет.

Подтолкнуть спрос на отечественные решения, по мнению министра, позволит введение целевых показателей для госкомпаний. Минцифры предлагает правительственные директивы, которые обеспечат выполнение этого обязательства к 2025 г. В устоявшихся нишах с конкуренцией и зрелыми решениями госкомпании должны будут полностью перейти на отечественное ПО, отметил Шадаев.

Он предложил включить в эти директивы четкий показатель 100% использования российского программного обеспечения. В настоящее время государственные компании обязаны тратить 70% своих расходов на закупку софта на российские программные и программно-аппаратные решения.

Рынок против пиратства

В марте 2023 г. четыре профильные ассоциации обратились к Минцифры с письмом, где сообщали, что предложения российских властей легализовать использование нелицензионного ПО являются «разрушительными и опасными», а также будут иметь «очевидные и моментальные негативные последствия» для импортозамещения и отечественного ИТ-бизнеса. Об этом сообщал Forbes.

В ноябре 2022 г. Шадаев на CNews FORUM 2022 заявлял, что в России разрабатывается специальный механизм легализации программного обеспечения иностранных разработчиков при отсутствии у него российских аналогов.

В разработке находились несколько вариантов механизма легализации иностранного ПО. Один из них – это создание специальных счетов, на которые будут переводиться отчисления за использование такого софта. Правообладатель, то есть иностранный разработчик, будет иметь возможность получить эти деньги, но только в том случае, если вернется на российский рынок.