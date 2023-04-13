Российская мобильная ОС «Аврора» впервые принесла своим создателям более 1 миллиарда чистого убытка за год

Компания, занимающаяся развитием отечественной ОС «Аврора», по итогам 2022 г. второй раз подряд продемонстрировала существенную отрицательную динамику всех главных финансовых показателей. Выручка упала в 1,71 раза чистый убыток вырос в 1,36 раза и перевалила за 1,1 млрд руб.

Продолжение спада «Авроры»

Как выяснил CNews, подконтрольная «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), занимающаяся развитием российской мобильной ОС «Аврора», по итогам 2022 г. снова продемонстрировала весьма удручающую финансовую динамику. Об этом свидетельствуют данные ФНС по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).

Выручка организации в отчетный период составила 66,8 млн руб., в то время как годом ранее после сверхуспешного 2020 г. оказалась на уровне 114,2 млн руб. Таким образом падение выручки имеет коэффициент 1,71 или 42%.

Чистые убытки компании, наоборот, значительно увеличились. В 2022 г. их размер впервые перешагнул миллиардную отметку и остановился на уровне 1,11 млрд руб. Это превысило показатели 2021 г. на 36%.

По данным «Контур.фокуса», за прошедший год официальная численность штата ОМП принципиально не изменилась и составила 230 человек. Годовой зарплатный фонд организации при этом составил 456,4 млн руб. Таким образом в среднем каждый работник убыточной компании получал 165 тыс. руб. в месяц.

Прокомментировать CNews финансовые результаты 2022 г. и рассказать о прогнозах на итоги 2023 г. представители «Открытой мобильной платформе» отказались.

Изменчивое госфинансирование

В сентябре 2022 г. CNews писал о том, что Минцифры России отказалось выделять 7,1 млрд руб. на смартфоны с «Авророй» для чиновников. Повременить с закупкой решили из-за сложностей с приобретением оборудования и комплектующих для гаджетов.

В министерстве тогда также уточнили, что «госслужащие не испытывают проблем с нехваткой мобильных устройств».

К слову, ранее на эти цели планировали потратить чуть ли не в пять раз больше денег из госказны: изначально до 2024 г. на обеспечение чиновников планшетами на «Авроре» из федерального бюджета хотели выделить 30,4 млрд руб. На эти средства планировалось разрабатывать программное обеспечение для мобильных рабочих мест органов госвласти, развивать системный софт «Аврора» и ПО общего назначения под ее управлением. К 2024 г. должно было быть создано 708 тыс. новых мобильных рабочих мест на базе российской ОС.

В январе 2023 г. CNews писал о том, что выделенный ранее бюджет на развитие «Авроры» исключили из программы цифровизации госсектора. Согласно ведомственной программе цифровой трансформации Минцифры на 2022-2024 гг., на развитие российской ОС должно было быть выделено 22 млрд руб.

В то же время, в середине декабря 2022 г. Минцифры одобрило проект «Ростелекома» в рамках дорожной карты развития «Нового общесистемного ПО» до 2030 г. Стоимость этого проекта, в ходе которого планируется выпуск партнерами 70 млн мобильных устройств для всех сегментов рынка, составляет около 480 млрд руб. до 2030 г.

Проект «Ростелекома» вошел в перечень 70 проектов по созданию ПО, которое заменит иностранные аналоги. Власти обещают помочь компаниям обеспечить гарантированный спрос на их продукцию.

ОМП и ее главный продукт

Как уже было сказано выше, главным продуктом, который развивает ОМП, является самая известная в России отечественная мобильная ОС «Аврора». Она включена в единый реестр российского ПО при Минцифры, сертифицирована ФСТЭК и ФСБ.

Эта ОС вместе с платформой управления мобильными устройствами «Аврора центр» призваны создавать в корпоративной среде и ИТ-инфраструктуре госорганизаций решения в области корпоративной мобильности. Система обеспечивает защищенный доступ к информсистемам предприятия, поддерживает работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служит средой исполнения для приложений.

Разработка «Авроры», первоначально носившей название Sailfish OS, была начата в 2011 г. выходцами из Nokia, которые основали собственную компанию Jolla. Материнской структурой Jolla выступала гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат ООО «Вотрон».

В России эта ОС впервые появилась в 2016 г. под именем Sailfish Mobile OS Rus. Ее разработчиком и выступило ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» также в 2016 г. По данным ЕГРЮЛ, это ООО зарегистрировано в татарстанском Иннополисе.

Под контроль «Ростелекома» (доля 75%) компания и ее ОС перешли в марте 2018 г. В феврале 2019 г. ОС получила свое нынешнее название «Аврора».