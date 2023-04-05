Власти пытались отобрать у создателей суперкомпьтерного «железа» «Ангара» 400 миллионов, но не получили ничего

Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» при финансовой поддержке государства разработали и наладили производство микросхем для коммутаторов ЦОДов. С учетом не полного достижения целевых показателей проекта у предприятия потребовали возврата субсидии и выплаты штрафа. Однако суд встал на сторону разработчиков, отказав в удовлетворении иска.



НИЦЭВТа сохранил 400 миллионов

Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) сумел убедить судей в необоснованности претензий Минпромторга на взыскание с организации 408,6 млн руб.

Дело рассматривалось в Арбитражном суде Москвы, в которое министерство со своим иском к Центру обратилось 18 июля 2022 г. В указанной сумме 335,8 млн руб. приходится на затребованную к возврату субсидию, а 72,8 млн руб. — на штраф.

Просубсидированный Минпромторгом в конце 2016 г. проект носил наименование «Разработка и производство СБИС (сверхбольшой интегральной схемы; — прим. CNews) сетевого коммутатора с пропускной способностью канала передачи данных 200 Гбит/с для использования в телекоммуникационном оборудовании ЦОДов и высокопроизводительных вычислительных систем». Со своей стороны НИЦЭВТ должен был вложить в проект 292,8 млн руб.

Бизнес-план семилетней давности предполагал, что целевыми потребителями новой продукции станут промышленные предприятия, операторы центров обработки и хранения данных, Минобороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса, госкорпорация «Росатом» и др.

Вынося свое решение, судьи исходили из того, что НИЦЭВТ в рамках проекта действовал «добросовестно», в то время как ему пришлось столкнуться с не зависящими от него обстоятельствами. «Начиная со второго полугодия 2019 г., достижению показателя (индикатора) проекта «Объем производства и реализация импортозамещающей продукции...», препятствовали объективные факторы, относимые к непреодолимой силе: введение торговых и экономических санкций, сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Из публичных судебных документов можно заключить, что в конечном итоге изделия были разработаны и подготовлены к производству, однако НИЦЭВТ не смог вовремя наладить непосредственный их выпуск заранее обговоренного объема. В этой связи, с учетом действующего законодательства обращение в суд для Минпромторга было обязанностью.

Практика CNews по анализу судебных разбирательств Минпромторга с получателями его субсидии позволяет предположить, что дальнейшие действия министерства по возможному обжалованию вердикта служителей Фемиды будут зависеть от реальной жизнеспособности и перспективности НИЦЭВТа. Как правило, министерство подает на апелляцию в отношении миролюбивых решений суда только тогда, когда получатель бюджетных денег совсем плох и находится в предбанкротном состоянии (то есть ни о каком развитии проекта речи не идет).

Напомним, НИЦЭВТ известен своими суперкомпьютерными разработками, включая интерконнект «Ангара». Из судебных документов можно заключить, что разработанное в проекте сетевое оборудование также носит название «Ангара».

На разработки заявлен конкретный спрос

В документах суда отмечается, что в ходе реализации проблемного проекта до возникновения обстоятельств непреодолимой силы показатель «Объем реализации продукции» был частично достигнут.

«В рамках договора от 31 октября 2018 г. на поставку оборудования для ЦОДа и работ по его монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию ФГУП “РФЯЦ-ВНИИТФ” (входящий в “Росатом” Всероссийский НИИ технической физики им. академика Е. И. Забабахина; — прим. CNews) закуплено оборудования и работ на сумму более 400 млн. руб.», — говорится в документах.

При этом уже в марте 2021 г. ВНИИТФ была подтверждена потребность в закупке сетевого оборудования на 500 млн. руб. «По состоянию на 2023 г. коммуникационное оборудование на базе СБИС сетевого коммутатора и сетевого адаптера является необходимой заменой зарубежным аналогам, потребность в которых для ВНИИТФ составляет до 100 сетевых коммутаторов и 2000 сетевых адаптеров, — отмечается в служителями Фемиды. — Таким образом, реализация указанного количества изделий позволяет достичь ранее запланированных показателей эффективности проекта — 826 млн руб.

Несколько фактов о НИЦЭВТе и «Ангаре»

НИЦЭВТ на собственно сайте именует себя пионером в области разработки аппаратных и программных средств вычислительной техники общего и специального назначения и системного программного обеспечения в нашей стране. Свою историю оно ведет с 1948 г.

Главные заявленные цели деятельности — разработка и производство средств вычислительной техники, электронных модулей и блоков, оказание научно-исследовательских, проектных, производственных, ремонтных, сервисных и образовательных услуг.

Важнейшим направлением научно-технической деятельности НИЦЭВТ является разработка суперкомпьютерных технологий и их внедрение в науку, промышленность и образование. Организация известна созданием первого российского интерконнекта «Ангара».

Сеть «Ангара» предназначена для объединения групп компьютеров в вычислительные кластеры и создания суперкомпьютеров высокой производительности. Решение создано на основе параллельных алгоритмов. С помощью «Ангары» в одну сеть можно объединить тысячи компьютеров, даже если у них разные производители и разная архитектура CPU.

Первое поколение «Ангары» увидело свет в 2016 г., когда «Объединенная приборостроительная корпорация», входящая в состав «Ростеха», разработала сетевой адаптер, предназначенный для соединения вычислительных кластеров. Адаптер представлял собой плату с интерфейсом PCI Express х16, оснащенную сверхбольшой интегральной схемой (СБИС). Для связи с другими устройствами были предусмотрены разъемы Samtec HDLSP (до восьми подключений).

СБИС была непосредственно произведена на тайваньской фабрике TSMC по технологии 65 нм. Плату сетевого адаптера НИЦЭВТ изготовил на собственном производстве. На базе адаптера НИЦЭВТ развернул пилотный проект сети, которая и получила кодовое имя «Ангара».

В 2018 г. «Росэлектроника» создала второе поколение сети, в котором скорость передачи данных между подключенными компьютерами выросла в три раза по сравнению с первым поколением.

В сентябре 2019 г. CNews писал о создании в России первого суперкомпьютера на основе «Ангары» в коммутаторном исполнении. Вычислительный комплекс получил название «Фишер». Он был создан сотрудниками НИЦЭВТа для Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН).

«Производственный комплекс НИЦЭВТ — это высокотехнологичное производство полного цикла, ориентированное на изготовление сложной электронной аппаратуры, — отмечается на сайте предприятия. — Оснащен современным оборудованием для изготовления многослойных печатных плат и выше классов точности, системами автоматизированного поверхностного монтажа и обрабатывающими центрами. Выполняются работы по изготовлению печатных плат, монтажу и сборке, механообработке, гальванике».